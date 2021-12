​ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນຈະພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ້າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເພີ້ມກຳລັງທະຫານຢູ່ຕາມຊາຍແດນຮ່ວມກັນຂອງປະເທດເຫລົ່າ​ນັ້ນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ​ຊ່ອງທາງການທູດ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕ່າງ​ຫາກ​ອີກມີ​ກຳ​ນົດວ່າ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນອກ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂັ້ນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຂອງ​ອົງ​ການ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມືໃນຢູ​ໂຣບ​ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ສະ​ຕັອກ​ໂຮມຂອງ​ສະ​ວີ​ເດັນ.

ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ທ່ານເວົ້າວ່າເປັນຫຼັກຖານສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າຣັດເຊຍໄດ້ວາງແຜນ “ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບຈາກພາຍໃນ, ພ້ອມກັບມີການປະຕິບັດງານ ທາງທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່ອີກ​ດ້ວຍ.” ທ່ານໄດ້ເຕືອນວັງເຄ​ຣມລິນວ່າ "ພວກ ເຮົາຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງເດັດ​ດ່ຽວ, ລວມທັງການໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລະເວັ້ນ ບໍ່​ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ."

ທ່ານບ​ລິ​ງ​ເກັນກ່າວ​ວ່າຣັດ​ເຊຍ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ “ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ອັນ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ແລະ​ຍາວ​ນານຫລາຍ” ສຳ​ລັບ​ການ​ຮຸກ​ຮານຄັ້ງ​ໃໝ່​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ແລະ​ວ່າ “ການ​ທູດ ​ແມ່ນ​ວິ​ທີທີ່ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບວິ​ທີ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ວິ​ກິດ​ການ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ນີ້.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ ຈະ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ຄືນ​ຈຸດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ລາວ​ຣ​ອັ​ຟ (Sergey Lavrov) ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ, ທ່ານໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ເຈລະຈາ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບຣັດ​ເຊຍ​ເປັນ​ເສັ້ນທາງ​ດຽວ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ.

ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ ຢູ​ເຄ​ຣນ ລ້ວນ​ແຕ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາຊຶ່ງ​ກັນແລະ​ກັນ​ວ່າ​ ໄດ້​ເພີ້ມ​ກຳລັງ​ທະຫານຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ຊາຍ​ແດນທີ່​ຕິດກັນນັ້ນ. ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ແຫຼມໄຄ​ຣ​ເມຍຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ​ໃນ​ປີ 2014 ແລະ​ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ພວກ​ນັກ​ລົບ ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນຢູ່ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.



ໃນ​ການກ່າວຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູໃນວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະຊອກຫາການຮັບປະ ກັນທີ່​ຕ້ານຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງອົງການເນໂຕ້ໄປສູ່ພາກຕາເວັນອອກຕື່ມ ອີກ ແລະຂັດ​ຂວາງບໍ່​ໃຫ້​ມີການນຳໃຊ້ລະບົບອາວຸດໃກ້ໆກັບຊາຍແດນຂອງ ຣັດເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດຢູ່​ລຸ່ມນີ້:

U.S. Secretary of State Antony Blinken is to meet Thursday with the foreign ministers of Russia and Ukraine amid concerns about troop buildups along the countries’ shared border and calls for a diplomatic path to resolving tensions.

The separate meetings are set to take place on the sidelines of a ministerial meeting of the Organization for Security and Cooperation in Europe in Stockholm.

Blinken expressed concern Wednesday about what he said was evidence Russia has made plans “to destabilize Ukraine from within, as well as large-scale military operations.” He warned the Kremlin that “we will respond resolutely, including with a range of high-impact economic measures that we’ve refrained from using in the past.”

Blinked said Russia would face “far-reaching and long-lasting consequences” for new aggression toward Ukraine, and that "diplomacy is the only responsible way to resolve this potential crisis.”

A senior State Department official told reporters that Blinken would reiterate those points directly to Russian Foreign Minister Sergey Lavrov Thursday.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy told members of the parliament Wednesday that direct negotiations with Russia were the only path to resolving the conflict in eastern Ukraine.

Russia and Ukraine have each accused the other side of massing troops in the area along their shared border. Russia annexed Ukraine’s Crimean Peninsula in 2014 and has backed separatist fighters in eastern Ukraine.

Speaking Wednesday in Moscow, Russian President Vladimir Putin said his government would seek guarantees against NATO’s further expansion to the east and precluding deployment of weapons systems near Russia’s borders.

Some information for this report came from The Associated Press and Reuters.