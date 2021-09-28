ຍານາງວຽງທອງ ເລັນ ອາໄສຢູ່ໃນລັດຢູທາ ກ່າວເຖິງອາການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນສຳຕົວທ່ານ

ຍານາງວຽງທອງ ເລັນ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເຊົ້າຈໍແດັນ ເປັນຄົນລາວ-ອາເມຣິກັນ ນັບຖືສາສະໜາມໍມອນ ຢູ່ທີ່ The Church of Jesus Christ of Latter-Saints ຊຶ່ງຍານາງກ່າວໃຫ້ຟັງໃນຊ່ວງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນເດືອນມີນາ 2019 ວ່າ ການໄປໂບດໃນທຸກວັນອາທິດ ຈາກທີ່ເຄີຍໄປຟັງທຳຮັບສິນດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ ກໍໄດ້ຖືກປ່ຽນມາເປັນ 2 ຊົ່ວໂມງ. ໃນຊ່ວງມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໜັກຂຶ້ນ ໂບດໄດ້ສົ່ງອີເມລຫາສະມາຊິກທັງຫຼາຍ ໂດຍແຈ້ງວ່າ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໂບດ ໃຫ້ເຂົ້າໂບດທາງອອນລາຍ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທາງໂບດຂອງຍານາງ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສາສະໜາມາເປັນຂໍ້ອ້າງເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ ຄືກັບໂບດແຫ່ງອື່ນໆທີ່ຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ “ຕອນນັ້ນຫັ້ນ ເຂົາກະເວົ້າຢູ່ວ່າ ໃຫ້ແລ້ວແຕ່ສິດຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າຢາກສີດກະສີດ ບໍ່ຢາກເຮັດກະເປັນເລື້ອງຂອງເຈົ້າຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຄັນເຈົ້າສີດມັນກະດີຄືກັນ ເພາະວ່າ ມັນຊິໄດ້ປົກປ້ອງທັງສອງຝ່າຍ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ບັງຄັບ ສາສະໜານີ້ ຢາກໃຫ້ເຮົາສີດໃດ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.”
ໃນທີ່ສຸດຍານາງ ກໍບໍ່ພົ້ນຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາເພາະວ່າ ເພິ່ນມັກອອກໄປແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ເລື້ອຍໆ ດັ່ງທີ່ເພິ່ນກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
ຍານາງວຽງທອງ ກ່າວໃຫ້ຟັງຕື່ມວ່າ ໃນເວລາຕິດໂຄວິດນັ້ນ ອາການເຈັບປ່ວຍຕ່າງໆລວມກັນເຂົ້າມາເປັນພ້ອມກັນບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການເຈັບຫົວ ເຈັບທ້ອງ ວິນຫົວ ຢາກຈະຮາກ ປວດຕົນປວດໂຕ ແຕ່ສຳລັບຍານາງແລ້ວ ກິນຍັງກະມີແຕ່ລົດເຄັມຈຶ່ງກິນບໍ່ໄດ້້.
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