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ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ຄອບຄົວ ທ.ນ. ມາລີຄຳ ເປັນຄອບຄົວຊຸດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນ ລັດໂຄໂລຣາໂດ

ທ່ານນາງມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ພ້ອມກັບສາມີ ຢູ່ທີ່ເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ ຊຶ່ງຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເປັນຄອບຄົວຊຸດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ໃນປີ 1975.

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ໃນຄຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງການສຳພາດກັບທ່ານມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ຊຶ່ງຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເປັນຄອບຄົວທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງ ແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ທ່ານນາງມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ຢູ່ທີ່ເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານນາງມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກລາວໃນປີ 1975 ພ້ອມກັບພໍ່ນ້າ ແມ່, ອ້າຍແລະນ້ອງສາວ ຂ້າມຂອງໄປຝັ່ງໄທ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ທ່ານນາງມາລີຄຳ ມີອາຍຸໄດ້ 10 ປີ ແຕ່ກໍຍັງພໍມີຄວາມຊົງຈຳເຫດການຕ່າງໆໄດ້ໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ອີງຕາມການເລົ່າສູ່ຟັງ ຈາກພໍ່ນ້າຂອງທ່ານນາງຊື່ວ່າ ທ່ານສຳລວຍ ແສນທອງ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນເວລາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ທ່ານນາງມາລີຄຳ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການຂ້າມໄປຝັ່ງໄທ ໃນປີ 1975
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳໂດຍບຸກ ຄົນທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືໂບດເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວ ກ່ຽວກັບວິທີການໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ດັ່ງນີ້:

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ທ່ານນາງມາລີຄຳ ກ່າວກ່ຽວກັບ ວິທີຫາຜູ້ອຸປະຖຳເພື່ອໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນເມືອງ Littleton ແລ້ວ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຄອບຄົວຄົນລາວແມ່ນຫາຍາກແທ້ໆເລີຍ ແມ່ນກະທັງຮ້ານອາຫານຈີນກໍບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:

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ທ່ານນາງມາລີຄຳ ກ່າວວ່າ ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເປັນຄອບຄົວທຳອິດຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫຼັງຈາກທີ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງມີທີ່ຢູ່ອາໄສເປັນສ່ວນຕົວແລ້ວ ທ່ານນາງກໍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນການຮ່ຳຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມໄປຈົນໄດ້ຮຽນຈົບຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບໍລິຫານທຸລະກິດ ດ້ານວິທະຍາການຄອມພິວເຕີ້ (Business Computer Science Management) ແລະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ບໍ ລິສັດຜະລິດອຸປະກອນການແພດ ແລະຜະລິດຢາ ຊື່ວ່າ Baxter Healthcare Corporation ໃນຕຳແໜ່ງ ນັກຊ່ຽວຊານຫຼັກຮັບຜິດຊອບດ້ານກົດຂໍ້ບັງຄັບ ຫຼື Principal Specialist Regulatory Affair ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງປະສົບການໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນໃໝ່ໆ:

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ທ່ານນາງມາລີຄຳ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການເລີ້ມຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມໃນເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທີວທັດຢູ່ຫລັງບ້ານຂອງທ່ານນາງມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ທີ່ເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ.
ທີວທັດຢູ່ຫລັງບ້ານຂອງທ່ານນາງມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ທີ່ເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານນາງອາໄສຢູ່ໃນເຂດເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ອີງຕາມການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງເມື່ອປີ 2020 ແລ້ວ ເຂດແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດອັນດັບສີ່ຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ມີຊາວເອເຊຍແລະຊາວລາວອາໄສຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ

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ທ່ານນາງມາລີຄຳ ກ່າວກ່ຽວກັບ ເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນຂະນະທີ່ລາຄາເຮືອນຊານກຳລັງສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນເຂດເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບກໍຖີບຕົວສູງຂຶ້ນແຕ່ສິ່ງທີ່ດຶງດູດໃຫ້ຄົນຢູ່ລັດໃກ້ຄຽງພາກັນເຂົ້າມາໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ກໍຄືການອອກກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ກັນຊາຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເມື່ອປີ 2014 ຊຶ່ງທ່ານນາງມາລີຄໍາກ່າວວ່າ:

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ທ່ານນາງມາລີຄຳ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການຮັບຜ່ານກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ກັນຊາຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນອກຈາກເປັນຄອບຄົວທຳອິດແລ້ວ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ເປັນປະທານສະມາຄົມນຳດ້ວຍ ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອຟັງ ກ່ຽວກັບສະມາຄົມລາວຕ່າງໆຢູ່ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດດັ່ງນີ້:

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ທ່ານນາງມາລີຄຳ ກ່າວກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມລາວ່ຕ່າງໆຢູ່ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເດັນເວີຄືເມືອງເອກຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ມີສາຍານາມວ່າ “Mile High City” ກໍເພາະວ່າ ລະດັບຄວາມສູງທີ່ເປັນທາງການຂອງເມືອງນີ້ ແມ່ນຢູ່ສູງກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລີເຖິງ 1,609.3 ແມັດ ມີພູມິສາດຫຼາກຫຼາຍຕະຫຼອດທັງທະເລຊາຍແຫ້ງແລ້ງ ຫ້ວຍນ້ຳລຳທານ ແລະພູຜາລຽງລາຍຫຼາຍໜ່ວຍທີ່ປົກ ຄຸມດ້ວຍຫິມະ ເໝາະສົມສຳລັບການຫຼິ້ນສະກີ້ຫິມະ ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ Rocky Mountain.

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