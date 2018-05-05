ຕຳຫຼວດຣັດເຊຍໄດ້ກັກຂັງພວກສະໜັບສະໜູນນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານອາເລັກ
ເຊ ນາວາລນີ ໂດຍບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ແລະຈັບກຸມເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕາມຖະ
ໜົນໃນຫຼາຍຫົວເມືອງຂອງຣັດເຊຍ ກ່ອນໜ້າການປະທ້ວງໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ
ປະທານາທິບໍດີ ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ຊຶ່ງສະໄໝໃນການດຳ ລົງຕຳແໜ່ງເທື່ອໃໝ່ຂອງ
ທ່ານ ຈະເລີ້ມໃນວັນຈັນອາທິດໜ້ານີ້.
ຖະແຫຼງການ ຂອງມູນນິທິເປີດກວ້າງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວ ອີນເຕີ
ແຟັກສ໌ ກ່າວວ່າ “ນັກເຄື່ອນໄຫວ ອີລຢາ ກັນວາຣຈ໌ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ ຢູ່ນະຄອນເຊນປີ
ເຕີສເບີຣກ໌ ໃນມື້ຄືນນີ້. ທ່ານອິລຢາແມ່ນນັກເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ
ງານ ຈັດຂຶ້ນໂດຍພະນັກງານ ຂອງທ່ານອາເລັກເຊ ນາ ວາລນີ.”
ນອກນັ້ນ ເອກກະສານຂອງມູນນິທິເປີດກວ້າງຣັດເຊຍ ຍັງກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນສະ ມາຊິກ
ຂອງຕົນ ທ່ານວິກເຕີ ຈີຣິກັອຟ ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ເມືອງກຣາສໂນດາແລະພັກນັກງານ
ຂອງທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ ຢູ່ຫຼັງບ້ານຂອງນາງຢູ່ກຣາສໂນຢາຣສກ໌.
ມູນນິທິດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າວ່າ “ນາງໄດ້ຖືກນຳພາໂຕໄປສານໃນທັນທີ ຈາກເຮືອນ ຂອງ
ນາງທີ່ອາດຖືກກ່າວຫາວ່າ ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ ໃນວັນທີ 5 ພຶດ ສະພາ.”
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ວາງແຜນປະທ້ວງທ່ານປູຕິນ ຢູ່ປະມານ
90 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາມື້ນີ້ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດເທື່ອ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ກັບວີໂອເອ ພະແນກພາສາຣັດເຊຍ ທ່ານເລໂອນິດ
ວົກກັອຟ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ອາດຈະມີ ການທັບມ້າງ
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກຍາມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄີຍ ແລະກໍຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການປະທ້ວງ.
ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ເພື່ອຈະຂົ່ມຂູ່ ເຕືອນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາກັບພວກຝ່າຍຄ້ານ ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງຄືກັນກັບທີ່ຜ່ານມາ.”
ໃນຂະນະຢ່າງໝ້ອຍ ກຸ່ມປະທ້ວງທີ່ນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທ່ານວົກກັອຟກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນສຳລັບໂຄງການ ທີ່
ປາກົດວ່າ ເປັນປະຊາທິປະໄຕໂດຍກົງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ