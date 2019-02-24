ອະດີດປະທານການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ພອລ ມານາຝອດ ໄດ້ກໍ່
ອາຊະຍາກຳທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນລະບົບຍຸຕິທຳ ແລະ ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ
ໄດ້ຫຼອກລວງທຸກຄົນຈາກບັນດາພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ທະນາຄານ ເຖິງບັນດາໄອຍະ
ການລັດຖະບານກາງ ແລະ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານເອງ, ອີງຕາມບັນທຶກການຕັດສິນ
ທີ່ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍຫ້ອງການຂອງໄອຍະການພິເສດທ່ານ ໂຣເບີດ
ມອລເລີ.
ໃນບັນທຶກດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກມອບໃຫ້ນຶ່ງໃນສອງຄະດີອາຍາທີ່ທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ປະ
ເຊີນນັ້ນ, ບັນດາໄອຍະການບໍ່ໄດ້ຕັດສິນວ່າທ່ານຄວນຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກດົນປານໃດ ຫຼືວ່າ
ຈະຕັ້ງການລົງໂທດໃສ່ການຕັດສິນຕ່າງຫາກ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນການຕັດສິນທີ່ລັດ
ເວີຈິເນຍ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າທ່ານ ມານາຝອດ ເປັນອາຊະຍາກອນມາດົນ
ນານ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເສຍໃຈ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳຢ່າງໜ້າບໍ່ອາຍ, ລວມທັງ
ພາຍໃຕ້ບົດບາດຂອງທ່ານທີ່ຜູ້ຄົນມີຄວາມສົນໃຈ ໃນຖານະເປັນປະທານການໂຄສະ
ນາຫາສຽງ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວຊົ່ວຄາວຕໍ່ມາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ສົມຄວນໄດ້
ຮັບການຜ່ອນຜັນເລີຍນັ້ນ.
ບັນດາໄອຍະການໄດ້ຂຽນວ່າ ໃນນຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ລະ
ເມີດກົດໝາຍຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມອັບອາຍ. ການກໍ່ຄວາມຜິດຂອງລາວ
ໄດ້ດຳເນີນໄປເຖິງເວລາທີ່ທ່ານຖືກຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ແລະ
ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຖອຍລົງເລີຍ ແມ່ນກະທັ້ງຫຼັງຈາກການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ໂດຍອ້າງເຖິງການຂີ້ຕົວະຂອງທ່ານ ມານາຝອດ ຕໍ່ອົງການ FBI, ອົງການລັດຖະບານ
ກາງຫຼາຍແຫ່ງ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ ບັນດາໄອຍະການທັງຫຼາຍນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ໃນ
ເວລາປ່ອຍຕົວອອກຈາກຄຸກນັ້ນ, ທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງ
ຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຜິດຊ້ຳອີກ.
ບັນທຶກດັ່ງກ່າວເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເປັນການຮ່າງຄະດີທີ່ສຳຄັນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍບັນດາ
ໄອຍະການ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ມານາຝອດ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການຕັດສິນຄະດີຂອງທ່ານ
ໃນເດືອນໜ້າ ແລະ ການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ ມອລເລີ ແມ່ນໃກ້ຈະເຖິງຂັ້ນ
ສະຫຼຸບແລ້ວ. ທ່ານ ມານາຝອດ ຜູ້ທີ່ຖືກຂັງຄຸກຫຼາຍເດືອນ ແລະ ຈະມີອາຍຸ 70 ປີໃນ
ເດືອນເມສາຈະມາເຖິງນີ້, ຈະມີໂອກາດຮ່າງການສະເໜີຕັດສິນຄະດີຂອງທ່ານເອງໃນ
ສັບປະດາໜ້າ. ທ່ານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດດົນນານ, ທ່ານ ຣິກ ເກດສ໌, ແມ່ນສອງຄົນ
ທຳອິດທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ. ໂດຍລວມ
ແລ້ວ, ທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ 34 ບຸກຄົນ, ລວມທັງອະດີດຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ
ທ່ານ ທຮຳ 6 ຄົນ ແລະ 3 ບໍລິສັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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