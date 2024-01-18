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ວັນພະຫັດ, ໑໘ ມັງກອນ ໒໐໒໔
ລາວ
ບັນດານັກສະແດງແລະສິລະປິນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານສະແດງຂອງ Lao Legends
໑໘,໐໑,໒໐໒໔
໑
ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນດານັກສະແດງໃນການສະແດງຂອງງານ Lao Legends.
໒
ນອກຮ້ອງແລະນັກດົນຕີ ທ່ານສັກກີ ເມກມໍລະກົດ
໓
ນັກຮ້ອງ ທ່ານແຊ້ມ ອິນທະຣາພິທັກ
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ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ສະຫະລັດ ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ເກາະນາວຣູ ໃນການຕັດການພົວພັນທາງການທູດກັບເກາະໄຕ້ຫວັນ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ອາສາສະໝັກ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນພັກ ທ່ານມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ
ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ຂອງເກາະໄຕ້ຫວັນ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2024
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2024
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
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