ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຕອນນຶ່ງຂອງນາງປ່າເຢັງຊາ ລໍ ທີ່ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໂທລະພາບຊ່ອງ 3 ຂອງ CNBC ຂອງສະຫລັດໃນອາທິດກ່ອນນີ້ ທີ່ນະຄອນລັສເວກັສ, ລັດເນວະດາ. ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ນາງຫັດອອກສຽງພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນແບບໃດ? ນາງງາມຈັກກະວານລາວ ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວຜູ້ນີ້ ເປີດເຜີຍສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ ລາຍການພາສາອັງກິດພິເສດຂອງວີໂອເອ ຫລື VOA Special English ແມ່ນເປັນແຫລ່ງໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດອັນມີຄຸນຄ່າ ແຫລ່ງນຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນາງຝຶກເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳຕົວວ່າ ເປັນນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ນາງອຸທານອອກມາດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທັນທີວ່າ:
ປັດຈຸບັນ ປ່າເຢັງຊາ ລໍ ກຳລັງກະກຽມຂຶ້ນຍ່າງຢູ່ເທິງເວທີປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ ທີ່ນະຄອນນີວອໍລີນສ໌, ລັດຫລຸຍເຊຍນາ ບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ ໃຊ້ພາສາອັງກິດສື່ສານ ກັບເພື່ອນນາງງາມ ທີ່ມາຈາກທຸກມຸມໂລກ.
ສຳລັບຢູ່ວີໂອເອ ຫລື ສຽງອາເມຣິການັ້ນ ນອກຈາກນຳເອົາເລື້ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຄວາມຈິງມາໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຫລາຍລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ເບິ່ງ ໄດ້ຟັງແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງນຳເອົາບົດຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ມາໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ ໃນຫລາຍຮູບຫລາຍແບບ ເຊັ່ນລາຍການພາສາອັງກິດພິເສດ ດັ່ງທີ່ນາງງາມນັກກະວານລາວປີ 2022 ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ, ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ, ພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ. ບັນດາທ່ານ ໂດຍສະເພາະນ້ອງໆ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທີ່ຕິດຕາມຟັງລາຍການຂອງວີໂອເອ ກໍຍັງສາມາດຮຽນພາສາອັງກິດຈາກເວັບໄຊທ໌, ເຟສບຸກ ແລະວິທະຍຸຂອງພວກເຮົາໄດ້ອີກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຂ່າວໃນລາວບາງອົງການ ເຊັ່ນວິທະຍຸກະສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຜະລິດ ແລະເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນຜ່ານວິທະຍຸໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຢູ່ໃນລາວໄດ້ຟັງໄດ້ຮຽນເປັນປະຈຳເກືອບທຸກວັນຂອງແຕ່ລະອາທິດ ອີກດ້ວຍ.