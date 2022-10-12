ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ ຈະມານີ້ ສະພາຕ່ຳຈະເລືອກເອົາບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 435 ບ່ອນ ແລະສະພາສູງ ຈະເລືອກເອົາ 35 ບ່ອນນັ່ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 100 ບ່ອນ ແລະຂະນະດຽວກັນ ກໍຈະມີການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນອີກ.
ທ່ານວອນມະນີ ຈັນທະນາຄອນ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ເມືອງຝອດເຫວີດ ລັດເທັກຊັສ ເປັນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ມາໄດ້ກວ່າສາມທົດສະວັດແລ້ວ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໂຕສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານວອນມະນີ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນອີກວ່າ ທ່ານບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບລັດເທັກຊັສ ທີ່ອອກກົດໝາຍຫ້າມການເຮັດແທ້ງລູກ ແລະສົ່ງຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍໄປລັດອື່ນໆ. ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ລັດເທັກຊັສ ແມ່ນລັດນຶ່ງທີ່ອອກກົດໝາຍຫ້າມການແທ້ງລູກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ເພາະສະນັ້ນ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນປີນີ້ ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນທີ່ສັງກັດພັກຣິພັບບລິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະພາກັນໄປປ່ອນບັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແນວຄິດ ແລະສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ.