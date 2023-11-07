ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ເປີດໃຫ້ມີ ການຢຸດຊົ່ວຄາວ ແບບມີກົນລະຍຸດ ສຳລັບການຈັດສົ່ງ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການປ່ອຍຕົວປະກັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະພິຈາລະນາຢຸດ ການປະຕິບັດການທາງການທະຫານ ຊົ່ວຄາວເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄປເຖິງເຂດ ກາຊາ ຫຼືເພື່ອໃຫ້ຕົວປະກັນ ທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຈັບໄວ້ນັ້ນ ອອກໄປ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດການຢຸດຍິງທົ່ວໄປໃນສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວເປັນເດືອນຂອງ ອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ ABC News, ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດຄະເນວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະ “ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ ທັງໝົດ” ໃນເຂດ ກາຊາ ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດ ຫຼັງຈາກບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນໃນການຄົ້ນຫາ ກຸ່ມຮາມາສ.
“ເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີ ແມ່ນການລະເບີດຂື້ນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຮາມາສ ໃນລະດັບທີ່ພວກເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງ, ” ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຢຸດຊົ່ວຄາວແບບມີກົນລະຍຸດ ເພື່ອໃຫ້ພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ ອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ມີການສູ້ລົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການການຊ່ວຍເຫຼືອຈະເຂົ້າເຖິງພົນລະເຮືອນທີ່ຂາດເຂີນ, ແລະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕປະກັນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນ ເຖິງການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ຕໍ່ອິສຣາແອລ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ແລະຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການທາງທະຫານ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງສະຖານະການຢູ່ໃນເຂດ West Bank ແລະຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຫົວຮຸນແຮງ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນດາການກະທຳທີ່ຮຸນແຮງຕ່າງໆ.
ຫ້ອງການມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລົດບັນທຸກ 93 ຄັນ ທີ່ບັນທຸກອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ອຸປະກອນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ນ້ຳ ໄດ້ຂ້າມຈາກອີຈິບ ເຂົ້າໄປທີ່ເຂດກາຊາ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ງານງານໄດ້ກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຈັດສົ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຈຳນວນລົດບັນທຸກທັງໝົດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ແມ່ນ 593 ຄັນ, ທຽບໃສ່ ສະເລ່ຍ 500 ຄັນ ຕໍ່ມື້ ຂອງຈຳນວນລົດບັນທຸກ ທີ່ເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ສົ່ງຄາມເລີ້ມຕົ້ນ.