ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 26 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເມື່ອເຮືອບິນລຳນຶ່ງ ໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດຕົກ ຫຼັງຈາກໄດ້ບິນຂຶ້ນບໍ່ດົນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ເຮືອບິນລຸ້ນ ດໍຣແນ້-228 19 ບ່ອນນັ່ງ ທີ່ບໍລິຫານໂດຍບໍລິສັດ Busy Bee ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດຕົກລົງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊຸມຊົນ ໃກ້ກັບສະໜາມບິນ ໂກມາ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ພື້ນດິນ ໃນເວລາທີ່ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວຕົກລົງມາໃສ່.
ທາງການຂອງ ສປ ຄອງໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 17 ຄົນ ແລະລູກເຮືອ 2 ຄົນ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ພົນລະເຮືອນອີກ 7 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ພື້ນດິນ.
ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງເມືອງເບີນີ ຢູ່ທາງກ້ຳເໜືອ ຫ່າງຈາກ ເມືອງໂກມາ 350 ກິໂລແມັດ.
ພາບທຳອິດທີ່ອອກມາຈາກຈຸດເກີດເຫດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວັນກຳລັງພຸ່ງຂຶ້ນເທິງຄຸ້ມບ້ານແຫ່ງນຶ່ງ ໂດຍມີເຮືອນຈຳນວນນຶ່ງກຳລັງຖືກໄຟໄໝ້ ແລະພວກຜູ້ຊາຍ ຊາວກວ່າຄົນ ພາກັນສາດນ້ຳຈາກຄຸໃສ່ເຮືອນພວກນັ້ນ.
ການບູລະນະສ້ອມແປງເຮືອບິນທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອາກາດທີ່ໂຍະຍານນັ້ນ ໄດ້ເປັນສາເຫດຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດເຮືອບິນຕົກ ຫຼາຍຄັ້ງ ຢູ່ໃນປະເທດເຂດອາຟຣິກາກາງດັ່ງກ່າວ. ບໍ່ມີເຮືອບິນພານິດລຳໃດ ຈາກສາຍການບິນຂອງ ຄອງໂກ ລວມທັງສາຍການບິນ Busy Bee ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ບິນຢູ່ໃນນ່ານຟ້າຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ.
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