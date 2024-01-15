ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງໄຕ້ຫວັນ ປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຮງກົດດັນຈາກຈີນ

ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ມອບໄຊຊະນະຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງເກາະແຫ່ງນີ້ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ພັກປະຊາທິປະໄຕ ກ້າວໜ້າ ຫຼື DPP, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແຮງກົດດັນຈາກຈີນກໍຕາມ.
ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ທ່ານຫລາຍ ຈິງ-ເຕ (Lai Ching-te) ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກ DPP ສໍາລັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ປັກກິ່ງອ້າງວ່າຜົນການເລືອກຕັ້ງ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນໄຕ້ຫວັນ ແລະເນັ້ນຫນັກວ່າ ໄຕ້ຫວັນຍັງຄົງເປັນບັນຫາພາຍໃນຂອງຈີນ.
ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແລະການາດາ ຕ່າງກໍສະ ແດງຄວາມຍິນດີກັບພັກ DPP ສໍາລັບໄຊຊະນະ, ໂດຍໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຍ້ອງຍໍປະຊາຊົນໄຕ້ຫວັນ ທີ່ "ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຂງແກ່ນ" ຂອງລະບົບປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເກາະແຫ່ງນີ້.
ໃນການຕອບໂຕ້, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງວໍຊິງຕັນວ່າ ເປັນການລະເມີດຫຼັກການຈີນດຽວ ແລະກ່າວວ່າຄວາມຈິງພື້ນຖານທີ່ວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ຈີນຖືວ່າໄຕ້ຫວັນ ເປັນແຂວງທີ່ດື້ດຶງເອົາແຕ່ໃຈ ແລະບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ ການໃຊ້ກຳລັງເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
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