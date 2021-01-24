ຄອບຄົວ ທ.ນ. ມາລີຄຳ ເປັນຄອບຄົວຊຸດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນ ລັດໂຄໂລຣາໂດ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ໃນຄຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງການສຳພາດກັບທ່ານມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ຊຶ່ງຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເປັນຄອບຄົວທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງ ແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງມາລີຄຳ ຂັນທະພິໄຊ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກລາວໃນປີ 1975 ພ້ອມກັບພໍ່ນ້າ ແມ່, ອ້າຍແລະນ້ອງສາວ ຂ້າມຂອງໄປຝັ່ງໄທ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ທ່ານນາງມາລີຄຳ ມີອາຍຸໄດ້ 10 ປີ ແຕ່ກໍຍັງພໍມີຄວາມຊົງຈຳເຫດການຕ່າງໆໄດ້ໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ອີງຕາມການເລົ່າສູ່ຟັງ ຈາກພໍ່ນ້າຂອງທ່ານນາງຊື່ວ່າ ທ່ານສຳລວຍ ແສນທອງ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນເວລາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳໂດຍບຸກ ຄົນທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືໂບດເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວ ກ່ຽວກັບວິທີການໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ດັ່ງນີ້:
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນເມືອງ Littleton ແລ້ວ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຄອບຄົວຄົນລາວແມ່ນຫາຍາກແທ້ໆເລີຍ ແມ່ນກະທັງຮ້ານອາຫານຈີນກໍບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:
ຫຼັງຈາກທີ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງມີທີ່ຢູ່ອາໄສເປັນສ່ວນຕົວແລ້ວ ທ່ານນາງກໍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນການຮ່ຳຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມໄປຈົນໄດ້ຮຽນຈົບຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບໍລິຫານທຸລະກິດ ດ້ານວິທະຍາການຄອມພິວເຕີ້ (Business Computer Science Management) ແລະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ບໍ ລິສັດຜະລິດອຸປະກອນການແພດ ແລະຜະລິດຢາ ຊື່ວ່າ Baxter Healthcare Corporation ໃນຕຳແໜ່ງ ນັກຊ່ຽວຊານຫຼັກຮັບຜິດຊອບດ້ານກົດຂໍ້ບັງຄັບ ຫຼື Principal Specialist Regulatory Affair ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງປະສົບການໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນໃໝ່ໆ:
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານນາງອາໄສຢູ່ໃນເຂດເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ອີງຕາມການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງເມື່ອປີ 2020 ແລ້ວ ເຂດແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດອັນດັບສີ່ຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ມີຊາວເອເຊຍແລະຊາວລາວອາໄສຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ
ໃນຂະນະທີ່ລາຄາເຮືອນຊານກຳລັງສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນເຂດເມືອງແຈັຟເຟີຊັນຄາວຕີ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບກໍຖີບຕົວສູງຂຶ້ນແຕ່ສິ່ງທີ່ດຶງດູດໃຫ້ຄົນຢູ່ລັດໃກ້ຄຽງພາກັນເຂົ້າມາໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ກໍຄືການອອກກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ກັນຊາຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເມື່ອປີ 2014 ຊຶ່ງທ່ານນາງມາລີຄໍາກ່າວວ່າ:
ນອກຈາກເປັນຄອບຄົວທຳອິດແລ້ວ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ເປັນປະທານສະມາຄົມນຳດ້ວຍ ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອຟັງ ກ່ຽວກັບສະມາຄົມລາວຕ່າງໆຢູ່ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດດັ່ງນີ້:
ເດັນເວີຄືເມືອງເອກຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ມີສາຍານາມວ່າ “Mile High City” ກໍເພາະວ່າ ລະດັບຄວາມສູງທີ່ເປັນທາງການຂອງເມືອງນີ້ ແມ່ນຢູ່ສູງກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລີເຖິງ 1,609.3 ແມັດ ມີພູມິສາດຫຼາກຫຼາຍຕະຫຼອດທັງທະເລຊາຍແຫ້ງແລ້ງ ຫ້ວຍນ້ຳລຳທານ ແລະພູຜາລຽງລາຍຫຼາຍໜ່ວຍທີ່ປົກ ຄຸມດ້ວຍຫິມະ ເໝາະສົມສຳລັບການຫຼິ້ນສະກີ້ຫິມະ ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ Rocky Mountain.
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