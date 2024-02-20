ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການເກນທະຫານ ທ່າມກາງການຕໍ່ຕ້ານ ອົບພະຍົບຫຼົບໜີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ກໍາລັງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນກາງເດືອນເມສານີ້, ແຕ່ບັນດານັກວິຈານຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະບົບເສດ ຖະກິດ ແລະ ກອງທັບຂອງຕົນ.
ລັດຖະບານທະຫານທີ່ປົກຄອງປະເທດ, ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດໂດຍການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກຸມພານີ້ເມື່ອ 3 ປີກ່ອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ຍິງສາວ ຈົ່ງປະຕິບັດການເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 60,000 ຄົນຕໍ່ປີ.
ກອງທັບກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງການເກນທະຫານ ເຊິ່ງຮູ້ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ທະຫານຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເນື່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງກຸ່ມກະບົດພາຍໃນປະເທດ. ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບຈົດທະບຽນຂອງຜູ້ລົງສະໝັກໃໝ່ ເຊິ່ງພວກເຂົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນຢູ່ໃນສະໜາມລົບ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ມີມາເຖິງປີ 2010 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດໍາເນີນງານ ຈົນຮອດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈຶ່ງໄດ້ທໍາການປະກາດໃຊ້.
ອີງຕາມການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວໃນປີ 2019, ມີຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຢ່າງໜ້ອຍ 13 ລ້ານຄົນ ທີ່ມີສິດໃນການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນທະຫານ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງພົນເອກ ຊໍ ມິນ ຕຸນ (Zaw Min Tun), ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວໃນຄລິບສຽງ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການທະຫານເກນຈໍານວນ 60,000 ຄົນຕໍ່ປີ "ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນຕໍ່ປີຊໍ້າ," ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຖະແຫຼງການທີ່ຂຽນອອກມາສະບັບນຶ່ງ ໂດຍລັດຖະບານທະຫານ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄຕາການເກນທະຫານປະຈຳເດືອນປະມານ 5,000 ຄົນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນປີນີ້, ໂດຍມີແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນການເກນທະຫານນໍາອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
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