ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເປັນຫົວໜ້າກອງທັບສະຫະລັດທີ່ກຳລັງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ນີ້ໄດ້ເຕືອນປະເທດທີ່ເປັນປໍລະປັກກັບສະຫະລັດວ່າ "ຈົ່ງຢ່າໄດ້ຖືເບົາຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ຄວາມສາມາດ ແລະພະລັງໃນການຕໍ່ສູຂອງພວກເຮົາ."
ນາຍພົນເອກກອງທັບບົກ ມາກ ມີລລີ (Mark Milley) ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຈະຍັງເປັນ "ກຳລັງທີ່ມີພະລັງສູ້ລົບສູງສຸດ," ຂອງໂລກຢູ່ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນນາມເປັນປະທານເສນາທິການຮ່ວມຄົນໃໝ່ ຢູ່ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ "ທ່ານເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີຄຳຖາມຈັກໜ້ອຍເລີຍວ່າທ່ານຈະບໍ່ເໝາະສົມ.”
ທ່ານ ມີລລີ, ຊຶ່ງຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Princeton ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Columbia, ເຄີຍຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ໃນອີຣັກ, ແລະອັຟການິສຸນ, ຈະກາຍເປັນປະທານເສນາທິການຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຄົນປັດຈຸບັນ, ນາຍພົນເອກທະຫານມາຣິນ ໂຈເຊັຟ ດັນຝອດ (Joseph Dunford), ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າກອງທັບ ມາໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ແລະເລີ້ມອອກກິນເບ້ຍບຳນານ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບມາເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 4 ທົດສະວັດ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສທີ່ກ່າວຢູ່ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານມາກ ແອສເພີ (Mark Esper) ເວົ້າວ່າ ທ່ານດັນຝອດ (Dunford) ຈະ "ປະມູນເຊື້ອຂອງການນຳພາແບບສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ການສັ່ງຊາຕີລາຄາທີ່ໜັກແໜ້ນ, ແລະຄວາມມີມະນຸດສະທຳທີ່ຈິງໃຈ ຈະຍັງຝົງ ຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາ ແລະດົນບັນດານໃຈຂອງພວກເຮົາໄປເປັນເວລາດົນນານ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄປແລ້ວ.”
ໃນນາມທີ່ເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທາງທະຫານແກ່ປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ ດັນຝອດ ຈະໄດ້ຖືກຈາລຶກເຖິງການຈັດການຂອງທ່ານໃນເລື້ອງຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ຫລື IS, ເຖິງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະການເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທັບ ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາຄວາມນຳໜ້າຂອງປະເທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ເກືອບນຳທັນນັ້ນໄວ້ໄດ້.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານຍັງໄດ້ຍົກຍ້ອງເຖິງຄວາມສຸກຂຸມຂອງທ່ານ ດັນຝອດ, ການນຳພາແບບສະເໝີຕົ້ນສະເໝີຝາຍ ໃນເລື້ອງເອົາສະຫະລັດອອກຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງກັບເກົາຫລີເໜືອ.
“ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຜ່າປີ 2017— ຊຶ່ງເປັນປີທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ແລະການກຽມພ້ອມ. ຄວາມໂກດເຄືອງລຸກຂຶ້ນ ແລະຄວາມແຄ້ວນເຄືອງກັນ, ປຸ່ມກົດຂອງຂ້ອຍໃຫຍ່ກວ່າປຸ່ມກົດຂອງເຈົ້າ — ສະຖານະການທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດສົງຄາມທັງຫລາຍ ທັງປວງເຫລົ່ານັ້ນ ຕ້ອງເອົາຕົວຢູ່ລອດໃຫ້ໄດ້ ແລະຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນດຶງເອົາພວກເຮົາເຂົ້າໄປສູ່ສົງຄາມ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານ ດັນຝອດມີບົດບາດຢູ່ໃນນັ້ນເຊັ່ນກັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Michael O'Hanlon ຈາກສະຖາບັນ Brookings ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ.
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