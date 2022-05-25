ຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃຫ້ສັນຍານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຕ້ານຢັນການມີອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນຢູ່ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງປັກກິ່ງແບບມີຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບການທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຮັບເລືອກ ແລະການເຕືອນຕໍ່ການມີຄວາມໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອອສເຕຣເລຍ.
“ພວກເຮົາຈະຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບຫຼັກຄຸນຄ່າ ຂອງພວກເຮົາເອງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ຂ້າງນອກກອງປະຊຸມຜູ້ນຳກຸ່ມຄວດ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດແບບບໍ່ເປັນທາງການລະຫວ່າງສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ອິນເດຍແລະອອສເຕຣເລຍ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງອອສເຕຣເລຍ. ມັນແມ່ນຈີນທີ່ເປັນຜູ້ປ່ຽນແປງ ບໍ່ແມ່ນອອສເຕຣເລຍ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບສານສະແດງຄວາມດີໃຈຢ່າງເປັນທາງການຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫຼີເກີ້ຈຽງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າຫຍັງເທື່ອກັບປັກກິ່ງນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອ 3 ມື້ກ່ອນ.
ນອກນັ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ “ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແນ່ວແນ່ໃນການເປັນພັນທະມິດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອອສເຕຣເລຍແລະຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການເສີມຂະຫຍາຍພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໝັ້ນຄົງຕື່ມຂຶ້ນ.”
ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານໄບເດັນຍັງເວົ້າເຖິງ ການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນຕໍ່ເກາະໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງປັກກິ່ງເວົ້າວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ “ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນຂອງອອສເຕຣເລຍຕໍ່ປະເທດຢູເຄຣນນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າໄປແລະພວກຜູ້ນຳໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສືບຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວ ຮວມທັງການຄ້ຳປະກັນວ່າ ບໍ່ມີເຫດການໃນທຳນອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກຢູ່ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.”
ທ່ານອາລບານີສ ນັກການເມືອງທີ່ເປັນກາງອຽງຊ້າຍ ຈາກພັກແຮງງານ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຖ້າຫາກຖືກເລືອກ ທ່ານຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນກັບກຸ່ມຄວດ ແລະສະຫະລັດ ໃຫ້ເລິກກວ່າເກົ່າ. ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມີນຕີນັ້ນ ທ່ານອາລບານີສກ່າວເຖິງສະຫະລັດວ່າ “ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນສຸດ” ຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ທ່ານອາລບານິສຍັງກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳທັງສີ່ຂອງກຸ່ມຄວດ ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄວາມກ້າຫານທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງຈີນຢູ່ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ຮວມທັງເພື່ອ “ໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ຊຸກຍູ້ຫຼັກຄຸນຄ່າຮ່ວມຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໃນເວລາທີ່ຈີນແມ່ນຈະແຈ້ງພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະໃຊ້ອິດທິພົນຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ.”