ພວກກະບົດມຽນມາ ເລີ້ມເປີດສາກໂຈມຕີແບບມີການປະສານງານກັນ ເປັນລຳດັບມາ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ “ປະຕິບັດງານ 1027” ທີ່ພວກນັກວິເຄາະທາງນອກເວົ້າວ່າ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນໃໝ່ ໃນການຕໍ່ສູ້ ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ. ນອກນັ້ນ ການປະຕິບັດງານນີ້ ຍັງມີລາຍງານວ່າ ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຈີນໃນການປາບປາມກຸ່ມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນອາຊະຍາກຳທາງດ້ານໄຊເບີ້ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊາວຈີນ.
“ພຽງແຕ່ການປະຕິບັດງານ 1027 ເລີ້ມຂຶ້ນ ຝ່າຍຈີນກໍເລີ້ມຕື່ນ ໂດຍຮູ້ສຶກວ່າ ມັນໜ້າຢ້ານກົວສ່ຳໃດ ທີ່ຜົນກະທົບຈຳນວນນຶ່ງ ຂອງກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍທັງໝົດນີ້ ຍັງດຳເນີນຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກອງທັບມຽນມາ ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນສຳລັບຈີນ” ທ່ານເຈສັນ ທາວເວີ (Jason Tower) ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍມຽນມາ ຈາກສະຖາບັນສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນອົງການໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍຜ່ານຊູມໃນວັນອັງຄານນີ້.
ປະຕິບັດງານ 1027 ຊຶ່ງຕັ້ງຊື່ຕາມວັນແລະເດືອນທີ່ເລີ້ມການໂຈມຕີ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໂດຍກຸ່ມ 3 ພັນທະມິດພະລາດອນພາບ ທີ່ຮວມທັງກອງທັບພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດມຽນມາ (MNDAA) ກອງທັບປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດຕາອາງ (TNLA) ແລະກອງທັບອາຣາຄານ (AA). ສະຖາບັນສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານເດືອນນີ້ວ່າ ການເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຂອງແບບມີ ການປະສານງານຂອງພວກກະບົດແມ່ນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນທົ່ວ ຂົງເຂດ ໂດຍສາມາດຕີຄ້າຍຂອງພວກທະຫານມຽນມາຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ແຕກ ແລະຢຶດໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ເມືອງ ຮວມທັງດ່ານຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຈີນ.
ການບຸກໂຈມຕີ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທະຫານບ້ານນິຍົມລັດຖະບານທະຫານ ແລະກຳລັງຮັກສາຊາຍແດນທີ່ພວກທະຫານສະໜັບສະໜຸນ ທີ່ບໍລິຫານງານເຂດປົກຄອງຕົນເອງໂກກັງ ຊຶ່ງກອງທັບພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດມຽນມາເຄີຍ ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຈົນເທົ່າໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໂດຍລັດຖະບານທະຫານເມື່ອປີ 2009.
“ລັດຖະບານຈີນເລີ້ມທຳການປາບປາມອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ້ໜັກມືຕື່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ” ທ່ານລີ ເກຍ ວິນ ໂຄສົກຂອງກອງທັບພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດມຽນມາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຜ່ານທາງເທເລແກຣມ ໃນວັນພະຫັດ. “ກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ຍັງມີສ່ວນພົວພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນວິສາຫະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະການຄ້າຄົນສັນຊາດຈີນ.”