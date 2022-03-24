ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນວ່າ ການສູນເສຍຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ຈະເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງບາງຄົນເຖິງຂັ້ນກັບປຽບທຽບທ່ານໃສ່ສັດທີ່ຖືກຂັງຢູ່ໃນກົງທີ່ພ້ອມແລ້ວຈະທຳຮ້າຍຜູ້ຄົນ.
ການເຕືອນຈາກວໍຊິງຕັນແລະບຣັສເຊີລສ໌ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວກອງໃໝ່ ທີ່ສະເໜີແນະວ່າ ມີກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ບາດເຈັບຫຼືບໍ່ກໍຖືກຈັບ ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບຂອງຢູເຄຣນຕ້ານມົສກູ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນສະພາບເກືອບບໍ່ໄປບໍ່ມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງອົງການເນໂຕ້ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບສູ່ຟັງ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຢູ່ໃນຂັ້ນບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແຕ່ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຫຼັງຈາກນຶ່ງເດືອນແລ້ວ ຣັດເຊຍເກືອບວ່າ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຫຍັງເລີຍໃນເປົ້າໝາຍທາງດ້ານຍຸດທະສາດຂອງຕົນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ຢຸດຊະງັກໃນເຂດກີຢິບ. ພວກເຂົາໄດ້ຢຸດຊະງັກໃນເຂດຄາກິບ. ພວກເຂົາໄດ້ຢຸດຊະງັກໃນເຂດເຊີນິຮິບ.”
ແລະໃນການສະແດງຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ຍ້ອນວ່າ “ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບບໍ່ສູງປານໃດ” ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນ ທີ່ທາງອົງການເນໂຕ້ເວົ້າວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍໃນສະໜາມລົບແມ່ນສູງ.”
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ອົງການເນໂຕ້ ກະປະມານວ່າ ມີທະຫານຣັດເຊຍ ລະຫວ່າງ 7,000 ຫາ 15,000 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນສະໜາມລົບ ອີງຕາມການຊັ່ງຊາຕີລາຄາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຈາກຢູເຄຣນ ແລະການສັງເກດການຂອງເນໂຕ້ ທີ່ຮວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ມົສກູເປີດເຜີຍໂດຍຄວາມບັງເອີນ.
ເມື່ອມີການຄິດໄລ່ຄຳນວນທະຫານທີ່ບາດເຈັບ ຖືກຈັບ ແລະຫາຍສາບສູນແລ້ວ ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນສະໜາມລົບ ກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ເວົ້າວ່າ ແມ່ນມີໃນລະຫວ່າງ 30,000 ຫາ 40,000 ຄົນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກເຕືອນວ່າແທນທີ່ຈະຖອນກຳລັງຄືນ ປູຕິນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສູນເສຍ ດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະກົນລະຍຸດທີ່ໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄ້າຍຄືກັບຍຸກສະໄໝກ່ອນໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການເນໂຕ້ກ່າວຫາມົສກູວ່າ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຖີ້ມລະເບີດປູພົມໃສ່ເມືອງມາຣີອູໂປລ ຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ຍອມຈຳນົນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນຫຼາຍກວ່າຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດເລີຍ.”
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