ຄະນະກຳມະການພິເສດຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນເທັດຈິງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຕັດການພົວພັນທຸກຢ່າງກັບກອງທັບມຽນມາ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ກອງທັບນັ້ນ ຍອມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ກະທຳຕໍ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ.
ຄະນະກຳມະການພິເສດນັ້ນໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບມຽນມາວ່າ ກະທຳການທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຈຳນວນນຶ່ງໃນລະຫວ່າງການປາບປາມເມື່ອເດືອນສິງຫາ 2017 ຕໍ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ "ໂດຍມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ." ຊາວໂຣຮິງ ຢາຫລາຍ ກວ່າ 700,000 ຄົນ ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ພາກັນຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປຍັງບັງກລາແດັສ ເພື່ອຫລົບໜີຈາກການປຸກລະດົມ ຈູດຢ້າວເຜົາເຮືອນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດຊາວໂຣຮິງຢາ ຕໍ່ປ້ອມຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍຢ່າເຖື່ອນ, ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ຊາວໂຣຮິງຢາຫລາຍຮ້ອຍຄົນ, ແມ່ນລວມມີການຂົ່ມຂືນໝູ່, ການເຂັ່ນຂ້າແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ ແລະ ຈູດເຜົາໝູ່ບ້ານຕ່າງໆຢ່າງຮາບຄາບ.
ທ່ານ ຄຣິສຕົຟເຟີ ຊີດົດທີ (Christopher Sidoti), ທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດຊາວອອສເຕຣເລຍ ແລະສະມາຊິກຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວຂຽນວ່າ "ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງໃນອະດີດ ແລະການລະເມີດທີ່ສືບຕໍ່ມີມາ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເບິ່ງສາຍພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະການເງິນຂອງກອງທັບມຽນມາ, ເພື່ອຈະຊອກຮູ້ໃຫ້ໄດ້ວ່າໃຜ ແລະສິ່ງໃດຄວນຖືກແນເປົ້າໝາຍໃສ່."
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົານາຍພົນຊັ້ນສູງຂອງກອງທັບດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງລວມມີ ນາຍພົນມິນ ອອງ ຮເລັງ (Min Aung Hlaing), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບໄປດຳເນີນຄະດີ ໃນຖານຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ, ກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະກໍ່ອາດຊະນກຳສົງຄາມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ