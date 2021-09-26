ຍານາງມາລີວອນ ບຸດສະຫວັດ ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຕາມລຳພັງຫຼາຍປີ ໃນປີ 1975 ແລ້ວຍ້າຍໄປຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນທະ ວີບອາເມຣິການ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ວີໂອເອລາວ ຈະນຳເອົາການສຳພາດ ກັບຍານາງມາລີວອນ ບຸດສະຫວັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຄີຍມາອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1972 ເປັນເວລາ 11 ປີ ແລ້ວໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາເລື້ອງລາວການສູ້ຊີວິດຕາມລຳພັງຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຍານາງມາລີວອນ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຍານາງມາລີວອນ ບຸດສະຫວັດ ເກີດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 1954 ຊຶ່ງເພິ່ນເປັນລູກສາວຄົນຜູ້ທີສາມຂອງມື້ລາງຍາທ່ານຄຳຟ່ອນແລະຍານາງແກ້ວມະນີວັນ ບຸດສະຫວັດ, ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 1972 ຍານາງໄດ້ເດີນທາງມາສະຫະລັດພ້ອມກັບພໍ່ແລະແມ່ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ພໍ່ຂອງຍານາງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນທູດຝ່າຍທະຫານຣາຊະອານາຈັກລາວ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອໄດ້ມາອາໄສຢູ່ສະຖານທູດລາວປະຈຳຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນແລ້ວ ຍານາງກໍໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມເພື່ອຮຽນພາສາອັງກິດແລະຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ:
ໃນໄລຍະຮ່ຳຮຽນຢູ່ນັ້ນ ຍານາງໄດ້ຂົນຂວາຍຫາວຽກເຮັດ ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນເພື່ອສົ່ງເສຍຄ່າຮຽນຊ່ອຍພໍ່ແມ່ພ້ອມທັງເປັນເງິນໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວນຳດ້ວຍດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວໃຫ້ຟັງເຖິງວຽກທຳອິດທີ່ໄດ້ເຮັດວ່າ:
ຕົກມາໃນປີ 1975 ສະພາບການບ້ານເມືອງຢູ່ໃນລາວມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຊຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນລະບອບການປົກຄອງ ດັ່ງນັ້ນພໍ່ຂອງຍານາງຈຶ່ງຖືກຮຽກໂຕໃຫ້ກັບຄືນປະເທດ ພ້ອມກັບແມ່ຂອງຍານາງ ສ່ວນຍານາງເອງບໍ່ໄດ້ກັບເມືອ ຊຶ່ງເພິ່ນກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ເປັນຊ່ວງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຫຼາຍປະການສຳລັບຊີວິດຂອງຍານາງ ເພາະວ່າຍານາງຕ້ອງໄດ້ຢູ່ຕາມລຳພັງ ໂດຍປາສະຈາກພໍ່ແມ່ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພໍ່ແລະແມ່ຂອງເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາສະຫະ ລັດເລີຍ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽນໃນຂະແໜງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງແຮມຢູ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລລັດແມຣີແລນ ນຶ່ງປີ ຍານາງກໍໄດ້ເຂົ້າສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ Holiday Inn. ຢູ່ເມືອງເບແຕັສດາ ລັດແມຣີແລນ ມາໄດ້ສອງປີແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນ ລັດເວີຈີເນຍ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະກໍໄດ້ປ່ຽນວຽກງານໄປເລື້ອຍໆ ຈົນຮອດປີ 1983. ໃນລະຫວ່າງປີ 1972 ຫາ 83 ຍານາງມາລີວອນ ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ໝູ່ເພື່ອນຂອງເພິ່ນສ່ວນຫຼາຍເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ເພາະວ່າຄົນລາວບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍປານໃດຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນແລະລັດອ້ອມແອ້ມ ຖ້າວ່າມີ ກະແມ່ນພວກນັກສຶກສາ
ຜູ້ຊາຍ ດັ່ງທີ່ຍານາງເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ:
ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຍານາງອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພິ່ນກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອື້ອຍຂອງເພິ່ນຢູ່ນະຄອນປາຣີ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະໃນປີ 1983 ຍານາງຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຍົກຍ້າຍ ໄປຢູ່ນະຄອນປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ຕາມການຊັກຊວນຂອງເອື້ອຍ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ເມື່ອໄປຮອດນະຄອນປາຣີແລ້ວຍານາງ ກ່າວວ່າ ເພິ່ນຢາກຮຽນກ່ຽວກັບເລື້ອງແຟຊັນເຊັ່ນວ່າການອອກແບບແລະຕັດເຄື່ອງນຸ່ງ ປະມານສອງປີ ແຕ່ພຽງແຕ່ປີດຽວເທົ່ານັ້ນ ຄູສອນໄດ້ເຫັນວ່າ ຍານາງຮຽນເກັ່ງແລະມີຄວາມຊຳນານໃນການຕັດແບບແລະຫຍິບເຄື່ອງທີ່ອອກແບບມານັ້ນ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຈຶ່ງນຳສະເໜີວຽກໃຫ້ຍານາງເຮັດ ດັ່ງທີ່ຍານາງເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ:
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຍານາງມາລີວອນ ກໍໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນປາຣີມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຖາມຍານາງວ່າ ນະຄອນຫຼວງສອງແຫ່ງທີ່ຍານາງໄດ້ອາໄສມາແລ້ວນັ້ນ ຍານາງມັກແຫ່ງໃດຫຼາຍກວ່າ? ຍານາງກ່າວວ່າ:
ຍານາງມາລີວອນຍັງກ່າວອີກວ່າ ຢູ່ປາຣີ ມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ຫຼາຍ ປະມານພັນກວ່າຄອບຄົວ ແລະມີວັດລາວຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ນອກເຂດນະຄອນປາຣີຊຶ່ງຍານາງກ່າວເຖິງວັດຕ່າງໆໃຫ້ຟັງວ່າ:
ແລະນອກຈາກວັດວາອາຮາມແລ້ວ ຍານາງກ່າວວ່າ ຍັງມີສະມາຄົມລາວຕ່າງໆນາໆນຳດ້ວຍ ໃນຍາມບຸນວັນສຳຄັນຂອງລາວແລະສາກົນ ແນ່ນອນກໍຕ້ອງມີການຈັດງານລ້ຽງສັງສັນກັນຕາມປະເພນີ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວວ່າ:
ປັດຈຸບັນຍານາງມາລີວອນ ມີຮ້ານຊັກເຄື່ອງແລະຕັດຫຍິບເຄື່ອງ ຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງປາຣີ ຊຶ່ງຍານາງເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແຕ່ພຽງຄົນດຽວ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ເປັນການສຳພາດກັບຍານາງມາລີວອນ ບຸດສະ ຫວັດ ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນທັງສອງນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດແລະຝຣັ່ງ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັງສອງນະຄອນຫຼວງ. ມາພົບກັບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອລາວໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ
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