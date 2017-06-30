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ອົງການເນໂຕ້ ເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະສົ່ງ ກຳລັງ ໄປຕື່ມ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ຊ້າຍ ໂອ້ລົມກັບ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງອົງການ NATO ທ່ານ Jens Stoltenberg ລະຫວ່າງການປະຊຸມ.

ກຸ່ມພັນທະ​ມິດ NATO ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມນຳ​ກັນ ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ກຳລັງ​ເພີ່​ມຕື່ມ​ໄປ​ອັ​ຟກາ​ນິສຖານ
​ແລະ​ລັດຖະມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມພັນທະ​ມິດ​ໄດ້
​ເພີ່​ມ​ກຳລັງເກືອບ​ສາມສ່ວນ​ສີ່​ ທີ່​ເປັນຊ່ອງ​ຫວ່າງຂອງ​ກຳລັງ​ທີ່​ຕ້ອງການສຳລັບ​ການ​ປະ
​ຕິ​ບັດ​ງານຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດທີ່ປະສົບ​ກັບ​ໄພ​ສົງຄາມດັ່ງກ່າວ.

​ເລຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງອົງການ NATO ທ່ານ Jens Stoltenberg ກ່າວ​ວ່າ 15 ປະ​
ເທດ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາໄປ​ແລ້ວ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ກຳລັງໄປ​ເພີ່ມ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານສະ
ໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ອົງກາ​ນ NATO ​ໃນອັຟກາ​ນິສຖານ ​ແລະ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີການ​ປະ
ກາດ​ຈາກບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆອີກ.

ທ່ານ Stoltenberg ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ທີ່​ນະ​ຄອນ Brussels ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​
ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ ​ໃຫ້​ສົ່ງກຳລັງ​ທະຫານ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຝິກ​ແອບ ​
ແລະ​ສະໜັບສະໜູນ​ກຳ​ລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ແຕ່​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​
ວ່າ ມີ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ​ຈະ​ຖືກສົ່ງ​ໄປ.

ຕໍ່​ມາໃນ​ມື້ດຽວ​ກັນ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສະຫະລັດທ່ານ Mattis
ກ່າວວ່າ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ພາກັນ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ກຳລັງ​ໄປ​ເພີ່ມ ​
ເພື່ອ​ອັດ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ໃນ​ການປະຕິບັດ​ງານຂອງ​ສາກົນ​ເພື່ອສ້າງ​ຄວາມ
ທຸ່ນ​ທ່ຽງ​ໃຫ້​ແກ່​ອັ​ຟການິສຖານ​.

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ອັດຊ່ອງ​ຫວ່າງ 70 ​ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ໄປ​
ແລ້ວ ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ມີຄວາ​ມຫວັງ ​ໄປໃນແງ່​ດີ​ທີ່ວ່າ ອີງ​ຕາມສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​
ຍິນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ອັດ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອຢູ່​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເຕັມ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ກຳລັງ​ສະຫລຸບ​ຂໍ້ສ​ະເໜີຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ໃຫ້​ ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ອີງ​ຕາມ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ກຸ່ມ​ພັນທະ​ມິດ NATO ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​
ຢູ່​ທີ່ນະ​ຄອນ Brussels ​ແລະອັນ​ທີ່​ນາຍ​ພົນ Joseph Dunford ຜູ້​ບັນຊາ ການ​ກຳລັງສະຫະລັດ ​ໄດ້ສະ​ເ​ໜີ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ກັບ​ມາ​ຈາກ​ອັຟກາ​ນິສຖານ.

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ວ່າ “ກາ​ນຕັດສິນ​ໃຈ​ດັ່ງກ່າວ​ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດຈະ​ເຮັດ​ໂດຍ​ປະທານາ
ທິບໍດີຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຈະ​ມີ​ການແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຮຽນ​ຮູ້​ຢູ່​
ທີ່​ນີ້ ​ໂດຍພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕໍ່ບັນດາ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ສະໜາມ​ລົບ.”

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ກຳລັງ​ປະສົມນາໆ​ຊາດ​ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສ
ຖານ “ອາດຖອນ​ກຳລັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ອອກໄວ​ໂພດ.”

ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ​ໄດ້​ຫລຸດ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ອາເມຣິກັນ​
ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານຈາກ​ປະມານ 100,000 ຄົນໃນ​ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2011
ລົງ​ມາເຫຼືອຢູ່ບໍ່​ຮອດ 10,000 ຄົນ ພາຍ​ໃນ​ໄລຍະສີ່​ປີ.

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