ລັດຖະບານເງົາ ຂອງປະເທດມຽນມາ ຍິນດີກັບການຮຽກຮ້ອງ ຂອງອາຊຽນ ເພື່ອໃຫ້ສິ້ນສຸດ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ

ລັດຖະບານເງົາຂອງປະເທດມຽນມາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາຖືກ ຂັບໄລ່ອອກໄປນັ້ນ ໄດ້ສະແດງຄວາຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຮຽກຮ້ອງຂອງບັນດາກຸ່ມຜູ້ນຳໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເພື່ອໃຫ້ສິ້ນສຸດ “ໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງ ທະຫານ” ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຫາລືກ່ຽວກັບວິກິດການທີ່ນະຄອນຈາກາຕາ ກັບຜູ້ນຳທະຫານມຽນມາ ທ່ານມິນ ອອງ ລາຍ.
ນາຍພົນມິນ ອອງ ລາຍ ໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ກັບບັນດາຜູ້ນໍາຈາກ 10 ປະ
ເທດສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເຊດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫລືອາຊຽນ
(ASEAN) ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບ ວິກິດການ ທີ່ພວມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ນັບແຕ່ທະຫານໄດ້ຂັບໄລ່ຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ ໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານມຽນມາ ໄດ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ໃນແຕ່ລະວັນ ແລະມີການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ນຳໃຊ້ລູກປືນແທ້ ເພື່ອລະງັບການລຸກຮືຂຶ້ນໂດຍໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 740
ຄົນແລ້ວ ໃນການປາບປາມທັບມ້າງຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ອີງຕາມສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອບັນດານັກໂທດການເມືອງ (AAPP).
ກອງປະຊຸມ ASEAN ໄດ້ມີຄວາມເຫັນ ເປັນເອກກະພາບກັນວ່າ ຈະຕ້ອງມີ “ການຢຸດເຊົາຄວາມຮຸນແຮງໂດຍທັນທີຢູ່ໃນມຽນມາ” ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ນອກນັ້ນ ASEAN ກ່າວຕື່ມວ່າ ຕົນຍັງຈະສົ່ງທູດພິເສດຄົນນຶ່ງເພື່ອ “ໄກ່ເກ່ຍ” ລະຫວ່າງທຸກພັກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຜູ້ຕາງໜ້າຄົນດັ່ງກ່າວນ່ີ້ ຈະສາມາດເດີນ ທາງໄປມຽນມາໄດ້.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ຍິນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍນັກໂທດການເມືອງທັງໝົດ” ແຕ່ຄວາມໜັ້ນໝາຍໃຫ້ປ່ອຍເຂົາເຈົ້າເປັນອິດສະລະພາບນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງອາຊຽນ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານເງົາ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ (NUG) ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາກ່າວວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງ ASEAN ໄດ້ “ເປັນຂ່າວທີ່ມີກຳລັງໃຈ.”
ດຣ. ຊາຊາ ລັດຖະມົນຕີການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ NUG ຜູ້ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງພາກັນຫລົບລີ້ຢູ່ກັບບັນດາເພື່ອນສະມາຊິກສະພາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ ຫວັງວ່າ ຈະມີການຕິດຕາມໃນການເອົາບາດກ້າວຢ່າງແຂງຂັນໂດຍ ASEAN ແລະຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕ ແລະເສລີພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາແລະ ໃນຂົງເຂດ.”
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