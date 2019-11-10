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​ນາ​ຍົກ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ປົກ​ປ້ອງ ເສ​ລີ​ພາບ ໃນພິ​ທີ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ ວັນຄົບ​ຮອບ 30 ປີ ຂອງ​​ການທັບ​ມ້າງ​ ກຳ​ແພງ​ເບີ​ລິນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ພາ​ກັນ ປັກ​ດອກ​ໄມ້​ວ​ໃສ່​ກຳ​ແພງ​ເບີ​ລິນ ທີ່​ຍັງ​ຫລົງ​ເຫຼືອ​ຢູ່ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພິ​ທີ​ການ​ລຳ​ລຶກ​ເຖິງວັນ​ທັບ​ມ້າງ​ກຳ​ແພງ​ລົງ ຄົບ​ຮອບ 30 ປີ ຢູ່​ທີ່ ຖະ​ໜົນ ເບີນ​ຮາວ​ເຊີ ສ​ຕ​ຣາ​ສ (Bernauer Strasse) ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ເບີ​ລິນ, ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ວັນ​ທີ 9 ພະ​ຈິກ 2019.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານນາງ ແອນ​ເຈີ​ລາ ເມີ​ໂກ​ລ ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ພິ​ທີ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 30 ປີ​ຂ​ອງ​ການ​ພັງ​ລົງ​ຂອງ​ກຳ​ແພງ​ເບີ​ລິນ ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງຂອງ​ປະ​ເທດ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ເຊິ່ງ​ກຳ​ແພງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ແບ່ງ​ແຍກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ນັ້ນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສົງ​ຄາມ​ເຢັນ ຈົນ​ຮອດ​ມື້​ທີ່​ມັນ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ແລະ ຮື້​ຖອນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ພະ​ຈິກ 1989.

ທ່ານ​ນາງ ເມີ​ໂກ​ລ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ໃນ​ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ຕາ​ເວັນ​ອອກ ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ພັກ​ຄອມ​ມີ​ນິ​ສ​ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ກຳ​ແພງ​ເບີ​ລິນ ໄດ້​ຫາຍ​ໄປ​ແລ້ວ ແລະ ນັ້ນ​ໄດ້​ສອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ກຳ​ແພງ​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ແບ່ງ​ແຍກ​ຄົນ ແລະ ຫ້າມ​ເສ​ລີ​ພາບ ​ຈະ​ສູງຫຼາຍ ຫຼື ກວ້າງຫຼາຍ​ຈົນ​ວ່າມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ທັບ​ມ້າງ​ໄດ້.”

ວັນ​ທີ 9 ພະ​ຈິກ ຍັງ​ເປັນ​ວັນ​ “ຄ​ຣິ​ສ​ຕອ​ລ​ນາ​ຄ໌” (Kristallnact), ເມື່ອ​ຊາວ​ຢິວຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ທົ່ວ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ ນາ​ຊີ ໃນ​ປີ 1938 ເຊິ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອ​ງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາໃນ​ການ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ຊາວ​ຢິວ.

ນາ​ຍົກ ເມີ​ໂກ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ໂບດ​ແຫ່ງ​ການ​ປອງດອງ​ກັນ, ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ທີ່​ກຳ​ແພງ ເບີ​ລິນ ເຄີຍ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ວ່າ “ວັນ​ທີ 9 ພະ​ຈິກ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ເຖິງ​ທາງ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ສອງ​ຢ່າງ ທັງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ແລະ ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ເຮົາ​ນັ້ນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ຄຽດ​ຊັງ, ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່​າ​ພັນ ແລະ ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢິວ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ. ມັນ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ດ້ວຍ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເສ​ລີ​ພາ​ບ ແລະ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ກຽດ​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ ແລະ ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ.”

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ໂປ​ແລນ, ຮັງ​ກາ​ຣີ, ສ​ໂລ​ວາ​ເກຍ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ເຊັກ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຢູ່ຖະ​ນົນ ເບີ​ນາວ​ເອີ ສ​ຕ​ຣາ​ສ​ເຊີ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ກຳ​ແພງ​ເບີ​ລິ​ດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່. ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ວາງ ດອກ​ກຸຫຼາບ​ໃສ່​ກຳ​ແພງ​ທີ່​ໄດ້​ແບ່ງ​ແຍກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ເວ​ລາ 28 ປີ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ ເຢ​ຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານ ແຟ​ຣັງ ວອ​ລ​ເທີ ສ​ໄຕ​ນ໌ມ​າຍເອີ (Frank-Walter Steinmeir) ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອະ​ດີດ​ກຸ່ມ ໂຊວຽດ.

ທ່ານ ສ​ໄຕ​ນ໌​ມາຍ​ເອີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ນັ້ນ, ມື້ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງເຫດ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ເມື່ອ 30 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ກັບ​ເພື່ອນ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຖ້າ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ, ປາ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ປາ​ຖະ​ນະ​ເພື່ອ​ເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ຊາວ ໂປ​ແລນ, ຮັງ​ກາ​ຣີ, ເຊັກ ແລະ ສ​ໂລ​ວາ​ເກຍ, ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ທີ​ສະ​ຫງົບ​ໃນ ຢູ​ໂຣບ ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຂອງ​ຊາວ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.”


ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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