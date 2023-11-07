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ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ເປີດໃຫ້ມີ ການຢຸດຊົ່ວຄາວ ແບບມີກົນລະຍຸດ ສຳລັບການຈັດສົ່ງ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການປ່ອຍຕົວປະກັນ

  • ວີໂອເອ
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫາມຜູ້ເຊຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ບໍລິເວນທີ່ອິສຣາແອລ ໂຈມຕີ ໃນອາຄານພັກອາໄສ ທ່າມກາງຄວາມຂັດແຂ່ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ຂອງກຸ່ມອິສລາມ ປາແລັດໄຕນ໌ ໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2023.
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫາມຜູ້ເຊຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ບໍລິເວນທີ່ອິສຣາແອລ ໂຈມຕີ ໃນອາຄານພັກອາໄສ ທ່າມກາງຄວາມຂັດແຂ່ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ຂອງກຸ່ມອິສລາມ ປາແລັດໄຕນ໌ ໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2023.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວ​ວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢຸດ ​ການ​ປະຕິບັດການ​ທາງ​ການ​ທະ​ຫານ​ ຊົ່ວຄາວເປັນໄລ​ຍະເວລາ​ສັ້ນໆ ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ ກາຊາ ຫຼື​ເພື່ອ​ໃຫ້ຕົວ​ປະກັນ ​ທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຈັບໄວ້​ນັ້ນ ອອກໄປ, ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ​ເປັນ​ເດືອນ​ຂອງ ອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ.

ໃນການໃຫ້ສຳພາດ​ຕໍ່ ABC News, ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ອິ​ສ​ຣາ​ແອລ ຈະ “ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ທັງໝົດ” ໃນ​ເຂດ ກາຊາ ໂດຍບໍ່​ມີ​ກຳ​ນົດ ຫຼັງ​ຈາກ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຫາ ກຸ່ມຮາມາສ.

“ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດ້ານ​ຄວາມປອດໄພ​ນັ້ນ, ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ ແມ່ນ​ການ​ລະ​ເບີດຂື້ນ​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຮາມາສ ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ບໍ່​ເຖິງ, ” ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວ.

ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຢຸດຊົ່ວຄາວແບບມີກົນລະຍຸດ ເພື່ອໃຫ້ພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ ອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ມີການສູ້ລົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການການຊ່ວຍເຫຼືອຈະເຂົ້າເຖິງພົນລະເຮືອນທີ່ຂາດເຂີນ, ແລະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕປະກັນ.

ທ່ານ ໄບເດັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳຄືນ ເຖິງ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນຄົງ ​ຕໍ່​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ກັບ​ກຸ່ມ ຮາມາສ ​ໃນ​ຂະນະດຽວກັນ ກໍ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ​ແລະ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ພົນລະ​ເຮືອນ​ ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ທາງ​ທະຫານ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ສະຖານະ​ການ​ຢູ່ໃນເຂດ West Bank ​ແລະ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່ຈະຕ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ບັນດາ​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງຕ່າງໆ.

ຫ້ອງການ​ມະນຸດສະທຳ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ລົດ​ບັນທຸກ 93 ຄັນ ທີ່​ບັນທຸກ​ອາຫານ, ຢາ​ປົວ​ພະຍາດ, ອຸປະກອນດ້ານ​ສຸຂະພາບ ​ແລະ ນ້ຳ ​ໄດ້​ຂ້າມ​ຈາກ​ອີ​ຈິບ ​ເຂົ້າໄປ​ທີ່​ເຂດ​ກາຊາ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້. ງານງານໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ຕຸ​ລາ​, ຈຳນວນລົດບັນທຸກທັງໝົດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ແມ່ນ 593 ຄັນ​, ​ທຽບ​ໃສ່ ສະເລ່ຍ 500 ຄັນ ຕໍ່ມື້ ຂອງຈຳນວນລົດບັນທຸກ ທີ່ເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ສົ່ງຄາມເລີ້ມຕົ້ນ​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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