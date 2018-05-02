ພວກກໍາມະກອນ ແລະພວກປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວໂລກພາກັນສະເຫລີມ ສະຫລອງວັນກໍາມະ
ກອນສາກົນ ຫລື May Day ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍພາກັນໂຮມຊຸມນຸມ ແລະປະ
ທ້ວງເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ແກ້ໄຂໃຫ້ມີສະພາບບ່ອນເຮັດວຽກ
ງານດີກວ່າເກົ່າ ແລະບັນຫາແຮງງານອື່ນໆ.
ສໍາລັບຢູ່ຄິວບາ ປະຊາຊົນຄິວບາເກືອບ 1 ລ້ານຄົນໄປໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ທີ່ນະ ຄອນ
ຫລວງຮາວານາ ເພື່ອສະຫລອງວັນກໍາມະກອນສາກົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບແຕ່ທ່ານ ຣາ
ອູລ ຄາສໂຕຣ (Raul Castro) ລົງຈາກຕໍາແໜ່ງເປັນຜູ້ນໍາຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນການ
ເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງຍຸກສະໄໝຫຼັງຈາກຕະກຸນຄາສໂຕໝົດໄປ.
ສ່ວນຢູ່ຣັດເຊຍນັ້ນມີປະມານ 120,000 ຄົນເດີນຂະບວນຢູ່ໃນຈະຕຸລັດແດງໃນ ນະ
ຄອນມົສກູ ໄປຫາເສັ້ນທາງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນການຍ່າງແຫ່ຂະບວນສະຫຼອງວັນກໍາມະ
ກອນສາກົນຕາມປະເພນີ.
ຢູ່ໃນສະເປນ ແມ່ນມີການເດີນເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ,
ການຂຶ້ນເງິນເດືອນ, ແລະເງິນບໍາເນັດທີ່ດີກວ່າຢູ່ໃນຫລາຍກວ່າ 70 ຕົວເມືອງ. ຫລາຍ
ພັນຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ກາຍເປັນການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນມາ
ດຣິດ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຖິງຄວາມສາມັກຄີຢູ່ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່
ຈະຕ້ອງເອົາໄຊຊະນະໃຫ້ໄດ້."
ສ່ວນຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ການເດີນຂະບວນໃນວັນກໍາມະກອນສາກົນແມ່ນເພື່ອສິດທິ
ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະກໍາມະກອນຊຶ່ງໄດ້ມີແຜນຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ,
ນີວຢອກ, ຟລໍຣິດາ, ແລະລັດອື່ນໆ.
ຢູ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້ ກໍແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫລວງໂຊລ ມີສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບ
ແຮງງານປະມານ 10,000 ຄົນພາກັນເດີນຂະບວນຕາມຖະໜົນຫົນທາງເພື່ອຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດ ແລະທໍາການຮຽກຮ້ອງອື່ນໆອີກ.
ສ່ວນຢູ່ຝຣັ່ງນັ້ນ ຕໍາຫຼວດໄດ້ຍິງລະເບີດນໍ້າຕາ ແລະສີດນ້ຳເຂົ້າໃສ່ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກປະ
ທ້ວງ ທີ່ນຸ່ງເສື້ອງຸມຫົວ ແລະໃສ່ໜ້າກາກປະມານ 1,200 ຄົນ ທີ່ໄດ້ປາກົດຕົວຂຶ້ນຢູ່ນອກ
ການເດີນຂະບວນປະຈໍາປີຢູ່ໃນນະຄອນປາຣີ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຫະພາບ
ແຮງງານ.
ຢູ່ອີຣ່ານກໍມີຄົນຫລາຍຮ້ອຍຄົນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈກັບການເກືອດຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງ
ເພື່ອສະຫລອງວັນກໍາມະກອນສາກົນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການຈັບກຸມຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ຢູ່ນອກ
ປະຕູໂຂງ ເຂົ້າໄປຫາຕຶກສະພາ ຢູ່ນະຄອນເຕຫະຣ່ານ.
ສ່ວນຢູ່ເທີກີນັ້ນ ໃນພິທີສະຫລອງວັນກໍາມະກອນສາກົນຢູ່ ທີ່ນະຄອນອິສຕັນບູລ ຕໍາ
ຫລວດໄດ້ຈັບກຸມພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນຍ່າງໄປຫາສະໜາມ
ຫລວງຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ ໂດຍເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ການເກືອດຂອງລັດຖະບານ.
ທາງດ້ານອິນໂດເນເຊຍນັ້ນ ມີກໍາມະກອນປະມານ 10,000 ຄົນໄປໂຮມຊຸມນຸມ ຢູ່ໃກ້
ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອນຫລວງກາຈາຕາ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດ ຖະບານ
ຂຶ້ນຄ່າແຮງງານ ແລະງົດການສົ່ງວຽກອອກໄປນອກປະເທດ. ພວກປະທ້ວງຍັງຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີຄົນງານຕ່າງປະເທດ, ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າການທີ່ມີກໍາມະກອນຕ່າງປະເທດ
ຢູ່ໃນປະເທດແມ່ນເຮັດໃຫ້ໂອກາດຖືກຈ້າງງານຂອງກໍາມະກອນໃນທ້ອງຖິ່ນຫລຸດລົງ.
ຢູ່ໃນກຣີສ ນັ້ນມີຄົນຫລາຍພັນຄົນພາກັນເດີນຂະບວນເປັນຫລາຍໆກຸ່ມ ໂດຍຍ່າງຜ່ານ
ໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງເອເທັນ.
ທີ່ກຳປູເຈຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊນ ໄດ້ຮ່ວມສະຫຼອງວັນເມເດກັບພວກຄົນງານໂຮງ
ງານຕັດຫຍິບປະມານ 5 ພັນຄົນ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ.
ຢູ່ຟີລິບປິນ ພວກເດີນຂະບວນປະມານ 5 ພັນຄົນ ໄດ້ປະທ້ວງໃກ້ໆທຳນຽບປະທານາທິ
ບໍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄຳ
ໝັ້ນສັນຍາໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຍຸຕິການຈ້າງເຂົ້າເຮັດ
ວຽກໃນໄລຍະສັ້ນນັ້ນ.
ຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້ ການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ຂອງສອງສະຫະພາບແຮງງານ ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ
ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ທີ່ເມືອງເດີແບນ ແລະຢູ່ໃນເຂດອື່ນຂອງປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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