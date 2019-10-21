ປະທານາທິບໍດີ ໂບລີເວຍ ທ່ານ ອີໂວ ໂມຣາເລັສ ໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າ ໃນການອອກຜົນຄະແນນ ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຮອບທຳອິດກ່ອນກຳນົດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ແຕ່ທ່ານປາກົດວ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງພໍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນການແຂ່ງຂັນທາງການເມືອງທີ່ສູສີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ສຳນັກງານການເລືອກຕັ້ງລະດັບສູງຂອງປະເທດ ຊື່ວ່າ ແອນດີນ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການນັບຄະແນນສຽງເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄະແນນສຽງ 84 ເປີເຊັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ໂມຣາເລັສ ຢູ່ສູງສຸດດ້ວຍ 45.3 ເປີເຊັນ, ຕາມດ້ວຍຄູ່ແຂ່ງຂັນທີ່ໃກ້ຄຽງທ່ານທີ່ສຸດ 38.2 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງແມ່ນ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ຄາລອສ ເມຊາ. ຖ້າຜົນຄະແນນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ທັງສອງທ່ານຈະປະເຊີນໜ້າກັນໃນເດືອນທັນວາ ແລະ ທ່ານ ໂມຣາເລັສ ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ໃນການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດຄັ້ງທຳອິດ ໃນການກຳອຳນາດເກືອບ 14 ປີຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ເມຊາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຜົນຄະແນນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຖືກປະກາດອອກມາວ່າ ພັນທະມິດຂອງທ່ານ “ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ” ແລະ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັກອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມກັບທ່ານສຳລັບ “ໄຊຊະນະທີ່ເດັດຂາດ” ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບທີສອງ.
ທ່ານ ໂມຣາເລັສ ໄດ້ອ້າງໄຊຊະນະສຳລັບທ່ານເອງ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ປະຊາຊົນໄດ້ສະແດງເຈລະນາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໂດດດ່ຽວ. ຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຊະນະອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດ ແລະ ໄດ້ຊະນະຢ່າງສະບາຍໃຈ, ທ່ານ ໂມຣາເລັສ ຕ້ອງການຄະແນນສຽງ 50 ເປີເຊັນ ບວກກັບນຶ່ງ ຫຼື ໄດ້ 40 ເປີເຊັນ ແລະ ຈົບດ້ວຍ 10 ເປີເຊັນ ນຳໜ້າຜູ້ທ້າຊິງທີ່ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ໂມຣາເລັສ ໄດ້ມີຊື່ສຽງຈາກການນຳໜ້າການປະທ້ວງສັງຄົມ ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ປະກອບດ້ວຍປະຊາກອນ 11 ລ້ານຄົນ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນມີອຳນາດ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນພື້ນເມືອງຂອງ ໂບລີເວຍ ຄົນທຳອິດໃນປີ 2006. ທ່ານ ໂມຣາເລັສ ອາຍຸ 59 ປີທີ່ນິຍົມແນວທາງອຽງຊ້າຍ ແມ່ນຜູ້ນຳທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງດົນທີ່ສຸດຂອງທະວີບ ອາເມຣິກາໃຕ້.
ທ່ານ ເມຊາ ແມ່ນນັກປະຫວັດສາດ ອາຍຸ 66 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດສູງສຸດຂອງ ໂບລີເວຍ ເມື່ອຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານໄດ້ລາອອກຈາກການເປັນປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2003 ທ່າມກາງການປະທ້ວງທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຕໍ່ມາທ່ານ ເມຊາ ກໍໄດ້ລົງຈາກອຳນາດເອງໃນປີ 2005 ທ່າມກາງການປະທ້ວງຄັ້ງໃໝ່ທີ່ນຳໜ້າໂດຍທ່ານ ໂມຣາເລັສ ຜູ້ທີ່ໃນເວລານັ້ນໄດ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງສະຫະພັນຜູ້ປູກຕົ້ນໂຄຄາ.