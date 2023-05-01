ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຫລື MRC ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈັດຂຶ້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ກໍຄືໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເພື່ອທວນຄືນເບິ່ງສັນຍາປີ 1995 ທີ່ເຊັນໂດຍສີ່ປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ ແລະເປັນໂອກາດທີ່ໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ມາພົບປະກັນ ແລະ ກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ຊຶ່ງເປັນການດີ ແຕ່ວ່າໃນຕົວຈິງແລ້ວ ລາວທີ່ເປັນປະເທດມີການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງຢູ່ສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫລາຍກວ່າໝູ່ນັ້ນ ບໍ່ມີລະບົບບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອກວດກາມາດຕະຖານການສ້າງເຂື່ອນປານໃດ. ສະນັ້ນຄ້າຍຄືກັນກັບຈີນ, ລາວຖືກຕຳໜິຈາກຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມທ່ານໄບຣແອນ (Brian Eyler) ອາຍເລີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອະວຸໂສ ແລະຫົວໜ້າໂຄງການພະລັງງານ, ນ້ຳ ແລະຄວາມຍືນຍົງ ຂອງການພັດທະນາໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຈາກສູນກາງສຕິມສັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະຕິບັດ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ແລະ ຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບໃນຕົວຈິງ ເພາະວ່າບາງຂົງເຂດທີ່ລັດຖະບານລາວ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງເລີຍ. ແລະ ແມ່ນຄຳປາໄສຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມທີ່ເວົ້າຖືກຈຸດທີ່ສຸດເລີຍ. ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ທ່ານເປັນຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຕຳນີ ປະເທດທີ່ດຳເນີນການຢູ່ສ່ວນເທີງຂອງນ້ຳ ເຊັ່ນ ລາວ ແລະ ຈີນ, ເຊິ່ງວ່າມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໃຫ້ ບັນດາປະເທດຢູ່ຕົ້ນນ້ຳເຫລົ່ານີ້ ມີຮັບຜິດຊອບ.”
ທ່ານອະທິບາຍອີກວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວລັດຖະບານລາວກໍມີກົດລະບຽບທີ່ຫ້າມບໍລິສັດສ້າງເຂື່ອນຈາກປະເທດຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນໃນລະດູຝົນເພາະມັນຈະໄປຖ້ວມປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂື່ອນ ແລະຖ້າປ່ອຍກໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຕອນລຸ່ມຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໄດ້ ຊຶ່ງຍັງເປັນບັນຫາຍາກຢູ່.