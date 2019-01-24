ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳໃນ
ແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ຍານາງສອນດາຣີ ອຸດທະວົງ
ຄົນຂັບລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງ ຂະໜາດໃຫຍ່ 18 ລໍ້ ຂ້າມປະເທດ ຈາກພາກຕາເວັນອອກ
ຫາພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານ. ຍານາງສອນດາຣີ ແມ່ນສະຕີ
ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ຫ້າວຫັນ ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ມີມານະອົດທົນ.
ເປັນຫຍັງ ຍານາງສອນດາຣີ ຈຶ່ງຍຶດຖືເອົາວິຊາຊີບ ເປັນຄົນຂັບລົດບັນທຸກນັ້ນ ຂໍເຊີນ
ທ່ານຟັງລາຍລະອຽດຂອງການສຳພາດໄດ້ຈາກ ກິ່ງສະຫວັນ.
ຍານາງສອນດາຣີ ອຸດທະວົງ ແມ່ນຄົນຂັບລົດຂົນສົ່ງ ຂະໜາດໃຫຍ່ 18 ລໍ້ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່
ມີຄວາມຍາວເຖິງ 80 feet ຫຼື 24.384 ແມັດ. ຖ້າຫາກທ່ານເຫັນດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ
ທ່ານຈະບໍ່ເຊື່ອເລີຍວ່າ ຍານາງສອນດາຣີ ຜູ້ຄີງບາງຮ່າງນ້ອຍ ຈະມີຄວາມສາມາດ
ຄວບຄຸມລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ. ບັນດາຜູ້ປະກອບວິຊາອາຊີບ ເປັນ
ຄົນຂັບລົດຂົນສົ່ງດັ່ງກ່າວ ນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຜູ້ຊາຍ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຂັບລົດ
ໄປຄາມທາງຫຼວງໃຫຍ່ໜີຈາກບ້ານເປັນອາທິດເພື່ອນຳສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ຕາມ ລັດຕ່າງໆ
ທົ່ວປະເທດ. ຍານາງສອນດາຣີ ແມ່ນຢູ່ໃນຈຳນວນແມ່ຍິງໜ້ອຍສຸດ ທີ່ພາກັນປະ
ກອບອາຊີບດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຍານາງສອນດາຣີ ແມ່ນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລັດ
ເທັກຊັສ ເຖິງແມ່ນມີຄີງບາງຮ່າງນ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງ ຫ້າວຫັນ ແລະ
ບໍ່ມີຢ້ານກົວ. ຄຳຂວັນເປັນພາສາອັງກິດ ຂອງລັດເທັກຊັສ ເວົ້າໄວ້ວ່າ “Don’t Mess
With Texas” ຫຼືວ່າ “ຢ່າມາອໍ້ແອ້ກັບເທັກຊັສ.” ຍານາງສອນດາຣີ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເໜືອໄປກວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວເຖິງ
ໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃນແຕ່ລະດູການ ແລະໄລຍະການເດີນທາງສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງສອນດາຣີ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆຄົນ ໂດຍສະເພາະຍາດຕິພີ່
ນ້ອງ ທີ່ຢາກໃຫ້ຍານາງສອນດາຣີ ເຮັດວຽກແນວອື່ນ ແລະຫຼາຍໆຄົນ ພາກັນຄິດວ່າ
ເປັນວຽກງ່າຍ ຕ່າງກໍພາກັນທົດລອງແລະໄດ້ລົ້ມແຫຼວໄປກໍມີ ຊຶ່ງຍານາງສອນດາຣີ
ໄດ້ເລົ່າເຖິງຕອນນີ້ສູ່ ຟັງວ່າ:
ຍານາງສອນດາຣີ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງລາວໃນປີ 1975 ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່
ປະເທດຝຣັ່ງຈົນເຖິງປີ 2002. ຍານາງເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Dispatch ມີໜ້າທີ່
ຮ້ອງລົດແທັກຊີ ບໍລິການສົ່ງຄົນໂດຍສານໄປສະໜາມບິນ. ໃນປີ 2002 ຍານາງສອນ
ດາຣີ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຄອບຄົວຢູ່ໃນເມືອງຝອດເວີດ ລັດເທັກຊັສ ມີຄວາມສົນໃຈຢາກ
ປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນຄົນຂັບລົດບັນທຸກ ເພາະເຫັນວ່າໄດ້ເງິນດີ. ນອກນັ້ນຍັງເປັນ
ວຽກ ທີ່ມີອິດສະຫຼະ ຊຶ່ງຍານາງສອນດາຣີ ໄດ້ກ່າວມ້ວນ ທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງສອນດາຣີ ແລະສາມີໄດ້ພາກັນຂັບລົດຂົນສົ່ງມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ຈົນເຖິງເທົ້າ
ປັດຈຸບັນຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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