ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານຜູ້ຟັງໄປພົບກັບ ທ່ານແສງດີ ມິດຕິກອນ ຊຶ່ງຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານມີອາຊີບຕັດຫຍ້າ ແລະເຮັດທີ່ໆໜ້າສົນໃຈ ຫຼາຍໆຢ່າງ.
ການຕັດຫຍ້າເປັນວຽກປະຈຳລະດູການ ຫາເງິນໄດ້ງ່າຍ ຕ້ອງມີຝີມືດີເປັນພິເສດ ແລະ
ບົວລະບັດເດີ່ນຫຍ້າໃຫ້ເປັນທີ່ຖືກໃຈພວກລູກຄ້າ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາເອົາການ
ສຳພາດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທຸກໆໜ້າທີ່ວຽກງານມີຄວາມສຳຄັນ ປະກອບຢູ່ໃນພາກສ່ວນດຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະ
ວັນ. ເພາະສະນັ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບທ່ານແສງດີ ມິດຕິກອນ ຜູ້ຊ່ຽວ
ຊານດ້ານຕັດຫຍ້າເດີ່ນບ້ານ ແລະເດີ່ນບໍລິສັດຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ. ຊາວ
ອາເມຣິກັນ ມີປະເພນີປູກຫຍ້າໃຫ້ສວຍງາມ ເຫັນແລ້ວສະອາດຕາ ແລະສະຫງົບຈິດ
ໃຈ. ເພາະສະນັ້ນ ເດີ່ນຫຍ້າເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ບົວລະບັດໃຫ້ຂຽວງາມດີເປັນພິເສດ ຕ້ອງ
ໄດ້ໃສ່ປຸຍຫົດໃຫ້ງາມ ສີດຢາປ້ອງກັນແມງ ຫົດນ້ຳໃຫ້ສະໜ່ຳສະເໜີ ໂດຍສະເພາະ
ຢ່າງຍິ່ງກໍຄື ຕ້ອງຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າສູງເກີນໄປ ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ.
ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຕັດຫຍ້າ ທີ່ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ບໍລິການເຈົ້າຂອງບ້ານ. ຄົນ
ຕັດຫຍ້າຊັ້ນອາຊີບຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກການໃຊ້ອຸບປະກອນ
ຮູ້ຈັກສະພາບໜ້າດິນ ບ່ອນຫລຸບ ບ່ອນໂນນ ບ່ອນຕ່ຳ ບ່ອນສູງ ແລະຕັດຫຍ້າໃຫ້ສູງ
ຕ່ຳຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຂອງບ້ານ. ວຽກຕັດຫຍ້າເປັນວຽກທີ່ໄດ້ເງິນດີ ແລະ
ຈ່າຍເງິນສົດ ຊຶ່ງທ່ານແສງດີ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານແສງດີ ໄດ້ສະແດງຝີມືຕັດຫຍ້າ ໃຫ້ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໄດ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ຢ່າງ
ພໍອົກພໍໃຈ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປໂຄສະນາ ແລະເຄາະປະຕູຖາມ ຊຶ່ງທ່ານ
ໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ລະດູຕັດຫຍ້າຈະສິ້ນສຸດລົງເວລາລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນມາເຖິງຄືໃນເດືອນກັນຍາ ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ ທ່ານແສງດີກໍໄດ້ຊອກເຮັດວຽກຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນວ່າ ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໂຮງຈັກ
ໂຮງງານ ເຮັດຮົ້ວເຮັດສວນເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທ່ານແສງດີ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງ
ນີ້ວ່າ:
ທ່ານແສງດີ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບຊີວິດ ກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ມາຕົກຢູ່ໃນ ສະລັດ
ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນໂຕຢ່າງນຶ່ງຂອງການປະກອບວິຊາອາຊີບ ທີ່ມີຄວາມສື່ສັດຢູ່ໃນ ສະຫະ
ລັດອາເມຣິກາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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