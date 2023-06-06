ບັນດາຜູ້ນໍາຈາກທົ່ວໂລກ ພາກັນໂຕ້ໃນກອງປະຊຸມໂລກຮ້ອນ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນບອນ (Bonn) ຂອງເຢຍຣະມັນ, ໃນວັນຈັນວານນີ້ ສໍາລັບເລີ້ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າເປັນເວລາຍາວສອງປີ ເພື່ອຈໍາກັດການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ.
ກອງປະຊຸມ Bonn ປະຈໍາປີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ການມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບໂລກ,” ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ປີ 2015 ໄດ້ເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປ້ອງກັນລະດັບອຸນຫະພູມຂອງໂລກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.5 ອົງສາເຊລຊຽສ, ເກີນກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງຍຸກກ່ອນອຸດສາຫະກໍາ.
“ການມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບໂລກ ແມ່ນການຝຶກຊ້ອມຄວາມທະເຍີທະຍານ. ແມ່ນການຝຶກຊ້ອມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະເປັນການຝຶກຊ້ອມກ່ຽວກັບການເລັ່ງຄວາມໄວຂຶ້ນ,” ອີງຕາມການກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານໄຊມອນ ສຕີລ (Simon Stiell). “ມັນເປັນການຝຶກຊ້ອມທີ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທຸກໆຝ່າຍ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍສໍາລັບການຕໍ່ລອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະດໍາເນີນການໄປແນວໃດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປແລະ ໄວປານໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ຕົກ ລົງປາຣີ.”
ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານສຕີລ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຄົ້ນພົບຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກປະຕິບັດໄປຕາມການກະທໍາ.