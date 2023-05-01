ຜູ້ຊາຍຊາວວີເກີ້ຄົນທີສອງ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີນີ້ ຈາກຊາວວີເກີ້ທັງໝົດປະມານ 50 ຄົນທີ່ຖືກຂັງລືມ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງເພີ້ມຕື່ມຈາກກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໃຫ້ປ່ອຍພວກເຂົາເຈົ້າແລະສົ່ງໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່.
ກຸ່ມສະພາໂລກຊາວວີເກີ້ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວມາດໂທຕີ ມັດເທີຊຸນ ເມື່ອວັນທີ 24 ເມສາຜ່ານມາ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 40 ປີຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຍ້າຍຈາກສູນຄຸມຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງສວນພລູ ຢູ່ບາງກອກ ໄປຍັງໂຮງໝໍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອວັນທີ 21 ເມສາ ແຕ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນມື້ດຽວກັນ.
ຜູ້ຊາຍຊາວວີເກີ້ອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ບ່ອນດຽວກັນນີ້ ຄືທ້າວອາຊິສ ອັບດູລລາ ອາຍຸ 49 ປີ ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາຜ່ານມາ.
ບຸກຄົນທັງສອງແມ່ນຢູ່ໃນຈຳນວນຊາວວີເກີ້ປະມານ 50 ຄົນທີ່ຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນເທດໄທ ຈາກຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ລັກລອບເຂົ້າປະເທດໃນປີ 2014 ລຸນ ຫຼັງທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີຈາກຈີນ ຊຶ່ງສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ມີການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນໃນການປະຕິບັດຕໍ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ປະຕິເສດ. ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນໄປຈີນ ຫຼືບໍ່ກໍຖືກເນລະເທດໄປເທີກີ ບ່ອນທີ່ຊາວວີເກີ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີຄວາມສຳພັນທາງສາຍເລືອດກັບຊົນເຜົ່າເທີກີທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວມາດໂທຕີເທື່ອ ແລະໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສູນຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງຕ່າງໆຂອງໄທນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນຂອງວີໂອເອ.