ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນຈະພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ້າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເພີ້ມກຳລັງທະຫານຢູ່ຕາມຊາຍແດນຮ່ວມກັນຂອງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຊ່ອງທາງການທູດ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງຫາກອີກມີກຳນົດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ຂອງອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບ ທີ່ນະຄອນຫລວງສະຕັອກໂຮມຂອງສະວີເດັນ.
ທ່ານບລິງເກັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ທ່ານເວົ້າວ່າເປັນຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຣັດເຊຍໄດ້ວາງແຜນ “ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນຂາດສະຖຽນລະພາບຈາກພາຍໃນ, ພ້ອມກັບມີການປະຕິບັດງານ ທາງທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ.” ທ່ານໄດ້ເຕືອນວັງເຄຣມລິນວ່າ "ພວກ ເຮົາຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ລວມທັງການໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລະເວັ້ນ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ."
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າຣັດເຊຍຈະປະເຊີນໜ້າກັບ “ຜົນຕາມມາອັນກວ້າງຂວາງແລະຍາວນານຫລາຍ” ສຳລັບການຮຸກຮານຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ຢູເຄຣນ, ແລະວ່າ “ການທູດ ແມ່ນວິທີທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະແກ້ໄຂວິກິດການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ນີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ ຈະກ່າວຢ້ຳຄືນຈຸດເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍກົງຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ, ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອັຟ (Sergey Lavrov) ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການເຈລະຈາໂດຍກົງກັບຣັດເຊຍເປັນເສັ້ນທາງດຽວເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າ ໄດ້ເພີ້ມກຳລັງທະຫານຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັນນັ້ນ. ຣັດເຊຍໄດ້ຍຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນໃນປີ 2014 ແລະໄດ້ສະໜັບສະໜູນພວກນັກລົບ ແບ່ງແຍກດິນແດນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ໃນການກ່າວຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູໃນວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະຊອກຫາການຮັບປະ ກັນທີ່ຕ້ານຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງອົງການເນໂຕ້ໄປສູ່ພາກຕາເວັນອອກຕື່ມ ອີກ ແລະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ລະບົບອາວຸດໃກ້ໆກັບຊາຍແດນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
U.S. Secretary of State Antony Blinken is to meet Thursday with the foreign ministers of Russia and Ukraine amid concerns about troop buildups along the countries’ shared border and calls for a diplomatic path to resolving tensions.
The separate meetings are set to take place on the sidelines of a ministerial meeting of the Organization for Security and Cooperation in Europe in Stockholm.
Blinken expressed concern Wednesday about what he said was evidence Russia has made plans “to destabilize Ukraine from within, as well as large-scale military operations.” He warned the Kremlin that “we will respond resolutely, including with a range of high-impact economic measures that we’ve refrained from using in the past.”
Blinked said Russia would face “far-reaching and long-lasting consequences” for new aggression toward Ukraine, and that "diplomacy is the only responsible way to resolve this potential crisis.”
A senior State Department official told reporters that Blinken would reiterate those points directly to Russian Foreign Minister Sergey Lavrov Thursday.
Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy told members of the parliament Wednesday that direct negotiations with Russia were the only path to resolving the conflict in eastern Ukraine.
Russia and Ukraine have each accused the other side of massing troops in the area along their shared border. Russia annexed Ukraine’s Crimean Peninsula in 2014 and has backed separatist fighters in eastern Ukraine.
Speaking Wednesday in Moscow, Russian President Vladimir Putin said his government would seek guarantees against NATO’s further expansion to the east and precluding deployment of weapons systems near Russia’s borders.
Some information for this report came from The Associated Press and Reuters.
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