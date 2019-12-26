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ຊີວິດຊາວລາວ

ຊາວ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ 2019

ຕົ້ນ​ຄ​ຣິ​ສມ​າ​ສ ​ຢູ່​ເດີ່ນ​​ລັດ​ຖະສະ​ພາ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຖືກ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ຢ່າງ​ງົດ​ງາມ.

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ສະ​ບ​າຍ​ດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບວັນທີ 25 ທັນ​ວາ ກໍ​ຄື​ວັນ​ບຸນຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ​ຫລື ​ວັນ​ເກີດ​ຂອງ
ພະ​ເຍ​ຊູ​ເຈົ້າ ຫາກໍ່​ຜ່ານ​ໄປ​ມື້​ວານນີ້. ຊາວ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກໄດ້ພາ​ກັນສະ​ຫລອງ​ບຸນ​
ຢ່າ​ງ​ຄຶກ​ຄື້ນ. ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້ ​ທາງວີ​ໂອ​ເອ​ພວກ​ເຮົາກໍ​ໄດ້​ສຳ​ພາດຊາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ
​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລ​າວ 3 ທ່ານ ​ທີ່ລວມ​ທັງ​ຜູ້​ທີ່​ນັບ​ຖື​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສຕຽນ ແລະ​ນັບຖື​ສາ​ສະ
​ໜາພຸດ ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດຊຶ່ງ​ພວກ​ເພິ່ນຕ່າງ​ກໍໄດ້ເລົ່າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ໃນ​ການ​ສະ​ຫຼອ
ງ​ບຸນປະ​ຈຳ​ປີທີ່​ສຳ​ຄັນທາງ​ສາ​ສະ​ໜາຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນດັ່​ງ​ກ່າວ ທີ່ໄດ້​ສືບ​ສານ​ກັນ​ມາແຕ່​ດຶກ
​ດຳ​ບັນຢູ່ໃນ​ຫລາຍ​ມຸມ​ໂລກ. ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ລ​າຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​
ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເຊີນ​ຊົມ ວີ​ດີ​ໂອ ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ
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ເຊີນ​ຟັງ ການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສມ​າ​ສ ປີ 2019
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຟັງ​ຜ່ານ​ໄປ​ນັ້ນ​ແມ່​ນເພງ Silent Night ຊຶ່ງເປັນເພັງ​ນຶ່ງທີ່ມີ​ຊື່​ສຽງ​ ໂດ່ງ​ດັງ
ແລະ​ເປັນສັນ​ຍາ​ລັກການສະ​ຫລອງວັນບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາສ. ເພາ​ະ​ສະ​ນັ້ນ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊີ​
ວິດ​ຊາ​ວ​ລາວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອປະ​ຈຳ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ການສຳ​ພາດເຖິງ
ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກຂອງຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ 3 ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ດັ່ງ
​ກ່າວມາ​ສູ່​ທ່ານ​ຟັງ​. ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສແມ່ນ​ງານບຸນ​ສະ​ຫຼອງ​ວັນ​ເກີດຂອງ​ພະ​ເຍ​ຊູເຈົ້າ ຫລື
Jesus ​ທີ່ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດກັນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 2019 ປີແລ້ວ ​ແລະເປັນການ​ສະ​ຫລອງ​ບຸນ
ທີ່​ມີ​ຄົນພາ​ກັນ​ສະ​ຫລອງ​ກັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ໂລກ.

ເຂົ້າ​ໜົມ Buche de Noel ແລະ Croquembouche ສຳ​ລັບ​ກິນ​ສະ​ຫຼອງ​ໃນ​ວັນ​ບຸນຄ​ຣິ​ສມ​າ​ສ.
ເຂົ້າ​ໜົມ Buche de Noel ແລະ Croquembouche ສຳ​ລັບ​ກິນ​ສະ​ຫຼອງ​ໃນ​ວັນ​ບຸນຄ​ຣິ​ສມ​າ​ສ.


ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດນັ້ນ ໃນ​ລະ​ດູ​ການ​ສະ​ຫ​ລອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສນີ້​ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນທີ່ມີ​ພື້ນ
​ຖານມາ​ຈາກ​ໃສ ແລະ​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ໃດໆ​ກໍຕາມ ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ຫລີກ​ລ່ຽງ ການ​ໄດ້​ຮັບ
ອິດ​ທິ​ພົນຂອງ​ບັນ​ຍາການ​ສະ​ຫລອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສມັ​ສນີ້​ໄດ້​ຍາກ. ເພາະ​ວ່າເປັນ​ວັນ​ພັກ
ລາດ​ຊະ​ການ​ຂອງ​ຊາດ ແລະ​ຕົວ​ເມືອງ, ຮ້ານ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ ຕະ​ຫລອດ​ຮອດ​ບ້ານ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​
ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ກໍ​ລ້ວນ​ແຕ່ຖືກ​ຕົບແຕ່ງ​ເອ້​ຍ້ອງໃຫ້​ງົດ​ງາມດ້ວຍ​ແສງ​ໄຟລະ​ຍິບລະ​ຍັບ,
ຕົ້ນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ​ ແລະ​ສິ່ງ​ປະ​ດັບ​ປະ​ດາ​ຕ່າງໆ, ແລະ​ກໍ​ມີ​ການ​ຟ້ອນ​ລຳ​ທຳ​ເພງ, ກິນ​ທານ
ແລກ​ປ່ຽນ​ຂອງ​ຂວັນ ແລະ​ບັດ​ອວຍ​ພອນ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄູ່​ຮັກ, ພໍ່​ແມ່, ລູກ
​ເຕົ້າ ແລະ​ເພື່ອນ​ຝູງ. ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວ ກໍພາ​ກັນ​ເດີນ​ທາ​ງ​ກັບ​ບ້ານ​ໄປ
​ຫາຄອ​ບ​ຄົວ ແລະໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນຢູ່​ຕາມ​ໂບດ​ຕ່າງໆ​ ເພື່ອສູດ​ມົນ ແລະ​ກິນ​ລ້ຽງ​ສະ​
ຫລອງວັນ​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

ຕົ້ນດອ​ກ​ poinsettia ແລະ​ກອງ​ຟືນຈູດ ​ຢູ່ເຕົາ​ໄຟ​ໃນ​ເຮືອນ ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ
ຕົ້ນດອ​ກ​ poinsettia ແລະ​ກອງ​ຟືນຈູດ ​ຢູ່ເຕົາ​ໄຟ​ໃນ​ເຮືອນ ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ

ກ່ອນ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາສຈະ​ມາ​ເຖິງ ​ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີ​ການ​ນຳເອົາ​ຕົ້ນ​
ແປກແກ່​ໃສ່​ລົດ​ມ້າ​ມາມອບ​ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອ​ຕົບ​ແຕ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ທຳນຽບຂາວ ​ຫລັງ
​ຈາກ​ນັ້ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກໍ​ໄດ້​ນຳ​ພາ​ພິທີ​ໄຕ້​ໄຟ​ຕົ້ນ​ຄຣິສ​ມາສ​ແຫ່ງ​ຊາດຢູ່​ສະ​ໜາມ
ຫຍ້າອັນ​ກວ້າງໆ​ທາງ​ໜ້າ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. ສ່ວນ​ຢູ່​ທີ່ວັງ​ວາ​ຕິ​ກັນ ໃນປະ​ເທດ​ອີ​ຕາ​ລີນັ້ນ
ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາປາກໍ​ໄດ້ນຳພາຝູງຊົນ​ສູດ​ມົນ​ພາ​ວະ​ນາ ​ໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ຄືນ​ກ່ອນຈະ​ຮອດ​
ວັນຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ​. ເ​ວ​ລ​າ​ນີ້ ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມງຽບ​ສະງົບ, ຖະ​ໜົນ​ຫົນ
​ທາງ​ເປົ່າ​ຫວ່າງແປນ, ຮ້ານ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ​ປິດ ​ແລະ​ບາງ​ແຫ່ງ​ກໍມີ​ຫິມະຂາວ​ຕົກ​ປົກ​ຄຸມໄປ​
ທົ່ວ​ຢ່າງ​ງົດ​ງາມ.

ບັດ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາມາ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ຍາ​ນາງດາ​ວັນ ຫຼວງ​ລາ​ດ ທີ່​ນັບ​ຖື​ສາສະ​ໜາ
​ຄ​ຣິ​ສຕຽນນິ​ກາຍ​ແບບ​ຕິ​ສ ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ຍາ​ນາງ​
ໄດ້​ເລົ່າເຖິງປະ​ເພ​ນີ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

ຍາ​ນາງ​ດາ​ວັນ ຫຼວງ​ລາດ
ຍາ​ນາງ​ດາ​ວັນ ຫຼວງ​ລາດ

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ດາ​ວັນ ຫຼວງ​ລາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄ​ຣິ​ສ​ມາສ, ​ນອກ​ຈາກເປັນ​ບຸນ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ​ແລ້ວ​ ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ບຸນ​ທີ່​
ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍພາ​ກັນ​ຄອງ​ຄອຍລໍ​ຖ້າດ້ວຍ​ໃຈ​ຈົດ​ຈໍ່​ໃຫ້​ວັນອະ​ພິ​ນິ​ຫານ​ນີ້​ມາ​ເຖິງ
ເພາະ​ວ່າ ເຂົ​າ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າຈະໄດ້​ຮັບຂອງຂວັນ​ຈາກ Santa Clause ​ຫລື​ ພໍ່​ເຖົ້າ​
ໃຈ​ດີ ​ດັ່ງ​ທີ່​ເວົ້າ​ກັນຢູ່ໃນ​ນິ​ທານ​ໂບ​ຮານ ຊຶ່ງ​ເພິ່ນເປັນ​ຄົນທ້ອງ​ປຸ້ງ, ໜວດ​ຂາວຍາວ,
ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ສີ​ແດງແຂ​ບ​ຂາວ, ມີ​ໃບໜ້າຍິ້ມ​ແຍ້ມ​ແຈ່ມ​ໃສ ແລ້ວ ຂີ່​ລົດມ້າ​ ຫລື sleigh
ທີ່​ລາກແລ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ຫິ​ມະ​ໂດຍ​ໝູ່ກວ​າງ ແລະ​ສາ​ມາດ​ເຫາະ​ເຫີນ​ເດີນ​ອາ​ກາດຈາກ​
ຂວ້າ​ໂລກ​ເໜືອເພື່ອນຳເອົາຂອງ​ຂວັນ​ມາ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາເດັກ​ນ້ອຍທີ່​ພວ​ມພາກັນ
ນອນ​ລັບ​ລໍຖ້າຢູ່​ນັ້ນໄດ້. ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ເພີ້ມພວກ​ເຮົາ
ມາ​ຟັງຍາ​ນາງ ອຳ​ພອນ ທີ່​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສຕຽນ ນິ​ກາຍ​ໂປ​ຣ​ແຕ​ສ​ຕັງ ຈາກ​
ລັດອິ​ລ​ລິ​ນອຍທີ່ ​ອະ​ທິ​ບາຍເຖິງ​ເລື້ອງນີ້ນຳ​ກັນ​ເລີຍ​ເນາະ:

ການ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສມ​າ​ສ ທີ່​ສວນ​ພຶກ​ສາ​ສາດ ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ
ການ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສມ​າ​ສ ທີ່​ສວນ​ພຶກ​ສາ​ສາດ ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ

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ເຊີນ​ຟັງ​ກາ​ນ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ອຳ​ພັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຫູມ​ເພງ ຣັດ​ຕະ​ນະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຜູ້​ສຳ​ຄັນ​ຂອງສັງ​ຄົມ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິກັນ​
ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈ​ເນຍ​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ພຸດ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​
ຫຼອງ​ບຸນຄ​ຣິ​ສມາສດັ່ງ​ນີ້:

ໃບ​ຕົ້ນ​ແປກ ສັນ​ຍາ​ລັກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ.
ໃບ​ຕົ້ນ​ແປກ ສັນ​ຍາ​ລັກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ຫູ​ມ​ເພງ ຣັດ​ຕະ​ນະ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ວາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ສະຫລອງ​ບຸນຄຣິສມາສ ​ປີ 2019 ແລະ​ປີ​ໃໝ່​ສາກົນ 2020 ​ທີ່
ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ພ້ອມ​ດ້ວຍຄະ​ນະ​ຈັດ​ທຳລາຍ​ການວິ​ທະ​ຍຸ ວີໂອ​ເອ​ພາກ​ພາ
ສາ​ລາວທຸກ​ຄົນຂໍ​ຖື​ໂອ​ກາດ​ນີ້ອວຍ​ໄຊ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄອ​ບ
ຄົວ ແລະ​ເພື່ອນ​ມິດ​ຢູ່​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກແຫ່ງໃນ​ໂລກນີ້ ຈົ່ງ​ປະສົບ​ແຕ່ຄວາມ​ຜາ​ສຸກຕະ​
ຫລອດ​ໄປ​ດ້ວຍ​ເຖີດ.

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