ການເລື່ອນທ່ານວິນ ມິນທ໌ (Win Myint) ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງມຽນມາ
ຖືກມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນບາດກ້າວທີ່ດີ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃນສິ່ງທີ່ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ອໍານາດອັນເປົ່າຫວ່າງຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ (Aung San
Suu Kyi) ຢູ່ໃນພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫລື LND ທີ່ປົກຄອງ
ປະເທດຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານ ວິນ ມິນທ໌ (Win Myint) ອາຍຸ 66 ປີ ອະດີດປະທານສະພາຕໍ່າ ໄດ້ສາບານ
ຕົວເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີໃໝ່ຂອງມຽນມາໃນວັນທີ 30 ມີນາທີ່ຜ່ານ
ມາ ແທນທ່ານທິນ ຈໍ (Htin Kyaw) ທີ່ລົງຈາກຕໍາແໜ່ງ 1 ອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍ
ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຕ້ອງການພັກຜ່ອນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊື່ສຽງຂອງພັກ NLD ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຍັງໂດ່ງດັງຢູ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ພັກ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຂຶ້ນກໍາອໍານາດໃນເດືອນມີນາ ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ພັກ
ດັ່ງກ່າວກໍມີຄວາມກ້າວໜ້າຕໍ່າຫລາຍ ໃນການປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຕົນໄດ້
ໃຫ້ໄວ້, ຊຶ່ງລວມທັງການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະດັດແກ້ລັດຖະທໍາມະນູນ
ສະບັບປີ 2008 ທີ່ຮ່າງຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານທະຫານນັ້ນ.
ມີການຕິຕຽນຢ່າງໃຫຍ່ ວ່າຂາດຜູ້ນໍາຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ທີ່ມີ
ອາຍຸ 73 ປີນັ້ນ ແຕ່ວ່າພວກນັກສັງເກດການເຊື່ອວ່າ ການເລື່ອນຊັ້ນທ່ານ ວິນ ມິນທ໌
ໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ອາດຈະມີການເພີ້ມພະລັງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານໄດ້.
ທ່ານ ຢານ ມິໂຢ ເທນ (Yan Myo Thein) ນັກວິໄຈເຫດການດ້ານການເມືອງເວົ້າ
ວ່າ "ທ່ານ ວິນ ມິນທ໌ ເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະເຊື່ອຟັງ ທ່ານນາງ ອອງ
ຊານ ຊູຈີຫລາຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ທ່ານນາງຈະມອບອໍານາດ ແລະຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຈໍານວນໃດນຶ່ງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ວິນ ມິນທ໌. "ປະທານາທິບໍດີ ວິນ ມິນທ໌, ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ ແລະມີປະຫວັດທີ່ສະອາດ ແລະມີຄວາມເດັດດ່ຽວ ແລະມີອິດທິພົນສູງໃນໄລ
ຍະສະໄໝທີ່ທ່ານເປັນປະທານສະພາ; ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງຄັ້ງຄາວທ່ານຂ້ອນຂ້າງຈະ
ມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະໃຊ້ອາລົມແດ່."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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