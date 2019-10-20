ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນມຽນມາແລະກຳລັງທະຫານຝ່າຍລັດຖະບານ ພວມເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ພວກທະຫານທີ່ຖືກເກນໃໝ່ພວມເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ກອງທັບອາຣາຄານ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄ້າຍຝຶກແອບຂອງຕົນຂຶ້ນທີ່ລັດກະຈິ່ນ ຊຶ່ງເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມກອງທັບກະຈິ່ນອິດສະຫຼະ ທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມພັນທະມິດພາກເໜືອ. Steve Sandford ມີລາຍງານຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະ ນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ການສູ້ລົບທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງທະຫານລັດຖະບານ ແລະກຳລັງປະກອບອາວຸດພັນທະມິດຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ພາໃຫ້ມີການເກນທະຫານໃໝ່ຕື່ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍອາໄສຢູ່.
ກອງທັບເອກກະຣາດກະຈິ່ນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມເຂດທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ພາຍໃນລັດດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທັບອາຣາຄານທີ່ສ້າງຕັ້ງມາໄດ້ 10 ປີແລ້ວນັ້ນ ຕັ້ງຄ້າຍຂອງຕົນຂຶ້ນໄດ້. ນາງໂຊໂຊ ທະຫານເກນໃໝ່ຂອງກອງທັບອາຣາຄານ ກ່າວເປັນພາສາມຽນມາວ່າ:
“ເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມກອງທັບອາຣາຄານແລະຝຶກແອບເປັນທະຫານແມ່ຍິງກໍເພາະວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຢາກເຫັນທະຫານມຽນມາກົດຂີ່ແລະສັງຫານປະຊາຊົນໃນລັດຣາໄຄນ໌ອີກຕໍ່ໄປ. ພວກທະຫານມຽນມາມັກຂົ່ມຂູ່ແລະປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຮົາແບບບໍ່ດີ ໃນທຸກໆທາງທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້. ຂ້ອຍຈຶ່ງທົນບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ມາຮັບໃຊ້ຊາດ ແລະກອງທັບຂອງຂ້ອຍ.”
ຮອງຜູ້ບັນຊາການ ກອງທັບອາຣາຄານ ດຣ. ໂຍ ຕຸນ ອອງ (Nyo Tun Aung) ຜູ້ຊຶ່ງນອກນັ້ນແລ້ວຍັງກຳກັບເບິ່ງແຍງນຳການຝຶກແອບພະນັກງານແພດໝໍ ກ່າວວ່າ ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງກຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກໂຈມຕີຢູ່ລັດຣາໄຄນ໌. ດຣ. ໂຍ ຕຸນ ອອງ ກ່າວວ່າ:
“ເມື່ອເກີດບັນຫາກັບພວກຊາວເບັງກາລີໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທົ່ວໂລກໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແລະເຫັນອົກເຫັນໃຈເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຢາກຂໍຮ້ອງໃຫ້ໂລກ ກະລຸນາແນມເບິ່ງແນ່ວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນຊາວອາຣາຄານ. ຂໍໃຫ້ສົງສານພວກເຮົາຄືກັນແດ່. ພວກເຮົາກໍຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບດຽວກັນກັບຊາວເບັງກາລີ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວອາຣາຄານສ່ວນໃຫຍ່ ນັບຖືສາສະໜາພຸດກໍຈິງ ແຕ່ພົນລະເຮືອນຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງກອງທັບມຽນມາ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງ Asia Reports ແລ້ວ ເຂດເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນທີ່ພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນ ຈາກຈີນ ແລະອິນເດຍນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຢູ່ເລາະຕາມແຄມຝັ່ງທະເລຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍ.
ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ນ້ຳມັນແລະທ່າເຮືອນ້ຳເລິກ ຈະສະໜອງນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ ອີງຕາມພວກກະບົດ ກອງທັບອາຣາຄານ. ຮ້ອຍໂທຈໍທານ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ມື້ນຶ່ງ ຂ້ອຍຢືນຢູ່ເທິງງພູ. ຂ້ອຍແນມລົງມາເບິ່ງນະຄອນຫຼວງແລະກໍເຫັນແສງໄຟໃນທົ່ວເມືອງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຂ້ອຍເບິ່ງໄປທີ່ໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນແສງໄຟ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເກັບມີແຕ່ຄວາມມືດ. ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເສຍໃຈຫຼາຍ.”
ຕຳຫຼວດມຽນມາໄດ້ຍື່ນຂໍ້ຫາຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ໃສ່ພວກຜູ້ນຳກອງທັບອາຣາຄານ 4 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີປ້ອມຕຳຫຼວດ ຍັງເປັນເລື້ອງທີ່ຄ້າງຄາກັນ ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາຢຸດຍິງ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາກັບສະມາຊິກອື່ນໆໃນກຸ່ມພັນທະມິດ.