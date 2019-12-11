ຈຳນວນໂຕເລກຂອງນັກຂ່າວທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນທົ່ວໂລກ ຍັງຄົງເກືອບສູງເປັນປະຫວັດການ ອີງຕາມການສຳຫຼວດປະຈຳປີ ໂດຍຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CPJ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງການສຳຫຼວດໄດ້ລະບຸວ່າ ຈີນ ເທີກີ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ອີຈິບ ເປັນປະເທດ ທີ່ຈັບພວກນັກຂ່າວໄປຂັງຄຸກ ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ອີງຕາມການສຳຫຼວດສະຖານຄຸມຂັງ ໃນປີ 2019 ກໍແມ່ນວ່າ “ສີ່ປີລຽນຕິດມາແລ້ວ ທີ່ພວກນັກຂ່າວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄຸມຂັງໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ພວກຜະເດັດການທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີໂດອານ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມານ ແລະອັບແດລ ຟາຕາ ແອລ-ຊິສສີ ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ຍອມລົດລະແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຕເລກຂອງນັກຂ່າວທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ໄດ້ຫລຸດລົງເລັກນ້ອຍ ຈາກ 253 ລົງມາເປັນ 245 ຄົນໃນປີ 2019 ອົງການສິ້ງຊອມສິດເສລີພາບດ້ານຂ່າວສານ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກຂ່າວ ຖືກແຈ້ງໃນຂໍ້ຫາວ່າ ລາຍງານຂ່າວທີ່ “ບໍ່ຈິງ” ຫຼື “ຂ່າວປອມ” ກໍຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນນັບມື້.
ລາຍງານຂອງການສຳຫຼວດ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ຈຳນວນໂຕເລກຂອງການແຈ້ງຂໍ້ຫາ ໃນຖານ ‘ຂ່າວບໍ່ຈິງ’ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເປັນ 30 ກໍລະນີ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ ປີກາຍນີ້ ມີຢູ່ 28 ກໍລະນີ” ໂດຍໃຫ້ຄຳອະທິບາຍວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນປະເທດອີຈິບ ນັ້ນ “ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອອົງການ CPJ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ມີພຽງນັກຂ່າວຄົນດຽວ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫານີ້.”
ລາຍງານນີ້ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກປະເທດທີ່ກົດຂີ່ສື່ມວນຊົນ ທີ່ລວມທັງ ຣັດເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ກໍໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຟິມອອກເຜີຍແຜ່ ‘ຂ່າວປອມ’ ໃຫ້ເປັນໂທດທາງອາຍາ.”
ການສຳຫຼວດຂອງປີນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ທີ່ວ່າ ເທີກີ ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ຄຸມຂັງນັກຂ່າວຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກ ສ່ວນນຶ່ງກໍຍ້ອນວ່າ ອັງກາຣາ “ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກຳຈັດການລາຍງານທີ່ເປັນອິດສະຫລະໝົດທັງສິ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ອຍໂຕ ພວກນັກຂ່າວທັງຫຼາຍ ທີ່ລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ການຂໍອຸທອນຢູ່ນັ້ນ.”
ຈີນ ຢູ່ໃນອັນດັບທີສອງຮອງຈາກເທີກີ ໃນຖານະເປັນປະເທດທີ່ມີສະພາບການຂອງການກົດຂີ່ສື່ມວນຊົນ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ໂດຍມີນັກຂ່າວ 47 ຄົນຖືກຂັງຄຸກ ທີ່ເປັນຈຳນວນອັນດຽວກັນ ໃນປີ 2018 ຊຶ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເປັນຜົນມາຈາກວ່າ ພວກນັກຂ່າວ ພະຍາຍາມຈະບັນທຶກລາຍງານຂອງການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມວີເກີ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນເອງ.