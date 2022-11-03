ການປາບປາມຂອງພວກທະຫານມຽນມາ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໝາຍຄວາມວ່າ ດຽວນີ້ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໃນດ້ານຂອງການບໍ່ຖືກລົງໂທດ ໃນການເຂັ່ນຂ້າພວກນັກຂ່າວ ອີງຕາມລາຍງານສະບັບໃໝ່.
ກຸ່ມຂ່າວເສລີ ຄະນະກຳມະການເພື່ອປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ຫຼື CPJ ໄດ້ລວມເອົາມຽນມາ ເຂົ້າໃນດັດຊະນີການບໍ່ຖືກລົງໂທດຂອງໂລກ ປະຈຳປີຂອງຕົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 2022. ພາຍໃນພວກນັກຂ່າວ 5 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ທີ່ປະ ເທດນັ້ນໃນ ໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ, 3 ຄົນຕາຍ ໃນຂະນະທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍພວກທະຫານ ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງອົງການ CPJ.
ໂຊມາເລຍ ໃນໄລຍະແປດປີຜ່ານມາ ແມ່ນຢູ່ລະດັບສູງສຸດຂອງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ຖືກພິມອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້. ເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໄປສູ່ສະຖິຕິແຫ່ງປີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ໂດຍມີນັກຂ່າວຫຼາຍກວ່າສິບຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ກໍໄດ້ຕິດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 6 ໃນດັດຊະນີດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມການສັງຫານນັກຂ່າວ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຈັບຄົນຂ້າໄດ້ເທື່ອ.
ປະທານຂອງອົງການ CPJ ທ່ານນາງໂຈດີ ກິນສເບີກ (Jodie Ginsberg) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຄວາມຈິງທີ່ມຽນມາ ປາກົດອອກມາ ເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ໃນດັດຊະນີການບໍ່ຖືກລົງໂທດ, ຄວາມຈິງທີ່ມັນໄດ້ຂຶ້ນສູງໃນການຈັດອັນດັບຂອງບັນຊີການຄຸມຂັງພວກນັກຂ່າວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບອບການປົກຄອງນີ້ ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຫຼາຍຊ່ຳໃດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະ ຫານ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ແລະການປາບປາມທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງແລະພວກທີ່ຊອກຫາທາງເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບລະບອບການປົກຄອງນັ້ນ ຫຼາຍຊ່ຳໃດ.”
ອົງການ CPJ ໃນທ້າຍປີ 2021 ໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ມຽນມາ ຢູ່ພາຍໃນ ພວກປະເທດທີ່ນຳໜ້າໝູ່ໃນການຄຸມຂັງພວກພະນັກງານສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ພວກຜະເດັດການທະຫານ ໄດ້ຄວບຄຸມໂຕນັກຂ່າວຫຼາຍສິບຄົນ.