ລັດຖະບານ ເນເທີແລນ ໃນໄວໆນີ້ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນການອອກມາດຕະການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ເຊມີຄອນດັກເຕີ ໃໝ່ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການຮັກເທັກໂນໂລຈີທີ່ລະອຽດອ່ອນໃຫ້ຫ່າງຈາກ ຈີນ ຍ້ອນບັນຫາສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນຳໃນທາງທີ່ຜິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຂອງປະເທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ວໍຊິງຕັນ.
ມາດຕະການທັງຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຫ້າມການຂາຍໃຫ້ ຈີນ ຕໍ່ໄປໂດຍບໍລິສັດ ASML ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ເນເທີແລນ, ທີ່ແມ່ນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກພິມໄມໂຄຣຊິບທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເມື່ອປີກາຍນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍ “ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ” ໂດຍອະດີດພະນັກງານໃນ ຈີນ.
ສະຫະລັດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2022 ໄດ້ປະກາດມາດຕະການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນການຄຳນວນໄຟຟ້າ ແລະ ວັດຖຸຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີບາງອັນ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າມາດຕະການຕ່າງໆໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ວັດຖຸທີ່ “ອາດສະໜອງການປະກອບສວນໂດຍກົງໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທາງທະຫານທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ” ເຊັ່ນ “ການອອກແບບ ແລະ ທົດລອງອາວຸດທຳລາຍລ້າງ, ຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີເພື່ອໃຊ້ໃນລະບົບທາງທະຫານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສອດແນມທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສາມາດຖືກໃຊ້ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າທາງທະຫານ ແລະ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ຂໍບັນດາພັນທະມິດໃນເວລາຕໍ່ມາລວມມີ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເນເທີແລນ, ເຊິ່ງມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນຕ່ອງໂສການສະໜອງເຊມີຄອນດັກເຕີ, ໃຫ້ນຳສະເໜີມາດຕະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.