ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງ ວີໂອເອ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ທ່ານສູນຕັນ ພັນມະນີວົງ ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ ຢູ່ໂຮງໝໍ
ໃນນະຄອນອັງກໍເຣັດ ລັດອາລາສກາ ຂອງສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານ. ທ່ານສູນຕັນ
ສຳເລັດການສຶກສາດ້ານພໍ່ຄົວໃຫ້ຄົນປ່ວຍກິນຢູ່ໃນໂຮງໝໍໂດຍສະເພາະ. ທ່ານເປັນ
ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການແພດ.
ຄວາມເປັນມາແລະປະສົບການຂອງທ່ານສູນຕັນ ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະ
ນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານເຄີຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບ ຫຼືເຄີຍໄດ້ນອນປີ່ນປົວໂຕຢູ່ໂຮງໝໍບໍ່ ແລະທ່ານໄດ້
ລອງຊີມລົດຊາດອາຫານຂອງຄົນປ່ວຍນັ້ນບໍ່. ນີ້ແມ່ນເລື້ອງທີ່ເຮົາຈະນຳມາເຫລົ່າສູ່
ທ່ານຟັງ ກ່ຽວກັບພໍ່ຄົວຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມຫລັກການແພດ. ເພາະສະນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ
ສູນຕັນ ພັນມະນີວົງ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນອັງກໍເຣັດ ລັດ
ອາລັສກາທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອສຸດ ແລະບໍ່ຢູ່ຕິດກັບແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານ
ສູນຕັນ ເປັນພໍ່ຄົວອາຊີບດ້ານປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ຄົນເຈັບມາໄດ້ 39 ປີແລ້ວ. ທ່ານໄດ້
ເລົ່າຂັ້ນຕອນວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຍຶດຖືເອົາອາວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະຄວາມ
ສະລັບຊັບຊ້ອນຂອງງານການເປັນພໍ່ຄົວນັ້ນມີຫຍັງແດ່ ຊຶ່ງທ່ານສູນຕັນ ໄດ້ເລົ່າສູ່
ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.
ການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ມີລົດຊາດແຊບນົວ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງໃສ່ແປ້ງນົວ ທີ່
ຮູ້ກັນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ (MSG) ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Monosodium glutamate
ທີ່ເປັນເຊື້ອປະສົມ ຢູ່ກັບອາຫານການກິນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ລົດຊາດແຊບນົວຂຶ້ນ ແລະ
ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຢູ່ໃນປະເທດເອເຊຍ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອຸດສາຫະກຳ ເຂົາເຈົ້າ
ມີການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຊຶ່ງຈະປາກົດເຫັນຄຳອະທິບາຍຢູ່ໃນຫໍ່ອາຫານ ຫຼືກະປອງ
ອາຫານທຸກຊະນິດ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຄື່ອງປະສົມຢູ່ໃນອາຫານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ມີຫຍັງ
ແດ່ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແປ້ງນົວ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ມີການນຳ
ໃຊ້ດັ່ງທີ່ທ່ານສູນຕັນ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ການເປັນຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕ້ອງວ່ອງໄວ ແລະສາມາດຮັບມືກັບ
ສະພາບການຕ່າງໆພາບໃນຄອບຄົວໃຫ້ ຊຶ່ງທ່ານສູນຕັນ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ນອກຈາກການເຮັດວຽກໜັກແລ້ວ ຊີວິດການພັກຜ່ອນຢູ່ໃນລັດອາລາສກາ ກໍຄືການ
ຫາປາ ເພາະວ່າລັດອາລາສການີ້ມີຊື່ສຽງດ້ານອາຫານທະເລ ແລະມີແມ່ນໍ້າຫລາຍໆ
ສາຍ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປາ. ເພາະສະນັ້ນ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ພາກັນມ່ວນ
ຊື່ນສະໜຸກກັບການຫາປາ ຊຶ່ງທ່ານສູນຕັນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ
ທ່ານສູນຕັນ ຄຳມະນີວົງ ລູກບ້ານຫຼານເມືອງບໍໂອ ປະເທດລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູ່ໃນລັດອາລາສກາ ມາໄດ້ 41 ປີແລ້ວ. ທ່ານສຳເລັດການສຶກສາດ້ານ ເທັກໂນ
ໂລຈີອາຫານ ຫຼື “Food Techonology” ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ອັງກໍເຣັດ ລັດ
ອາລາສກາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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