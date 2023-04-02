ບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ອາເມຣິກັນ ກັບມາອາໄສ ຢູ່ກັບຄອບຄົວ

ຄົນອາເມຣິກັນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປແມ່ນມີອິດສະຫຼະພາບທີ່ຈະເຮັດທຸກຢ່າງ ແລະ ມີສິ່ງນຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືການມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະອອກໄປເຊົ່າອາພາດເມັ້ນຢູ່ເອງຫຼືຊື້ເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ຍ້ອນສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍງານນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນຈະເລີ່ມອອກຈາກບ້ານໄປຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ,ເພື່ອທີ່ຈະຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະດວກໃນການໄປມາ. ພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຈະຢັດຄ່າເຊົ່າເຮືອນດ້ວຍການອອກຄ່າເຊົ່າຢູ່ກັບໝູ່, ຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຮຽນຈົບຈຶ່ງຍ້າຍກັບມາຫາຄອບຄົວ. ແຕ່ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ແລະ ໄດ້ວຽກເຮັດແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍຈະຍ້າຍອອກຈາກບ້ານອີກ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ການຍ້າຍອອກໄປເຊົ່າເຮືອນຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນເປັນອຸປະສັກໃຫຍ່ສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ວຽກບາງຄົນ, ຍ້ອນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າເຊົ່າອາພາດເມັ້ນ ແລະ ເຮືອນແພງຂຶ້ນຫຼາຍ.
ອັດຕາສະເລ່ຍຄ່າເຊົ່າອາພາດເມັ້ນສຳລັບນຶ່ງຫ້ອງນອນໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຮອດວັນເດືອນມີນາ 2023 ແມ່ນ 2,300 ໂດລາ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນປະມານປະມານ 3 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີກາຍນີ້, ອີງຕາເວັບໄຊ້ Zumper.
ນາງ ເຈັນນີ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບວິທະຍາໄລໃໝ່ ແລະ ຫາກໍໄດ້ວຽກເຮັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນຍັງອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ ລາວເວົ້າວ່າລາວບໍ່ສາມາດເຊົ່າເຮືອນຢູ່ເອງໃນເວລານີ້ ເພາະວ່າເງິນເດືອນຍັງບໍ່ພໍທີ່ຈະຈ່າຍໝົດທຸກຢ່າງ.
ນາງ ເຈັນນີ ກ່າວວ່າ “ຂ້ານ້ອຍກະຢາກເຊົ່າອາພາດເມັ້ນຢູ່ເອງ ແຕ່ຕອນນີ້ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ເທື່ອ. ຂ້ານ້ອຍຫາກໍ່ໄດ້ວຽກເຮັດສອງເດືອນ, ຢາກທ້ອນເງິນໃຫ້ໄດ້ກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຊິຊອກ Roommate ຢູ່ນຳ. ດຽວນີ້ຂ້ານ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ລ້າໆ, ຂ້ານ້ອຍກະໄດ້ເສຍຄ່າໄຟ, ຄ່າແກັສ ກັບຄ່ານ້ຳໃຫ້ເພິ່ນ.”
ໃນສາມເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2023 ນີ້ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບ RubyHome ໄດ້ທຳການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນທີ່ເຊົ່າ ແລະ ຊື້ເຮືອນໃນ ສະຫະລັດ.
ໃນການວິເຄາະຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບວ່າ 34 ເປີເຊັນ ຫຼື 44 ລ້ານຄົນໃນຄົວເຮືອນ ສະຫະລັດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຊົ່າເຮືອນ ຫຼື ອາພາດເມັ້ນຢູ່. ຜູ້ເຊົ່າຈຳນວນ 34.4 ເປີເຊັນແມ່ນມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 35 ປີ. 38 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ເຊົ່າແມ່ນອາໃສຢູ່ຄົນດຽວ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ 59.5 ເປີເຊັນແມ່ນຄູ່ສາມີພັນລະຍາ, ອີງຕາມບໍລິສັດ RubyHome.
ສຳລັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກເຊົ່າອາພາດເມັ້ນ ຫຼື ເຮືອນນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີລາຍໄດ້ເທົ່າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຄ່າເຊົ່າ 2.5 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ. ຍົກຕົວຢ່າງຄ່າເຊົ່າແມ່ນ 2,000 ໂດລາຕໍ່ເດືອນຜູ້ເຊົ່າຕ້ອງມີລາຍໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5,000 ໂດລາ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ເດືອນ.
ໃນໄລຍະໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ກຳລັງຮຸນແຮງ, ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ສູນເສຍບ້ານຍ້ອນເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ພວກຊາວໜຸ່ມກໍໄດ້ກັບຄືນບ້ານເກີດ ຫຼື ໄປຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ຍ້ອນບັນຫາດ້ານການເງິນ. ພໍ່ແມ່ບາງຄົນເຫັນວ່າການທີ່ລູກອອກຈາກບ້ານໄປຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົ້ນເອງໄດ້.
ຍາປ້າ ຈັນແດງ, ຜູ້ທີ່ຢາກໃຫ້ລູກສາມາດອອກຈາກບ້ານໄປຕັ້ງຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເພື່ອເຮົາຢາກພັດທະນາ ຖ້າເຂົາຂາດແມ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເບິ່ງຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມັນໄປໄດ້ຫັ້ນນະ ຄັນຖ້າເຂົາເຈົ້າຢູ່ນຳແມ່ ລະແມ່ຫັ້ນນະມີແຕ່ອູ້ມເຂົາເຈົ້າຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າໝົດ ລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບິນຮູ້ບິວ ບໍ່ຮູ້ລາຍຈ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ລະເຂົາເຈົ້າມີເງິນເຂົາເຈົ້າໃຊ້ໄປແບບບໍ່ໄດ້ຄຶດວ່າຊິມີບິວຫຍັງ ເພາະບິວມັນຢູ່ນຳແມ່ໝົດເດະ ຄັນລູກຢູ່ນຳ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ບິວໃດລູກຢູ່ນຳ. ຕົວຢ່າງເວົ້າລູກຢູ່ນຳ ຮູ້ກະຮູ້ໜ້ອຍນຶ່ງທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກຊ່ອຍເຮົາຊື່ໆ ທີ່ຈິງເຮົາກະບໍ່ໄດ້ຢາກນັ້ນຢາກໃຫ້ລູກເກັບເງິນ ເພື່ອວ່າໃຫ້ລູກຕັ້ງໂຕ ເມື່ອເວລາເຂົາເຈົ້າອອກໄປຢູ່ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຫາເງິນມາຕ້ອງຈ່າຍບ້ານ, ຕ້ອງຈ່າຍນ້ຳ, ຕ້ອງຄ່າໄຟ, ຄ່າຮີດ (ອາຍອຸ່ນ), ຄ່າຕະຫຼາດ. ຖ້າມີລູກກະຍັງລູກ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຮັບຜິດຊອບໂຕນີ້. ຖ້າຈະຢູ່ນຳແມ່ປ້າໝົດຫັ້ນນະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້. ສະນັ້ນລະເຂົາາເຈົ້າມີຄອບຄົວ ຢູ່ນຳເຮົາຕັ້ງໂຮມເງິນໄປຊື້ເຮືອນ, ດາວເຮືອນລະແມ່ປ້າເຮັດໃຫ້ຈັ່ງຊັ້ນ. ເວລາເຂົາເຈົ້າຊື້ເຮືອນແມ່ປ້າກະບໍ່ໄດ້ມອບຊັບສົມບັດໃຫ້ດອກແຕ່ວ່າແມ່ປ້າໃຫ້ເງິນກ້ອນນຶ່ງ ເພື່ອໄປຈ່າຍນຶ່ງ, ຄືວ່າແທັກໝື່ນນຶ່ງແມ່ປ້າຊ່ອຍ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ຄ່າເຊົ່າອາພາດເມັ້ນແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍແລ້ວເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ເດືອນສາມຂອງປີ 2022 ເຊິ່ງຄ່າເຊົ່າແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 15 ເປີເຊັນ ແລະ ມາຮອດເດືອນສາມປີ 2023 ນີ້ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງມາເປັນ 6 ເປີເຊັນ. ຄ່າເຊົ່າອາພາດເມັ້ນໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງຫ້ອງເຊົ່າພ້ອມກັບນຶ່ງຫ້ອງນອນແມ່ນປະມານ ສາມພັນສາມຮ້ອຍໂດລາຕໍ່ເດືອນ ອີງຕາມເວັບໄຊ້ Zumper.