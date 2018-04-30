ທ່ານພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສຫລ ຄົນໃໝ່ເລີ້ມເຮັດວຽກ ໂດຍທັນທີ່

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນໃໝ່ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ທີ່ຫາກໍສາບານໂຕ
ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໄດ້ເດີນທາງເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນນາມຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ
ມຸ້ງໜ້າສູ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຂອງ ອົງການ NATO ໃນນະ
ຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປ ສູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານ
ໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນ 2 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການ
ຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ທີ່ສະພາສູງ. ຊິນດີ ເຊນ
ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານເພີ້ມເຕີມຈາກ ວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະ
ເໜີທ່ານ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມ ພຽວ ບໍ່ໄດ້ຊັກ
ຊ້າເສຍເວລາໃນການເລີ້ມເຮັດວຽກ ໃນຂະນະທີ່ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ
ແຮເຕີ ນາວເອີດສ໌ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ອນເຮືອບິນຂຶ້ນວ່າ:
“ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຫາກໍໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳ
ແໜ່ງ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຜູ້ພິພາກສາ ອາລີໂຕ ຢູ່ສານສູງສຸດ ບໍ່ດົນ
ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກສະພາສູງ. ບໍ່ມີລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຄົນ
ໃດ ໃນປະຫວັດສາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ໄດ້ອອກເດີນທາງ ຢ່າງວ່ອງໄວຄືກັນ
ກັບທ່ານ.”
ອະດີດຫົວໜ້າອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າ ຮັບ
ຕໍາແໜ່ງ ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງທີ່ມີການແບ່ງແຍກລົງຢູ່ໃນສະພາສູງ ເພື່ອຮັບ
ຮອງເອົາຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໂດຍສະມາ ຊິກພັກຣີພັບ
ບລິກັນທັງໝົດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ 6 ຄົນ ແລະສະມາຊິກ ທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກຄົນນຶ່ງ
ໄດ້ຄັດຄ້ານ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານເບັນ ແຊສຊີ ກ່າວວ່າ “ມີບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາສູງຄົນໃດ ບໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້ປາດຖະໜາທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ຫຼືປາດຖະໜາທີ່
ຈະປ່ຽນການລົງຄະແນນສຽງເຂົາເຈົ້າ? ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມີຜູ້ເຫັນພ້ອມຢູ່ 57 ສຽງ ແລະ
ມີຜູ້ບໍ່ເຫັນພ້ອມຢູ່ 42 ສຽງ. ການສະເໜີໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.”
ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທ່ານມິສຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ຍ້ອງຍໍທ່ານພອມພຽວ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ຢູ່ໃນການເດີນທາງທີ່ປິດລັບ.
ທ່ານແມັກຄອນແນລ ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ເປັນທີ່ເຊື່ອຖື ແລະໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະ
ທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ແລະຊ່ວຍນຳ
ພາການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອວາງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຈລະ ຈາ ທີ່ແນ
ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍ."
ແຕ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່ານ
ພອມພຽວ ອາດຈະໃກ້ຊິດເກີນໄປກັບທ່ານທຣໍາ ແລະອາດຕັດສິນໃຈໄວເກີນໄປກ່ຽວກັບ
ການນຳໃຊ້ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານທະຫານ ກ່ອນດ້ານການທູດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານເບັນ ຄາດິນ ກ່າວວ່າ “ທ່ານຕ້ອງເປັນປາກ
ສຽງ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຖາມຢູ່ວ່າ ທ່ານຈະເປັນ
ປາກສຽງທີ່ເປັນອິດສະຫຼະໄດ້ຫຼືບໍ່. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ພົວພັນກັບພັນທະມິດຂອງພວກ
ເຮົານັ້ນແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກທາງການທູດ. ທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີປາກສຽງດັງທີ່
ສຸດໃນດ້ານການທູດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດເຮົາໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ທີ່
ວ່າກຳລັງທະຫານ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະມີການນຳໃຊ້.”
ຫຼັງຈາກອງປະຊຸມອົງການ NATO ທ່ານພອມພຽວຈະເດີນທາງໄປພາກຕາເວັນອອກ”
ກາງ ບ່ອນທີ່ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານຈະເປັນເລື່ອງສຳຄັນສຸດໃນລາຍການປະຊຸມ
ຂອງທ່ານ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຊາອຸດີ ອິສຣາແອລ ແລະຈໍແດັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ