ບໍ່ມີຄວາມເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ໂດຍບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມ G20

ຄວາມແຕກແຍກທີ່ໜັກຍິ່ງຂຶ້ນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກກັບ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມຢູເຄຣນ ໄດ້ກີດກັນຄວາມເຫັນພ້ອມກັນຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມບັນດາ 20 ປະເທດນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນ ສຳລັບວິກິດການດັ່ງກ່າວ.
ຄຳຖະແຫຼງສະຫລຸບຜົນທີ່ຖືກປະກາດໂດຍ ອິນເດຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ກ່າວປະນາມສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍລະມານຕໍ່ມະນຸດເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໜັກ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ, ທ່ານ ຊູບຣາມານຢາມ ໄຈຊານກາ (Subramanyam Jaishankar), ໄດ້ກ່າວວ່າການປະຊຸມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຢືນຢັນຖະແຫຼງການຮ່ວມເນື່ອງຈາກ “ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ” ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ໄຈຊານກາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທີ່ຈິງແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງຢູເຄຣນນັ້ນ, ມັນໄດ້ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ, ມັນໄດ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປອງດອງກັນລະຫວ່າງ ຫຼາຍຝ່າຍ. ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມ, ແຕ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆແມ່ນຫຼາຍໂພດ.”
ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມຢູເຄຣນນັ້ນ, ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນສຳລັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃຫ້ກົດດັນ ຣັດເຊຍ ເພື່ອສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຢ່າງເດັດຂາດຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ ມົສກູ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ປະເທດຕາເວັນຕົກສຳລັບວິກິດການທາງການເມືອງໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດ.