ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ ແອັດດີ ສີບຸນມີ ນັກປູກຝັງຢູ່ເກາະໂຮໂນລູລູ ລັດຮາວາຍ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ທ່ານແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາຊາວສວນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ກຳລັງພາກັນປູກຝັງຢູ່ເກາະຮາວາຍ. ບັນດາຊາວສວນເຫລົ່ານີ້ ເປັນຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບດິນດອນ ເພື່ອທຳການປູກຝັງຫາຢູ່ຫາກິນ. ເງື່ອນໄຂ ແລະກົດລະບຽບຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນມີຢ່າງໃດແດ່ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການປູກຝັງແມ່ນຊີວິດຈິດໃຈຂອງຊົນຊາດລາວມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດກໍຕາມ. ຕົກມາເຖິງສັດຕະວັດ ທີ 21 ກ່າວໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ເຮົາສັງເກດເຫັນ ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄອບຄົວລາວນັ້ນກໍຄື ສວນຜັກ ສວນຄົວນ້ອຍ ທີ່ເຫັນປູກຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາພືດຜັກເຫລົ່ານີ້ ເປັນຜັກທີ່ຫາຊື້ກິນໄດ້ຍາກຢູ່ໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອນຳມາຄົວກິນກັບອາຫານພື້ນເມືອງລາວ. ເພາະສະນັ້ນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ບ່ອນໃດທີ່ມີການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ບ່ອນນັ້ນຈະເຫັນເປັນບ່ອນປູກຝັງຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສະເພາະຢູທາງພາກຕາເວັນຕົກກໍຄືເມືອງແຟຣັສໂນ (Fresno) ລັດຄາລິຟໍເນຍ (California) ທາງພາກໃຕ້ກໍຄືລັດຟຣໍຣິດາ (Florida) ແລະຢູ່ເກາະຮາວາຍ (Hawaii) ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ອັນເປັນບ່ອນທີ່ມີອາກາດອົບອຸ່ນ ເໝາະສົມສຳລັບການປູກຝັງ.
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານແອັດດີ ສີບຸນມີ ຕັ້ຊຶ່ງໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເກາະໂຮໂນລູລູ ລັດຮາວາຍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ແລະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ວິຊາອາຊີບຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນຊາວສວນ. ທ່ານແອັດດີ ເປັນຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບດິນຕອນນຶ່ງໃຫ້ທຳການປູກຝັງຢູ່ໃນເກາະຮາວາຍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນຊີວິດຂອງການເປັນຊາວສວນ ທີ່ໜ້າສົນໃຈສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ພວກຊາວສວນຢູ່ເກາະຮາວາຍໄດ້ຖືກສັບປ່ຽນກັນມາເປັນໄລຍະ ນັບແຕ່ສະໄໝຊາວຍີ່ປຸ່ນ ມາຫາຊາວຟິລິບປິນ ຈົນໄດ້ຕົກມາເຖິງສະໄໝຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເປັນອົບພະຍົບ ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນຊຸມປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງທ່ານແອັດດີ ກ່າວວ່າ :
ນັບແຕ່ປີ 1975 ຊາວອົບພະຍົບລາວຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນເກາະຮາວາຍ ເຂົາເຈົ້າຂ່ອຍໆພາກັນຮຽນຮູ້ ເຖິງຊີວິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະໃນທີ່ສຸດຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຮັບເອົາການປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນຊາວສວນ. ໃນໄລຍະສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງບົດບາດບຸກເບີກທີ່ດິນ ແລະປູກພືດຜັກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານແອັດດີ ໄດ້ກ່າວ ມ້ວນທ້າຍເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງການປູກຝັງດັ່ງນີ້ :
ທ່ານແອັດດີ ມີປະສົບການປູກຝັງຢູ່ເກາະຮາວາຍມາ ໄດ້ກວ່າທົດສະວັດແລ້ວ ບັດນີ້ກຳລັງຕຽມພັກລາໄປພັກຜ່ອນ ແລະຈະມອບທີ່ດິນປູກຝັງໃຫ້ລູກເຕົ້າເປັນຜູ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
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