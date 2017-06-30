ອົງການເນໂຕ້ ເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະສົ່ງ ກຳລັງ ໄປຕື່ມ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ກຸ່ມພັນທະມິດ NATO ໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງເພີ່ມຕື່ມໄປອັຟການິສຖານ
ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດໄດ້
ເພີ່ມກຳລັງເກືອບສາມສ່ວນສີ່ ທີ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງຂອງກຳລັງທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການປະ
ຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມດັ່ງກ່າວ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ NATO ທ່ານ Jens Stoltenberg ກ່າວວ່າ 15 ປະ
ເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄປແລ້ວ ທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງໄປເພີ່ມ ໃນການປະຕິບັດງານສະ
ໜັບສະໜູນຂອງອົງການ NATO ໃນອັຟການິສຖານ ແລະຄາດວ່າ ຈະມີການປະ
ກາດຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆອີກ.
ທ່ານ Stoltenberg ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນ Brussels ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ວ່າ ໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານຫຼາຍພັນຄົນ ໄປຊ່ວຍເຝິກແອບ
ແລະສະໜັບສະໜູນກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອັຟການິສຖານ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ມີຫລາຍປານໃດຈະຖືກສົ່ງໄປ.
ຕໍ່ມາໃນມື້ດຽວກັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດທ່ານ Mattis
ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໄດ້ພາກັນເອົາບາດກ້າວໃນການສົ່ງກຳລັງໄປເພີ່ມ
ເພື່ອອັດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຈຳເປັນ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງສາກົນເພື່ອສ້າງຄວາມ
ທຸ່ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ອັຟການິສຖານ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ອັດຊ່ອງຫວ່າງ 70 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄປ
ແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມຫວັງ ໄປໃນແງ່ດີທີ່ວ່າ ອີງຕາມສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຍິນຢູ່ທີ່ນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈະອັດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນໃຫ້ເຕັມ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງສະຫລຸບຂໍ້ສະເໜີຍຸດທະສາດຂອງທ່ານເພື່ອນຳໄປໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ອີງຕາມໃນອັນທີ່ກຸ່ມພັນທະມິດ NATO ໄດ້ສະເໜີ
ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Brussels ແລະອັນທີ່ນາຍພົນ Joseph Dunford ຜູ້ບັນຊາ ການກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີໃນເວລາທີ່ທ່ານກັບມາຈາກອັຟການິສຖານ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ໃນທີ່ສຸດຈະເຮັດໂດຍປະທານາ
ທິບໍດີຂອງພວກເຮົາ. ຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຢູ່
ທີ່ນີ້ ໂດຍພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ບັນຊາການຢູ່ໃນສະໜາມລົບ.”
ທ່ານ Mattis ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ກຳລັງປະສົມນາໆຊາດຢູ່ໃນອັຟການິສ
ຖານ “ອາດຖອນກຳລັງຂອງພວກເຮົາອອກໄວໂພດ.”
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ໄດ້ຫລຸດກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ
ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຈາກປະມານ 100,000 ຄົນໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2011
ລົງມາເຫຼືອຢູ່ບໍ່ຮອດ 10,000 ຄົນ ພາຍໃນໄລຍະສີ່ປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ