ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, 06 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ເນໂຕ້ ໄດ້ເລີ້ມທຳການຊ້ອມລົບທາງເຮືອ ຢູ່​ທະ​ເລ​ບາ​ລ​ຕິກ​ໂດຍ​ທີ່​ມີ ຟິນ​ແລນ ແລະ ​ສະ​ວີ​ເດັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ນຳ

ພົນ​ເອກມາກ ມີ​ລ​ລີ, ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂດຍເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ວີ​ເດັນ ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ລົບ USS Kearsarge ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ອນ​ການ​ຊ້ອມ​ລັບ 'BALTOPS 22' ໃນ​ສ​ຕັອກ​ໂຮມ, ວັນ​ທີ 4 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022.

ອົງການເນໂຕ້ໄດ້ເລີ້ມທຳການຊ້ອມລົບທາງເຮືອ ເປັນເວລາເກືອບ 2 ອາທິດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດຢູ່ທະເລບາລຕິກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍ ມີທະຫານເຮືອ, ທະ​ຫານ​ອາ​ກາດ ແລະທະຫານ​ມາ​ຣີນ ຫຼາຍກວ່າ 7,000 ຄົນຈາກ 16 ປະເທດ, ລວມທັງສອງປະ​ເທດທີ່ປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມພັນ ທະມິດທາງທະຫານ ຄື ຟິນແລນ ແລະສະວີເດນນັ້ນອີກ​ດ້ວຍ ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ (AP).

ການຊ້ອມລົບປະຈຳປີຂອງກອງທັບເຮືອບາລ​ທັອບ​ສ໌ (BALTOPS) ທີ່ລິເລີ່ມ ຂຶ້ນໃນປີ 1972 ບໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ສະເພາະໃດໆ. ແຕ່​ອົງ​ການພັນທະມິດທາງທະຫານກ່າວວ່າ "ໂດຍທີ່​ມີທັງສະ​ວີ​ເດັນ ແລະຟິນແລນ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ ​ເນ​ໂຕ້ກຳລັງສວຍໂອກາດໃນໂລກທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ ເພີ້ມ ຄວາມ​ໜຽວ​ແໜ້ນ ແລະແຂງແກ່ນຂອງກອງທັບຮ່ວມກັນ" ກັບສອງປະເທດໃນ​ເຂດພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ທະ​ວີບ​ຢູ​ໂຣບທີ່ປາດຖະຫນາຢາກເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເນ​ໂຕ້.

​ທັງຟິນແລນ ແລະ​ສະວີເ​ດັນເຄີຍມີປະຫວັດອັນຍາວນານຂອງການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ທາງດ້ານການທະຫານ ກ່ອນທີ່ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະ​ຕັດສິນໃຈສະໝັກ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ໃນເດືອນພຶດສະພາ​ຜ່ານ​ມາ, ເຊິ່ງເປັນຜົນ ໂດຍກົງຈາກການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານ​ມາ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມົສກູໄດ້ເຕືອນແຮ​ລ​ຊິງ​ກິ ແລະສ​ຕັອກໂຮມເລື້ອຍໆ ກ່ຽວ ກັບການເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງຕາເວັນຕົກ ແລະເຕືອນກ່ຽວກັບ ການ​ເອົາມາດຕະການແກ້ແຄ້ນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ກ່ອນ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງ​ທະ​ເລ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ກຳ​ປັ່ນ 45 ລຳ ​ແລະເຮືອ​ບິນ 75 ລຳ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະຫານ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ວີ​ເດັນ ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຂອງ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ BALTOPS 22 ວ່າ​ ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ພິ​ເສດ​ສຳລັບ​ເນໂຕ້ ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ແດງ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ລັດຖະບານແຮ​ລ​ຊິງ​ກິ ແລະສ​ຕັອກໂຮມ.

"ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ, ສະຫະລັດ, ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເນ​ໂຕ້ ທີ່​ຈະ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ ​ກັບ​ທັງ​ຟິນ​ແລນ ​ແລະສະວີ​ເດັນ​ໃນ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ນີ້,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງພົນ​ເອກມາກ ມີ​ລ​ລີ (Mark Milley), ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານມາ​ນີ້​ ຢູ່​ເທິງກຳ​ປັ່ນລົບ USS Kearsarge ທີ່​ສາ​ມາດ​ແລ່ນທັງ​ໃນ​ນ້ຳ ແລະ​ເທິງ​ບົກ ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຈອດ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈກາງ​ນະຄອນຫຼວງສ​ຕັອກໂຮມ.

ທ່ານມີ​ລ​ລີ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະ​ວີ​ເດັນ, ທ່ານ​ນາງ​ແມກ​ດາ​ເລ​ນາ ແອນ​ເດີ​ສັນ (Magdalena Andersson), ໂດຍ​ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ທະເລບາລ ຕິກເປັນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ສຳຄັນທາງຍຸດທະສາດ - “ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາເສັ້ນທາງ ທະເລທີ່ໃຫຍ່ທີ່​ສຸດຂອງໂລກ.”

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG