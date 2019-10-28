ລັດຖະມົນຕີຍອມຮັບວ່າ ລະບົບເຕືອນໄພທຳມະຊາດໃນລາວ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນໄດ້ ຢ່າງທັນກັບສະພາບການ ແລະເກີດການເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ລະບົບເຕືອນໄພທຳມະຊາດໃນລາວ ຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ໃນທຸກດ້ານແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດົບປະສິດທິພາບໃນການປະຕິວັດງານຂອງບຸກຄະລາກອນທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຮວມເຖິງການຈັດຫາເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ທັງໃນການພະຍາກອນສະພາບອາກາດ ເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະຕຽມການກູ້ໄພທຳມະຊາດຢ່າງເທົ່າທັນກັບ ສະພາບການຕົວຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳແພງ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນລາວ ວ່າ:
“ເຄື່ອງມືພວກເຮົາ ກະຍັງບໍ່ທັນຄົບຊຸດ ເວົ້າແທ້ກະຍັງປະຖົມປະຖານຢູ່ ສະນັ້ນ ການເຕືອນໄພພວກເຮົາກະຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນເມືອງ ພະນັກງານພວກເຮົາ ກະມີແຕ່ກ່າວເຕືອນສື່ໆ ກ່າວເຕືອນໄປແລ້ວ ກະແລ້ວໄປ ແຕ່ວ່າ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຮົາຍັງບໍ່ມີ ສະນັ້ນ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ຕ້ອງມີມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຮົາຄວນໄປຊອກຈຸດທີ່ວ່າ ເຮົາຈະຍົກຍ້າຍຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະຍົກຍ້າຍໄປແລ້ວ ບັດນີ້ ເຄື່ອງສະໜອງສະບຽງອາຫານເດ້ ສິເຮັດແນວໃດ ຢູ່ແນວໃດ ເຄື່ອງມືເຮົາເດ້ ມີອັນໃດແດ່ ການພະຍາກອນໄພລ່ວງໜ້າ ກໍຕ້ອງມີທັງມາດຕະການປະຕິບັດໄປພ້ອມ.”
ທ່ານຄຳແພງ ຍອມຮັບດ້ວຍວ່າ ການທີ່ລະບົບເຕືອນໄພໃນລາວ ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນປີ 2019 ນີ້ ທີ່ມີທັງໄພນ້ຳຖ້ວມ ລົມພາຍຸ ຟ້າຜ່າ ດິນເຈື່ອນ ໄຟປ່າ ແລະສັດຕູພືດໍຊະນິດຕ່າງໆ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 579,000 ກວ່າຄົນໃນເຂດ 2,072 ບ້ານ 112 ເມືອງ ໃນ 13 ແຂວງ ກໍຄື ຜົ້ງສາລີ ຫລວງພະບາງ ໄຊຍະບູລີ ອຸດົມໄຊ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ອັດຕະປື ຈຳປາສັກ ແລະເຊກອງ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 28 ຄົນ ແລະສູນຫາຍໄປ 7 ຄົນອີກດ້ວຍ.
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ-ຕົ້ນກັນຍານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 546,000 ກວ່າຄົນໃນເຂດ 1,655 ບ້ານ 47 ເມືອງ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື ຖືເປັນໄພນ້ຳຖ້ມຢ່າງໜັກທີ່ສຸດ ໃນຮອບກວ່າ 40 ປີ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງຕໍ່ຊີວິດ ຊັບສິນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານການຜະລິດຕ່າງໆ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະຍາກຕໍ່ການຟື້ນຟູໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ.
ທັງນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ມໃນພື້ນທີ່ ໖ ແຂວງດັ່ງກ່າວ ສາມາດທຽບໄດ້ກັບໄພນ້ຳ ໃນປີ 2018 ເຖິງແມ່ນວ່າ ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມໃນປີນີ້ ຈະບໍ່ເທົ່າກັບໃນປີ 2018 ກໍຕາມ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຂດ 6 ແຂວງ ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ໃນປີນີ້ ເປັນເຂດທີ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ ທັງຍັງເປັນເຂດຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນຂອງລາວ ດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນ 6 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ທຽບໄດ້ກັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ມໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໃນປີ 2018 ນັ້ນເອງ.
ໂດຍໄພນ້ຳຖ້ວມໃນລາວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ ຫາກັນຍາ 2018 ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍ ຫຼາຍກວ່າ 4,400 ຕື້ກີບ ເພາະວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 616,477 ຄົນ ຫຼື 126,619 ຄອບຄົວໃນເຂດ 2,382 ບ້ານ 124 ເມືອງທົ່ວປະເທດລາວ ຫາກແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃນມູນຄ່າ 500 ຕື້ກີບ ຫຼື 11 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ.
ສ່ວນໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2019 ນ້ຳ ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 546,000 ກວ່າຄົນ 169,916 ຄອບຄົວຢູ່ໃນເຂດ 1,655 ບ້ານ 47 ເມືອງໃນ 6 ແຂວງ ຖະໜົນເສຍຫາຍໄປເຖິງ 10,591 ກິໂລແມັດ ຂົວ 12 ແຫ່ງ ໂຮງຮຽນ 215 ແຫ່ງ ໂຮງໝໍ-ສຸກສາລາ 10 ແຫ່ງ ໜອງປາ 1:922 ແຫ່ງ ເຂົ້ານາປີ ເສຍຫາຍກວ່າ 139,829 ເຮັກຕາ ຄອງໍຊົນລະປະທານ 76 ແຫ່ງ ແລະສັດລ້ຽງຫຼາຍໝື່ນຕົວ ໂດຍຈະຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານ ເພື່ອການຟື້ນຟູໃນລະດັບດຽວກັນກັບໃນປີ 2018 ດັ່ງກ່າວ.
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