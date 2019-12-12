ຄ່ຳຄືນນີ້ທາງລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຈະນຳເອົາການສຳພາດນາງງາມທີ່ມາຈາກ ສປປ ລາວ, ກໍຄືນ້ອງເມ ຫລື Vichitta Phonevilay ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນແອັດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍ, ທາງພາກໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດໃນອາທິດຜ່ານມາ. ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ອງເມຈະບໍ່ໄດ້ຊະນະ ຢູ່ໃນການຄັດເລືອກຂັ້ນຕົ້ນເອົາ 20 ຄົນ ແລະຂັ້ນອື່ນໆກໍຕາມ ແຕ່ນ້ອງກໍໄດ້ເປັນຄົນທີ 25 ໃນຈຳນວນນາງງາມທັງໝົດ 90 ຄົນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາງແລະຄົນລາວຫລາຍຄົນ ມີຄວາມພາກພູມໃຈສົມຄວນ. ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືການໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດ ມາຢືນຢູ່ໃນເວທີສາກົນດ້ານການປະກວດຄວາມງາມຂອງແມ່ຍິງ ເຮັດໃຫ້ນາງຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນດີທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ນາງກໍຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ມີໂອກາດສ້າງສາຍສຳພັນ ເປັນເພື່ອນມິດກັບບັນດານາງງາມຄົນອື່ນໆຈາກທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນຈາກປະຊາຄົມລາວໃນລັດຈໍເຈຍນັ້ນ. ລາຍລະອຽດຈະເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຈາກບົວສະຫວັນໄດ້ເລີຍ.
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ, ປີນີ້ເປັນປີທີ 3 ແລ້ວ ທີ່ ສປປ ລາວໄດ້ມີນາງງາມ ເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຫລາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກ, ເຊັ່ນໃນປີ 2017 ກໍຄືເປັນປີທຳອິດທີ່ມີນາງງາມລາວເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດ ດັ່ງກ່າວທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນລາສເວກັສ, ລັດເນວາດາຂອງສະຫະລັດ, ປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດໄທ ແລະປີນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍ ຂອງສະຫະລັດອີກ. ການປະກວດໃນປີນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດຜ່ານມາກໍຄືວັນສຸກວັນທີ 6 ເປັນການປະກວດຊຸດປະຈຳຊາດ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາ 20 ຄົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະການປະກວດຄັ້ງທີ 2 ກໍຄືວັນ ອາທິດ, ວັນທີ 08 ຜ່ານມານີ້. ໃນການທີ່ໄດ້ມາຢືນຢູ່ໃນເວທີສາກົນດ້ານການປະກວດຄວາມງາມ ແລະຄວາມເກັ່ງຂອງແມ່ຍິງນັ້ນ, ວິຈິດຕາ ພອນວິໄລ ຫລື ນ້ອງເມແມ່ນຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຊຶ່ງນາງເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນາງເລົ່າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກໃນການທຳໜ້າທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແມ່ຍິງລາວ ກໍຄືຄົນລາວທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານຄັ້ງນີ້ສູ່ຟັງອີກວ່າ:
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ວິຈິດຕາບອກກວ່າ ຕົນເອງຮູ້ສຶກໂຊກດີທີ່ຄັ້ງນຶ່ງໃນຊີວິດໄດ້ມີໂອກາດມາສຳພັດເວທີສາກົນອັນນີ້ ແລະຮູ້ຈັກກັບບັນດາແມ່ຍິງທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດດັ່ງກ່າວດ້ວຍກັນ ແລະການຕ້ອນຮັບຂອງພີ່ນ້ອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍໃນທັນທີທີ່ນາງລົງຈາກເຮືອບິນມາ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກຊຶ່ງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ນາງໄປເປັນເວລາຍາວນານ. ຊຶ່ງນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ທ້າຍສຸດນາງບອກວ່າ ການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຄົນລາວບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃນກໍຄືຢູ່ນອກປະເທດນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງພະລັງໃຈໃຫ້ກັບນາງຫລາຍ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະກວດນາງງາມ, ການກິລາ ຫລື ດ້ານໃດກໍຕາມ ນາງບອກ ວ່າ ຄົນລາວຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກັນເພາະວ່າ:
ການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານນັ້ນ ຕາມການບອກເລົ່າຂອງວິຈິຕາ ແມ່ນ ລວມມີ 5 ຮອບດ້ວຍກັນຄື: ຮອບປະຖົມມະເລີກທີ່ເລືອກເອົາ 20 ຄົນ, ຮອບທີ ສອງເພື່ອເລືອກເອົາ 10 ຄົນ, ຮອບທີ 3 ທີ່ເລືອກເອົາ 5 ຄົນ ແລະຮອບທີ 4 ເພື່ອເລືອກເອົາ 3 ຄົນ ແລະຮອບສຸດທ້າຍແມ່ນເລືອກເອົາ 1 ຄົນ ເປັນນາງງາມຈັກກະວານ. ເຖິງແມ່ນວ່າວິຈິດຕາ ຫລື ນ້ອງເມຈະບໍ່ໄດ້ຊະນະໃນຮອບປະຖົມມະເລີກ ທີ່ເປັນການປະກວດເລືອກເອົາ 20 ຄົນກໍຕາມ ແຕ່ນາງກໍໄດ້ເປັນຄົນທີ 25 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 90 ຄົນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງຫລາຍຄົນກໍຖືວ່າ ນາງເຮັດໄດ້ດີສົມຄວນ. ກ່ອນຈະໄດ້ມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ອີງຕາມນາງມາລີ ສີຣິ ພົມມະວົງ, ນາຍແປພາສາລາວ ທີ່ໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ສຳພັດກັບບັນຍາກາດຕົວຈິງບອກວ່ານ້ອງເມແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະເກັ່ງຫລາຍສົມຄວນ ເພາະໃນການປະກວດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເປັນການແຂ່ງຂັນຄວາມງາມເທົ່ານັ້ນ ທັງຍັງເປັນການແຂ່ງຂັນດ້ານຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ເພາະມີການຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ທີ່ວັດແທກຄວາມຮູ້ຮອບຕົວໃນລະດັບໂລກອີກດ້ວຍ. ນາງມາລີຍັງເລົ່າເຖິງຄວາມບາກບັ່ນຂອງນ້ອງເມ ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການກະກຽມກ່ອນຈະເຂົ້າປະກວດນາງງາມຈັກກະວານຄັ້ງປະຖົມມະເລີກສູ່ຟັງວ່າ:
ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການຈາກ ຫລືຄູຝຶກສ່ວນຕົວຂອງນ້ອງເມທີ່ມາຈາກລາວ, ນາງ ວິລຸນາ ເພັດມະນີ ຫລືຕັອດ, ຈາກບໍລິສັດ The T8 ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການສົ່ງເສີມການເດີນແບບ ແລະກະກຽມຍິງສາວລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນາງງາມໃນລະດັບຊາດ ແລະສາກົນເລົ່າເຖິງເບື້ອງຫລັງແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ກ່ອນຈະມາເຖິງຂັ້ນນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ເມື່ອເວົ້າເຖິງບຸກຄະລິກດີທີ່ເໝາະສົມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງລາວ ທັງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານຄັ້ງນີ້ນາງວິລຸນນາ ທີ່ໃຫ້ສຳພາດຫລັງການປະກວດນາງງາມຮອບປະຖມມະເລີກທີ່ເລືອກເອົາ 20 ຄົນນັ້ນເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ:
ໃນການເດີນທາງມາສະຫະລັດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານປີນີ້ ທັງວິລຸນາ ແລະນ້ອງເມ ແລະຄອບຄົວຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຈາກລາວນຳກັນຕ່າງກໍບອກວ່າມີຄວາມປະທັບໃຈຫລາຍກັບການຕ້ອນຮັບຂັບສູ່ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອສະໜັບສະໜຸນຂອງປະຊາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ. ສ່ວນທາງປະຊາຄົມຄົນລາວເອງຫລາຍຄົນໃນລັດຈໍເຈຍ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ວິຈິດຕາໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຕົນໃນນາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດໃນເວທີສາກົນຄັ້ງນີ້, ຊຶ່ງນາງ ເອມມີ ຈອມທະຄຳ, ອະດີດປະທານສະມາຄົມຄົນລາວ-ອາເມຣິກັນ ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ປະສານງານຕົ້ນຕໍກັບຄະນະກຳມະການທີ່ສົ່ງວິຈິດຕາມາປະກວດນາງງາມຈັກກະວານທີ່ສະຫະລັດຄັງນີ້ເລົ່າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງສູ່ຟັງວ່າ:
ສະຫລຸບແລ້ວ ການທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວ ມາຢືນຢູ່ໃນເວທີສາກົນດ້ານການປະກວດຄວາມງາມຂອງແມ່ຍິງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພຽງແຕ່ວິຈິຕາ ຫລືນ້ອງເມ ຮູ້ສຶກດີໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຫລາຍຄົນທີ່ຢູ່ທັງໃນ ແລະນອກປະເທດເຫັນຮູ້ສຶກພູມໃຈ ແລະຄວາມສຳຄັນຂອງການເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດນາງ ງາມຈັກກະວານຂອງຄົນລາວເຊັ່ນນ້ອງເມ, ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ນາງຢ່າງເຕັມປ່ຽມ.
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ອ່ານບົດສະຫລຸບຂອງລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Vichitta Phonevilay (May), a proud Miss Universe Laos shared her experiences as a representative of her country to participate in 2019 Miss Universe Contest held in Atlanta, Georgia last week and ended on Sunday, December 08. By being the 25th in the primary round of the contest in which 90 beauty queens from different countries attended, Vichitta is close to the edge of being the top 20 women selected for the next round of the contest. As the third Miss Laos participating in this universe beauty contest, Vichitta is proud and happy for being able to be present at this global stage and was impressed by the friendliness of those who were from other 89 countries to participate in this global beauty contest like her and the hospitality of Lao community in Atlanta, Georgia.
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