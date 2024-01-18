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ວັນພະຫັດ, ໑໘ ມັງກອນ ໒໐໒໔
ລາວ

ບັນດານັກສະແດງແລະສິລະປິນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານສະແດງຂອງ Lao Legends

ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນດານັກສະແດງໃນການສະແດງຂອງງານ Lao Legends.
ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນດານັກສະແດງໃນການສະແດງຂອງງານ Lao Legends.
ນອກຮ້ອງແລະນັກດົນຕີ ທ່ານສັກກີ ເມກມໍລະກົດ
ນອກຮ້ອງແລະນັກດົນຕີ ທ່ານສັກກີ ເມກມໍລະກົດ
ນັກຮ້ອງ ທ່ານແຊ້ມ ອິນທະຣາພິທັກ
ນັກຮ້ອງ ທ່ານແຊ້ມ ອິນທະຣາພິທັກ
ນັກຮ້ອງ ຕ່າຍ ອາກາດ
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