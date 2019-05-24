ລັດຖະບານຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເວົ້າວ່າ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນອົບພະຍົບທີ່ເດີນທາງມາຮອດຊາຍແດນດ້ານໃຕ້ຂອງອາມເຣິການັ້ນຍັງສືບຕໍ່ທະວີຄູນຂຶ້ນໂດຍທີ່ມີຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກະສານຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຂົງເຂດທະວີບອາເມຣິກາກາງຖືກຈັບຫລືບໍ່ກໍກຳລັງຂໍລີ້ໄພ ເທົ່າທີ່ມີ ໃນປີງົບປະມານນີ້ ຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນມາ ແຕ່ເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ.
"ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ທ້າມກາງວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ຊາຍແດນທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກອາລີແນນ (Kevin McAleenan) ທີ່ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ຢູ່ສະພາສູງ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກອົບພະຍົບເກືອບຮອດ 110,000 ຄົນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນມາ ໂດຍບໍ່ມີສະຖານະພາບເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກກົດໝາຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນຫລາຍທີ່ສຸດໃນຮອບທົດສະວັດນຶ່ງຜ່ານມາ ແລະຫລາຍກວ່າ 65 ເປີເຊັນຂອງຄົນພວກນັ້ນ ແມ່ນມາກັນເປັນຄອບຄົວ ແລະເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງມານຳ.”
ໃນລະດັບຄວາມໄວໃນການເດີນທາງມາເຖິງໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຈຳນວນທັງໝົດຂອງພວກອົບພະຍົບທີ່ມາເຖິງຊາຍແດນໃນປີ 2019 ຈະເທົ່າກັບ 3 ເທົ່າຂອງຈຳນວນຄົນທັງໝົດທີ່ຖືກລາຍງານວ່າມາເຖິງຊາຍແດນໃນປີ 2018 ຊຶ່ງແມ່ນ 169,000 ຄົນນັ້ນ.
ທ່ານ ແມັກອາລີແນນ (McAleenan) ເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກແກັ່ງ ແລະການກໍ່ຄວາມບໍ່ປອດໄພແບບຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນສາມປະເທດ ໃນເຂດອາເມຣິກາກາງໄດ້ເລີ້ມຫລຸດລົງມາແດ່ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ປະເດັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ມີມາຕະຫລອດ ແລະການຂາດໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ຍັງສືບຕໍ່ຜັກດັນຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໃຫ້ເດີນທາງຂຶ້ນມາທາງເໜືອ.
ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນ "ປະເດັນດຶງດູດ" ເອົາພວກອົບພະຍົບມາ.
"ບັນດາຄອບຄົວ [ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ຊາຍແດນ] ບໍ່ສາມາດເອົາໄປຂັງໄວ້ນຳກັນໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດດຳເນີນຂັ້ນຕອນຢ່າງຍຸຕິທຳໄດ້, ແລະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວ ແລະໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດແບບບໍ່ມີກຳນົດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ແມັກອາລີແນນ (McAleenan) ທີ່ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການດ້ານຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະພາສູງ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນໄດ້ຖືກຂູດຮີດໂດຍພວກລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າມາ ແລະນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫລາຍຂອງຈຳນວນຄົນເດີນທາງມາຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນປີນີ້.
ການຮັບມືຂອງລັດຖະບານໃນເລື້ອງເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບຍັງສືບຕໍ່ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງໂດຍລັດຖະສະພາຢູ່ພາຍຫລັງທີ່ມີຂ່າວອອກມາໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ 6 ຊຶ່ງເປັນເດັກຍິງອາຍຸ 10 ປີ ຈາກ ແອລຊາລວາດໍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນການຄຸມຂັງ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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