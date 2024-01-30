ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດເພີ້ມເຕີມ ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງທ່າກຳປັ່ນນ້ຳເລິກ ເຈົ້າຈູ (Kyaukphyu) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍຈີນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ຂອງຈີນເພື່ອພັດທະນາທາງອອກ ສູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານ ຊ່ອງແຄບມາລັກກາ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງການຄ້າ ທີ່ແອອັດເຕັມໄປດ້ວຍໂຈນທະເລ ເພື່ອໄປຍັງອາຟຣິກາແລະຢູໂຣບ.
ສະພາປົກຄອງລັດ ແລະບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ CITIC ຂອງຈີນ ໄດ້ລົງນາມ ໃນ “ຂໍ້ຕົກລົງເພີ້ມເຕີມ” ກ່ຽວກັບ ທ່າກຳປັ່ນນ້ຳເລິກ ເຈົ້າຈູ (Kyaukphyu) ຕໍ່ສັນຍາ ໃນຊຸມອາທິດສຸດທ້າຍຂອງປີ 2014. ການຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງທ່າກຳປັ່ນໃນມູນຄ່າ 7.3 ຕື້ໂດລາ ແລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ມູນຄ່າ 1.3 ຕື້ໂດລາ ທີ່ເລີ້ມລົງມືໃນປີ 2010. ການສູ້ລົບກັນທີ່ລະເບີດຂຶ້ນຫຼັງການເຮັດລັດຖະປະຫານຂອງພວກທະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາປີ 2021 ແລະຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ພາໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ.
ທ່າກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາພື້ນທີ່ 242 ເຮັກຕາໃນລັດຣາໄຄນ໌ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ. ທາງພາກເໜືອຂອງລັດແມ່ນຖິ່ນຖານບ້ານຢູ່ຂອງພວກໂຣຮິງຢາ ຊຶ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມ ທີ່ໄດ້ຖືກຈຳແນກກີດກັນມາເປັນເວລາດົນນານ ຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ. ລັດຣາໄຄນ໌ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງພວກທະຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະກອງທັບອາຣາຄານ ຊຶ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນລັດຣາໄຄນ໌ທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນ 14 ປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ມຽນມາມີລັກສະນະພິເສດສຳລັບໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຊຶ່ງມີອາຍຸໄດ້ 10 ປີແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໂລກກັບຈີນແລະຕໍ່ຕ້ານໃນອັນທີ່ປັກກິ່ງມອງເຫັນວ່າ ເປັນລະບຽບການລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຄອບງຳໂດຍສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສະຖາບັນສັນຕິພາບສະຫະລັດ ເສັ້ນທາງຜ່ານມຽນມາໄປຍັງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ຈະຊ່ວຍຈີນຮັບມືກັບອິດທິພົນຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານໂດຍຄູ່ປໍລະປັກ ນັ້ນກໍຄືອິນເດຍແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສັນທາງຂົນສົ່ງນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດຂອງຕົນມີຄວາມໝັ້ນຄົງຕື່ມຂຶ້ນ.
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