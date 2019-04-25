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ອົງ​ການ NASA ສົ່ງ​ໂຄງ​ການ​ ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ຊິ​ຄາ​ໂກ ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ

NASA Rocket Carries Adler Planetarium Student Project into Space
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NASA Rocket Carries Adler Planetarium Student Project into Space

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນ​ຊົມ​ວິດ​ີ​ໂອ ກ່ຽວ​ກັບ ລາຍ​ງານນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສຳ​ລັບ​ບາງ​ຄົນ, ການ​ປ່ອຍ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ ເພື່ອ​ຕື່ມ​ສະ​ບຽງ​ໃຫ້​ສະ​
ຖານີອະວະກາດສາກົນ ແມ່ນພາລະກິດທີ່ຖືກປະຕິບັດເປັນປະຈຳ. ແຕ່ສຳລັບນັກ​ສຶກ​
ສາກຸ່ມນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຫໍພິພິທະພັນ Adler Planetarium ໃນນະຄອນ ຊິຄາໂກ
ນັ້ນ, ມັນແມ່ນຊ່ວງເວລາຄັ້ງປະຫວັດສາດ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍຄວາມສຳເລັດໃນຊົ່ວຊີວິດ.
ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຄນ ຟາຣາໂບ ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມຈາກນະຄອນ ຊິຄາໂກ, ເຊິ່ງ
ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ອົງ​ການ NASA ສົ່ງ​ໂຄງ​ການ​ ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ຊິ​ຄາ​ໂກ ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ອາ​ຍຸ 19 ປີ ນາງ ຟາ​ທີ​ມາ ກູ​ເອ​ຣາ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຈະ
ຍອມຮັບວ່າ, ລາວກຳລັງຫຼົງໄຫຼກັບສິ່ງທີ່ເປັນການໃຊ້ສະຕິປັນຍາສູງແທ້ໆ.

ນາ​ງຟາ​ຕິ​ມາ ກູ​ເອ​ຣາ ເວົ້າ​ວ່າ “ຄື​ວ່າ, ໃຊ້​ສະ​ຕິ​ປັນ​ຍາ​ຢູ່​ເທິງ​ພຸ້ນ.”

ຢູ່​ສູງ​ໆພຸ້ນເລີຍຄົນ​ສະຫຼາດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເລີຍ.

ນາງ ກູ​ເອ​ຣາ ແມ່ນ​ນັກ​ດາ​ລາ​ສາດ​ຝຶກ​ງານ, ທີ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​
ທະຍົມ, ພ້ອມກັບໂຄງການນ້ອຍຢູ່ຫໍພິພິດທະພັນ Adler Planetarium ດ້ວຍເປົ້າ
ໝາຍທີ່ໃຫຍ່.

ນາງ ຟາ​ຕິ​ມາ ກູ​ເອ​ຣາ, ນັກ​ສຶກ​ສາຜູ້ນັ້ນ ກ່າວ​ວ່າ, “ເປົ້າ​ໝາຍຫຼັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​
ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ຊັ້ນບັນຍາກາດ ກຳລັງບາງລົງຫຼືບໍ່ ແລະ ບາງຊ່ຳໃດ, ແລະ ວ່າມັນມີພາກ
ສ່ວນອື່ນຂອງພື້ນຜິວໂລກ ທີ່ບາງລົງ ຍ້ອນມົນລະພິດ ແລະ ແກັສເຮືອນຂຽວຫຼືບໍ່.”

ເຄື່ອງ​ມື​ໄຟ​ຟ້າ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ເອີ້ນ​ວ່າ “ThinSat” ໄດ້​ທ້ອນ​ໂຮ​ມ​ຂໍ້​ມູນ​ ເພື່ອ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ
ສຳລັບຄຳຖາມພວກນີ້. ມັນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ໂຄຈອນອ້ອມໂລກ, ອຸປະກອນດັ່ງ
ກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍນັກວິສະວະກອນທີ່ມີຄ່າຈ້າງສູງ, ແຕ່ແມ່ນໂດຍນັກ
ສຶກສາໃນຂົງເຂດນະຄອນ ຊິຄາໂກ ຄືນາງ ກູເອຣາ.

ນາງ ຟາ​ຕິ​ມາ ກູ​ເອ​ຣາ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ເຈາະ​ລະ​ຫັດ​ພາກ​ສ່ວນ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຊັນເຊີ ທີ່ອຸປະກອນ ThinSat ໄດ້ຖືກເຮັດຂຶ້ນມາ, ສະນັ້ນ ພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຈາະລະຫັດ ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງສາມາດວັດແທກຄວາມໜາຂອງແສງ, ຄວາມດັນ
ໄດ້.”

ທ່ານ ເຮ​ຊຸ​ສ ກາ​ເຊຍ, ນັກ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ ກ່ຽວ​ກັບ ​ລະ​ບົບ ແລະ ຄູ​ສອນ​ ຈາກ​ໂຄງ​ການ
Far Horizon ກ່າວວ່າ “ວຽກນີ້ມັນໃຊ້ສະຕິປັນຍາສູງຫຼາຍ.”

ທ່ານ ເຮ​ຊຸ​ສ ກາ​ເຊຍ ແມ່ນ​ນັກ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ ກ່ຽວ​ກັບ ລະ​ບົບສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ Far
Horizon ຂອງຫໍພິພິດທະພັນ Adler Planetarium ແລະ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມວຽກງານ
ຂອງພວກນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງພັດທະນາອຸປະກອນ ThinSat.

ທ່ານ ເຮ​ຊຸ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ນັກ​ສຶກ​ສາຫຼາຍ​ຄົນ ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໂອ​ກາດນີ້ ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​
ພວກນັກສຶກສາ ໃນຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ຫຼື ຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ.
ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຢູ່ທີ່ຫໍພິພິດທະພັນ ແອດເລີ ນີ້ ພວກເຮົາມີນັກສຶກສາທີ່ແມ່ນຄົນກຸ່ມ
ນ້ອຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການບໍ່ມີໂອກາດມອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ແລະ ຢູ່ທີ່ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີພາລະກິດ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສານງານກັບພວກເຮົາ
ທີ່ເປັນນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິສະວະກອນ ໃນການປະຕິບັດການຄັ້ງທຳອິດຂອງ
ພວກເຮົາ ທີ່ມັນຈະຂຶ້ນໄປເທິງອະວະກາດ.

ເມື່ອ​ຈະຫຼວດ Antares ຂອງ​ອົງ​ການ NASA, ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ Northrop
Grumman, ຖືກສົ່ງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ເວີ​ຈິ​ເນຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ເມ​ສາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ນັ້ນ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດຕື່ມສະບຽງໃຫ້ສະຖານີອະວະກາດສາກົນ
ເທົ່ານັ້ນ.

ຢູ່​ເທິງ​ຈະຫຼວດ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນ​ອຸ​ປະ​ກອນ ThinSat, ແມ່ນ​ສຸດຍອດ​ຂອງວຽກ​ງານ​ໂດຍ
ຫຼາຍຄົນຢູ່ຫໍພິພິດທະພັນ ແອດເລີ ລວມທັງນາງ ຟາຕິມາ ກູເອຣາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ທີມ Far Horizons ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງ
ທີ່ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ.

ນາງ ຟາ​ຕິ​ມາ ກູ​ເອ​ຣາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ນຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ກາຍ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ປ່ຽນ​
ຊີວິດໄດ້ ແລະ ເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳ.” ມັນເປັນຕາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ທີ່ຈະເຫັນ ຫຼື ຮູ້ ໂດຍສະ
ເພາະວຽກງານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຈະຂຶ້ນໄປເທິງອະວະກາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນໂລກ
ວິທະຍາສາດ.”

ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ສຳ​ລັບ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຈາກ​
ປະເທດ ກົວເຕມາລາ, ຜູ້ທີ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງພາກພູມໃຈວ່າ ລູກສາວຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງດາວທຽມໂຄຈອນອ້ອມໂລກ.

ນາງ ຟາ​ຕິ​ມາ ກູ​ເອ​ຣາ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບອກ​ເພິ່ນວ່າ​ມັນ​ອາດ​ກາຍ​ເປັນ​ຂ່າວ​ຊະ​
ນິດທີ່ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປທົ່ວໂລກ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມັນ ແລະ
ເພິ່ນກໍພາກພູມໃຈຫຼາຍ.”

ຫຼັງ​ຈາກວຽກ​ງານ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ ThinSat ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ດົນ​ໄປ​ແລ້ວ, ນາງ ກູ​ເອ​ຣາ ກໍຈະ
ຍັງຄົງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງທີມທີ່ໄດ້ເອົາດາວທຽມໜ່ວຍທຳອິດ ທີ່ຖືກພັດ
ທະນາໂດຍຫໍເບິ່ງດາວເອກະຊົນຂຶ້ນໄປເທິງອະວະກາດ.

ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ ໝູ່​ຂອງ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ໃຊ້​ສະ​ຕິ​ປັນ​ຍາຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ເລີຍ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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