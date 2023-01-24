ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ສະແດງຄວາມຍິນດີໃນການທີ່ສະຫະລັດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດ ຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງສິດທິມະນຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ວ່າງມາໄດ້ຫົກປີແລ້ວນັ້ນ.
ທຳນຽບຂາວໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານນາງຈູລີ ເທີນເນີ (Julie Turner) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກແນໃສ່ເລື້ອງສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອມາເປັນເວລາດົນນານ.
ທ່ານນາງເທີນເນີ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຈາກສະພາສູງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຂອງຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ ສິດທິມະນຸດແລະແຮງງານ.
ທ່ານນາງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາໄດ້ 16 ປີແລ້ວ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງນັ້ນແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ “ຕົ້ນຕໍທີ່ແນໃສ່ຂໍ້ລິເລີ້ມຕ່າງໆ ພົວກັນກັບການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ” ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ມີການຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະສະພາໃນປີ 2004 ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງສິດທິມະນຸດໃນເກົາຫຼີເໜືອ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວມາແຕ່ປີ 2017 ເວລາທູດພິເສດ ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ລາອອກ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງມີບູລິມະສິດໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນສ່ວນໂຕຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອເລີຍ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດຂອງທ່ານທຣຳ ທ່ານເຣັກ ທິລເລີສັນ ໃນຈຸດນຶ່ງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລຶບລ້າງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວນີ້.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນຫຍັງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາເຖິງ 2 ປີ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງນີ້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ເມື່ອທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ບູລິມະສິດໃນບັນຫາສິດທິມະນຸດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍໃນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໂດຍເອີ້ນທ່ານນາງເທີນເນີວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍ.
ທ່ານນາງເທີນເນີ ແມ່ນ “ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ໂດຍມີຄວາມຮອບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງລີ ຊິນ ວາ ທູດພິເສດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.