ຫົວໜ້າອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຕໍ່ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ໃນມື້ນຶ່ງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດກອງທັບຕາເວັນຕົກ ໃນການຄັດຄ້ານໂດຍກົງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອົງການ NATO ໃນນະຄອນຫຼວງ ບູຄາເຣັສ, ປະເທດ ໂຣມາເນຍ ວ່າ, ປະຕູຂອງອົງການ NATO ແມ່ນເປີດກວ້າງ, ໃນການຮື້ຟື້ນຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ ສຳລັບການເປັນສະມາຊິກຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນທຳອິດໃນປີ 2008 ແຕ່ໄດ້ຢຸດຊະງັກນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າປະເທດ ມາເຊໂດເນຍເໜືອ ແລະ ມອນເຕເນໂກຣ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຫົວໜ້າພັນທະມິດກອງທັບຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ, ແລະ ວ່າປະເທດ ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມຄືກັນໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ມີສຽງຄັດຄ້ານ” ຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະເທດຕ່າງໆ. ພວກເຮົາກໍຈະຄົງຢືນຢັດຢູ່ກັບມັນເຊັ່ນກັນ, ກ່ຽວກັບ ການເປັນສະມາຊິກຂອງ ຢູເຄຣນ.”
ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດ ນໍເວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດປະເທດທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕເພື່ອທຳການຕັດສິນໃຈທີ່ມີອະທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງທີ່ບໍ່ເປັນໄປຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ຣັດເຊຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສິ່ງທີ່ລາວຢ້ານແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບ, ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກສຳລັບລາວ.”
ແຕ່ ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO ໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດບັດຂອງພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຜັກດັນກອງກຳລັງຕິດອາວຸດຂອງສະມາຊິກ 30 ປະເທດເຂົ້າສູ່ສະໜາມລົບໂດຍກົງເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ. ມັນຈະເປັນຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຫຼາຍກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລະ ມະນຸດສະທຳມູນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ກີຢິບ ແລ້ວເພື່ອຊ່ວຍນັກລົບ ຢູເຄຣນ ປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫຼາຍປະເທດອົງການ NATO ເຊື່ອວ່າຈຸດເພັ່ງເລັງຄວນເປັນການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານຕໍ່ ຢູເຄຣນ, ແທນທີ່ຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ທາງການເມືອງທີ່ແຕກແຍກໃນກຸ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ກ່ຽວກັບ ການເປັນສະມາຊິກຂອງ ກີຢິບ. ນັກວິເຄາະບາງຄົນ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ແນະນຳວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ແມ່ນປັດໄຈນຶ່ງ ໃນການຕັດສິນໃຈບຸກລຸກຂອງທ່ານ ປູຕິນ.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ທ່າມກາງສົງຄາມ ແລະ ສະນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງທີ່ສາມາດທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີຂອງພັນທະມິດເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ, ມະນຸດສະທຳ, ການເງິນໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ເພາະວ່າພວກເຮົາຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ໄດ້ຊະນະ.”