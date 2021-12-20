ກອງປະຊຸມສຸກເສີນເປັນເວລານຶ່ງມື້ຂອງອົງການການຮ່ວມມືສາສະໜາອິສລາມຫຼື OIC ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 57 ປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງກອງທຶນມະນຸດສະທຳຂຶ້ນ ສຳລັບແກ້ໄຂໄພພິບັດຮ້າຍແຮງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແລະເສດຖະກິດ ທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍໆລ້ານຄົນກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອຶດຫິວແລະພວກເດັກນ້ອຍປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ພວມຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຍ້ອນການຂາດສານອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ທະນາຄານພັດທະນາອິສລາມ ເພື່ອສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກໄປໃຫ້ຊາວອັຟການິສຖານ ໃນການປະສານງານກັບພາຄີລະຫວ່າງປະເທດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ປາກິສຖານ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ ຊຶ່ງຮວມທັງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດ ຈີນ ຣັດເຊຍ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນການເຕົ້າໂຮມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນາໆຊາດເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍ ແກ່ອັຟການິສຖານ ນັບແຕ່ພວກຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດຈາກລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນເດືອນສິງຫາ ລຸນຫຼັງທີ່ທະຫານຕ່າງປະເທດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປ ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວມາໄດ້ 20 ປີ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ທ່ານອາເມຍ ຄານ ມູຕາກີ ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ກອງປະຊຸມອົງການ OIC ວ່າ ລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງພັກຝ່າຍການເມືອງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມແລະສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ຮວມທັງສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ. ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ສຳເນົາຄຳປາໄສ ຂອງທ່ານມູຕາກີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມທີ່ປິດລັບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານມູຕາກີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ ໃນຖານະສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວດຽວກັນ ທີ່ຈະຮັບຟັງ ແລະຮັບເອົາຄຳຮ້ອງຂໍທັງໝົດ ຄວາມກັງວົນ ແລະຄຳແນະນຳຂອງບັນດາປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັຟການິສຖານທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ແຜນທີ່ເໝາະສົມແລະເປັນທຳແລະນຳພາພວກເຮົາອອກຈາກວິກິດການທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາພິຈາລະນາເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວອັຟການິສຖານທີ່ມີຄວາມສາມາດທັງໝົດຈາກທຸກຂອບເຂດໜ້າທີ່ການງານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງນີ້ ແລະຈະສືບຕໍ່ເອົາບາດກ້າວເພີ້ມຕື່ມ.”
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