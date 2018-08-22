ຊາວມຸສລິມ ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມ ໃນພິທີ ແກວ່ງກ້ອນຫີນ ໄລ່ຜີສາງ

ພວກສະແຫວງບຸນຊາວມຸສລິມ ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ ໄດ້ພາກັນແກວ່ງກ້ອນ ຫີີນໃສ່
ກຳແພງໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງການແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຜີສາງໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ທີ່ເປັນບ່ອນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໃນການສະແຫວງບຸນຮາຈປະຈຳປີຢູ່ທີ່ຊາອຸດີ
ອາຣາເຍບ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຢຽບກັນຕາຍເມື່ອສາມປີກ່ອນ ອີງ
ຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ດ້ວຍການນຸ່ງຫົ່ມຜ້າສີຂາວ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຄວາມບໍລິສຸດ ພວກຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ
ຈາກ 165 ປະເທດ ໄດ້ໄປພົບພໍ້ກັນຢູ່ເສົາຫີນຈາມາຣັຕເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີທາງສາສະ
ໜາ ຈາກຂົວສາມຊັ້ນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຜ່ອນເບົາການແອອັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຢຽບ
ກັນຕາຍກ່ອນໜ້ານີ້.
ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ພວກທີ່ເຫຼື້ອໃສໃນສາສະໜາ ກໍພາກັນຖືຄັນຫົ່ມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກ ແສງແດດໃນຍາມກາງເວັນທີ່ສູງເຖິງ 40 ອົງສາແຊລຊຽສ.
ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນກັບຄືນມາຂົວນີ້ອີກ ໃນໄລຍະສອງມື້ຂ້າງໜ້າເພື່ອແກວ່ງກ້ອນຫີີນ
ຕື່ມ ກ່ອນຈະກັບຄືນໄປເມືອງເມກກະ ເພື່ອສູດມົນຢູ່ວັດໃຫຍ່ໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງ
ບຸນຮາຈ.
ຊາອຸດີອາຣາເບຍຮັກສາຊື່ສຽງຂອງຕົນ ໃນຖານະຜູ້ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດ
ຂອງສາສໜາອິສລາມ ຄືເມືອງເມກກະ ແລະ ເມດີນາ ແລະເປັນບ່ອນຈັດການເຕົ້າໂຮມ
ຊາວມຸສລິມປະຈຳປີທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ຢ້ອນເສັ້ນທາງຄືນໄປຫາພະສາສະດາ
ໂມຮຳມັດເມື່ອ 14 ສັດຕະວັດກ່ອນ.
ໄດ້ມີການສົ່ງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ 130,000 ຄົນແລະນາຍແພດພ້ອມດ້ວຍ
ເທັກໂນໂລຈີສະໄໝໃໝ່ ຮວມທັງເຮືອບິນສັງເກດການທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອຮັກສາຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
ທ້າວຟິຣາສ ອາລ-ຄາຊານີ ຊາວຈໍແດນ ອາຍຸ 33 ປີກ່າວວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕຳ
ຫຼວດ ແລະການບໍລິການທັງໝົດແມ່ນດີເປັນພິເສດ. ພະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ຂ້າພະເຈົ້າດີ
ໃຈຫຼາຍ ແລະດ້ວຍຄວາມປະສົງຂອງພະເຈົ້າ ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຈະໃຫ້|
ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກເຮົາອີກ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອອກແບບໃໝ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນກ້ອນຫີນຈາມາຣາຕ ຫຼັງຈາກໄດ້ ມີການ
ຢຽບກັນຕາຍໃນປີ 2004 ແລະ 2006 ທີ່ເຮັດໃຫ້ ພວກສະແຫວງບຸນເສຍຊີວິດຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນ ແລະຄວາມຫາຍຍະນະທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ ລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາເພື່ອປັບປຸງແລະຂະ
ຫຍາຍໂຄງລ່າງການສະຫຼອງບຸນຮາສ ແລະເທັກໂນໂລຈີຄວບຄຸມຝຸງຊົນ.
ແຕ່ຍ້ອນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍຢູ່
ສະເໝີ. ຄວາມແອອັດໃນການຢຽບກັນຕາຍໃນປີ 2015 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ
ເກືອບ 800 ຄົນ ອີງຕາມຊາອຸດີອາຣາເບຍ ເວລາສອງກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງຜູ້ສະແຫວງບຸນ
ໄດ້ໄປເຖິງພ້ອມກັນ ຢູ່ທາງຜ່ານທີ່ນຳໄປສູ່ບ່່ອນແກວ່ງກ້ອນຫີນ.
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