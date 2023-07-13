ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ສະຫຼຸບໃນອັນທີ່ທ່ານໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ເປັນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການເນໂຕຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໂດຍມີການແກ້ໄຂໄປໃນທາງທີ່ ດີສຳລັບຢູເຄຣນແລະເປັນການເຕືອນທີ່ແຂງຂັນຕໍ່ມົສກູ. ກອງປະຊຸມເປັນເວລາສອງວັນຢູ່ນະຄອນຫລວງລີທົວເນຍ ໄດ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນຄືນໃໝ່ແກ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມພັນທະມິດ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງກຳນົດເວລາ ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ສະແຫວງຫາ.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ລັງເລໃຈ” ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວຊໍ້າສອງຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນທີ່ໜາແໜ້ນຫລາຍພັນຄົນ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິລ ນຽສ ທີ່ເປັນສະຖາບັນເກົ່າແກ່ 4 ສັດຕະວັດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າການຢຶດຄອງຂອງຫຼາຍປະເທດ ໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ໂດຍກຳລັງໂປແລນ ຣັດເຊຍ ໂຊຫວຽດ ແລະເຢຍຣະມັນ.
“ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຢູເຄຣນຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ” ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວ. “ພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ເພື່ອເສລີພາບ ແລະອິດສະຫຼະພາບຍ ໃນມື້ນີ້ ມືຶ້ອື່ນ ແລະນານເທົ່າທີ່ຈະນານໄດ້.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຕືອນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
“ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຣັດເຊຍໄດ້ສະແດງເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຜົນອອກມາທາງດ້ານການທູດ. ທ່ານປູຕິນ ເຊື່ອຢ່າງຜິດພາດວ່າ ທ່ານສາມາດເອົາຊະ ນະຢູເຄຣນໄດ້. ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າມັນເປັນດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ປະເທດເຂົາ ເຈົ້າ ອະນາຄົດເຂົາເຈົ້າ. ແລະແມ່ນແຕ່ຫລັງຈາກເວລາທັງໝົດນີ້ ທ່ານປູຕິນຍັງສົງໄສອຳນາດທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່. ທ່ານຍັງເຮັດຄວາມຜິດພາດນັ້ນຢູ່” ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໃນວັນພຸດວານນີິ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການຕັດສິນໃຈຂອງວໍຊິງຕັນ ທີ່ຈະສະໜອງກິຢິບດ້ວຍກະສຸນລູກຫວ່ານ ຊຶ່ງເປັນອາວຸດທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍຫລາຍກວ່າ 120 ປະເທດ ໃນຄວາມສາມາດເພື່ອຈະສັງຫານຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນຈະຊ່ວຍຢູເຄຣນປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
“ມັນພຽງສິ່ງງ່າຍໆທີ່ຈະຕຳນິກະສຸນລູກຫວ່ານ” ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນ ດານັກຂ່າວ ລະຫວ່າງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ. ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ ປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຮົາ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດບາງປະເທດຂອງອົງການເນໂຕ ຫລາຍໆປະເທດທີ່ໄດ້ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ ຫ້າມໃຊ້ອາວຸດດັ່ງກ່າວ.
President Joe Biden capped what he described as a historic NATO summit with optimistic resolve for Ukraine and a stern warning to Moscow. The two-day meeting in Lithuania’s capital saw renewed support for Ukraine to join the alliance but stopped short of a specific timeline that Ukraine sought.
“We will not waver,” Biden repeated twice as he spoke to a crowd of thousands gathered at Vilnius University, a 4-century-old institution that has weathered the Baltic nation’s occupation by Polish, Russian, Soviet and German forces.
“Our commitment to Ukraine will not weaken,” Biden said. “We will stand for liberty and freedom today, tomorrow and for as long as it takes.”
He also delivered a stern warning to Russian President Vladimir Putin.
“Unfortunately, Russia has shown thus far no interest in a diplomatic outcome. Putin still wrongly believes he can outlast Ukraine. He can’t believe it’s their land, their country, their future. And even after all this time, Putin still doubts our stຈກaying power. He’s still making a bad bet,” Biden said.
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Cluster munitions
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on Wednesday defended Washington’s decision to provide Kyiv with cluster munitions, weapons banned by more than 120 countries for their indiscriminate killing capability, saying it will help Ukraine defend itself from Russian aggression.
“It’s very simple to criticize cluster munitions,” Zelenskyy said to reporters during his meeting with Biden. “This decision will help us save us.”
Washington’s decision has created discomfort among some NATO allies, many of whom are signatories of the convention that bans the weapons